МИШО АНРИ

МИШО́ АНРИ́. Французский по­эт, гра­фик и жи­во­пи­сец.

По про­ис­хо­ж­де­нию бель­ги­ец; по­лу­чил французское гра­ж­дан­ст­во в 1954 году.

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной бур­жу­аз­ной се­мье, учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­ле­же Сен-Ми­шель в Брюс­се­ле (1911-1917 года).

В 1920 году на­нял­ся мат­ро­сом, по­бы­вал в Северной и Южной Аме­ри­ке. С 1922 года в Па­ри­же, где сбли­зил­ся с А. Бре­то­ном и другими сюр­реа­ли­ста­ми.

По­этический цикл «Слу­чай цир­ку­ляр­но­го бе­зу­мия» («Cas de folie circulaire», 1922 год) от­ра­зил влия­ние Лот­реа­мо­на . По­этические сборники Мишо Анри 1920-1950-х годов сме­лой фан­та­сти­кой и гро­те­ском близ­ки аван­гар­диз­му, для них ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к фи­лоской глу­би­не, «по­ис­ку не­из­ре­чен­ной пус­то­ты»: «Кем я был» («Qui je fus», 1927 год), «Ночь ше­ве­лит­ся» («La nuit remue», 1935 год), «Да­лё­кие внут­рен­ние про­стран­ст­ва» («Loin­tain intérieur», 1938 год), «Жизнь в ще­лях» («La vie dans les plis», 1949 год), «Ли­цом к за­со­вам» («Face aux verrous», 1954 год) и другие. По­весть «Нек­то Плюм» («Plume», 1938 год) - в ду­хе Ф. Каф­ки.

С 1925 года Мишо Анри ра­бо­тал как ху­дож­ник в раз­ных тех­ни­ках (ак­ва­рель, гу­ашь, гра­вю­ра , тушь). Пер­вая экс­по­зи­ция Мишо Анри со­стоя­лась в Па­ри­же в 1937 году. Стрем­ле­ние за­пе­чат­леть по­гра­нич­ные со­стоя­ния соз­на­ния (в том числе эф­фек­ты от упот­реб­ле­ния мес­ка­ли­на) во­пло­ти­лось в кни­гах «Убо­гие чу­де­са» («Misérable miracle», 1956 год), «Взвих­рен­ный по­ток» («L’infini turbulent», 1957 год), «Зна­ком­ст­во по безд­нам» («Connaissan­ce par les gouffres», 1961 год), по­эзию и собственные ри­сун­ки Мишо Анри.

Ос­мыс­ле­ние гал­лю­ци­но­ген­ной «ма­ги­че­ской» об­раз­но­сти пред­при­ня­ты им в кни­ге эс­се «Ве­ли­кие ис­пы­та­ния ду­ха с при­ло­же­ни­ем бес­чис­лен­ных ма­лых» («Les grandes épreuves de l’es­prit et les innombrables petites», 1966 год); ув­ле­че­ние пси­хо­ло­гическими экс­пе­ри­мен­та­ми на­шло от­ра­же­ние в кни­гах «По­яв­ле­ния, по­вто­ре­ния» («Emergences, r ́esurgences», 1972 год), «Аб­рис об­раза» («Par des traits», 1984 год) и другие.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Мишо Анри так­же: за­мет­ки, опи­сы­ваю­щие ре­аль­ные и вы­мыш­лен­ные пу­те­ше­ст­вия; ис­кус­ст­во­ведческой ра­бо­ты о восточных куль­ту­рах «Про­чте­ние вось­ми ли­то­гра­фий Чжао Уц­зы» («Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki», 1950 год), «Пе­ре­хо­ды, 1937-1963 года» («Рassages, 1937-1963 года», 1963 год).

Сочинения:

По­эзия. Жи­во­пись. М., 1997;

Œuvres com­plètes. P., 1998–2004. Vol. 1–3.