МИШО ЖАНИН

МИШО́ ЖАНИ́Н. Французская пе­ви­ца (со­пра­но).

Учи­лась в кон­сер­ва­то­ри­ях Ту­лу­зы и Па­ри­жа.

Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1933 году в па­риж­ской «Опе­ра-Ко­мик», где вы­сту­па­ла до 1956 года. В 1940-1956 годах со­лист­ка Па­риж­ской опе­ры .

Пе­ла на сце­нах Ам­стер­да­ма (1935 год), Лон­до­на (те­атр «Ко­вент-Гар­ден», с 1937 года) и других го­ро­дов Ев­ро­пы и США, в 1957 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в СССР.

Сре­ди пар­тий: Ме­ли­зан­да («Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си ), Ми­ка­эла, Лей­ла («Кар­мен», «Ис­ка­те­ли жем­чу­га» Ж. Би­зе), Джиль­да, Вио­лет­та («Ри­го­лет­то», «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Па­ми­на («Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та), Со­фи («Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штра­у­са).

Ос­та­ви­ла сце­ну в 1968 году.