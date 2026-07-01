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МИШО ЖАНИН
МИШО́ ЖАНИ́Н. Французская певица (сопрано).
Училась в консерваториях Тулузы и Парижа.
Дебютировала в 1933 году в парижской «Опера-Комик», где выступала до 1956 года. В 1940-1956 годах солистка Парижской оперы.
Пела на сценах Амстердама (1935 год), Лондона (театр «Ковент-Гарден», с 1937 года) и других городов Европы и США, в 1957 году гастролировала в СССР.
Среди партий: Мелизанда («Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси), Микаэла, Лейла («Кармен», «Искатели жемчуга» Ж. Бизе), Джильда, Виолетта («Риголетто», «Травиата» Дж. Верди), Памина («Волшебная флейта» В.А. Моцарта), Софи («Кавалер розы» Р. Штрауса).
Оставила сцену в 1968 году.
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