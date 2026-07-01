МИШО АНРИ
МИШО́ АНРИ́. Французский поэт, график и живописец.
По происхождению бельгиец; получил французское гражданство в 1954 году.
Родился в зажиточной буржуазной семье, учился в иезуитском коллеже Сен-Мишель в Брюсселе (1911-1917 года).
В 1920 году нанялся матросом, побывал в Северной и Южной Америке. С 1922 года в Париже, где сблизился с А. Бретоном и другими сюрреалистами.
Поэтический цикл «Случай циркулярного безумия» («Cas de folie circulaire», 1922 год) отразил влияние Лотреамона. Поэтические сборники Мишо Анри 1920-1950-х годов смелой фантастикой и гротеском близки авангардизму, для них характерно стремление к филоской глубине, «поиску неизреченной пустоты»: «Кем я был» («Qui je fus», 1927 год), «Ночь шевелится» («La nuit remue», 1935 год), «Далёкие внутренние пространства» («Lointain intérieur», 1938 год), «Жизнь в щелях» («La vie dans les plis», 1949 год), «Лицом к засовам» («Face aux verrous», 1954 год) и другие. Повесть «Некто Плюм» («Plume», 1938 год) - в духе Ф. Кафки.
С 1925 года Мишо Анри работал как художник в разных техниках (акварель, гуашь, гравюра, тушь). Первая экспозиция Мишо Анри состоялась в Париже в 1937 году. Стремление запечатлеть пограничные состояния сознания (в том числе эффекты от употребления мескалина) воплотилось в книгах «Убогие чудеса» («Misérable miracle», 1956 год), «Взвихренный поток» («L’infini turbulent», 1957 год), «Знакомство по безднам» («Connaissance par les gouffres», 1961 год), поэзию и собственные рисунки Мишо Анри.
Осмысление галлюциногенной «магической» образности предприняты им в книге эссе «Великие испытания духа с приложением бесчисленных малых» («Les grandes épreuves de l’esprit et les innombrables petites», 1966 год); увлечение психологическими экспериментами нашло отражение в книгах «Появления, повторения» («Emergences, r ́esurgences», 1972 год), «Абрис образа» («Par des traits», 1984 год) и другие.
Среди произведений Мишо Анри также: заметки, описывающие реальные и вымышленные путешествия; искусствоведческой работы о восточных культурах «Прочтение восьми литографий Чжао Уцзы» («Lecture de huit lithographies de Zao Wou-Ki», 1950 год), «Переходы, 1937-1963 года» («Рassages, 1937-1963 года», 1963 год).
Сочинения:
Поэзия. Живопись. М., 1997;
Œuvres complètes. P., 1998–2004. Vol. 1–3.