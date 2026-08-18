МИШЛЕ ЖЮЛЬ

МИШЛЕ ЖЮЛЬ - французский ис­то­рик, ли­те­ра­тор, член Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук (1838 год).

Из се­мьи ра­зо­рив­ше­го­ся вла­дель­ца ти­по­гра­фии. С 12 лет по­мо­гал ро­ди­те­лям, ра­бо­тая под­мас­терь­ем. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в па­риж­ском ли­цее Кар­ла Ве­ли­ко­го (1808-1819 годы), где об­ра­тил на се­бя вни­ма­ние бла­го­да­ря вы­даю­щим­ся спо­соб­но­стям.

С 1821 года пре­по­да­ва­тель кол­ле­жа Сент-Барб, с 1827 года - Выс­шей нор­маль­ной шко­лы в Па­ри­же. Ис­пы­тал силь­ное влия­ние В. Ку­зе­на, И. Г. Гер­де­ра, Дж. Ви­ко. Вы­пол­нен­ный М. пе­ре­вод тру­да Дж. Ви­ко «Ос­но­ва­ния но­вой нау­ки» [опубликован под названием «Ос­но­вы фи­ло­со­фии ис­то­рии» («Prin­ci­pes de la philosophie de l’histoire»), 1827 год] «от­крыл» для Ев­ро­пы твор­че­ст­во это­го итальянского мыс­ли­те­ля и ока­зал боль­шое влия­ние на по­сле­дую­щие по­ко­ле­ния фи­ло­со­фов, со­цио­ло­гов, ис­то­ри­ков.

С 1838 года профессор Кол­леж де Франс и Сор­бон­ны. Лек­ции Ж. Мишле, при­дер­жи­вав­ше­го­ся ли­бе­раль­ных и ан­ти­кле­ри­каль­ных убе­ж­де­ний, поль­зо­ва­лись ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью у сту­ден­тов.

Сам Ж. Мишле по­на­ча­лу был при­вер­жен­цем кон­сти­туционной мо­нар­хии, но позд­нее стал убе­ж­дён­ным рес­пуб­ли­кан­цем. За рас­про­стра­не­ние де­мо­кра­тических идей сре­ди сту­ден­тов под­верг­ся го­не­ни­ям со сто­ро­ны министра народного об­ра­зо­ва­ния Ф. Ги­зо и ка­то­лической Церк­ви, до­бив­ших­ся за­пре­ще­ния его лек­ци­он­ных кур­сов. При­вет­ст­во­вал Ре­во­лю­цию 1848 года во Фран­ции в на­де­ж­де, что она бу­дет спо­соб­ст­во­вать во­пло­ще­нию на прак­ти­ке его по­ли­тических идеа­лов.

В свя­зи с даль­ней­шим раз­ви­ти­ем со­бы­тий во Фран­ции, за­вер­шив­ших­ся государственным пе­ре­во­ро­том (декабрь 1851 год) и па­де­ни­ем Вто­рой рес­пуб­ли­ки, пе­ре­жил боль­шое раз­оча­ро­ва­ние. За от­каз при­сяг­нуть Луи На­по­ле­о­ну Бо­на­пар­ту (см. На­по­ле­он III ) был ли­шён ка­фед­ры и долж­но­сти заведующего ис­то­рической сек­ци­ей Национального ар­хи­ва, ко­то­рую за­ни­мал с начала 1830-х годов.

В го­ды Вто­рой им­пе­рии на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции пра­вя­ще­му ре­жи­му. Фран­ко-прус­скую вой­ну 1870-1871 годов и па­де­ние Па­ри­жа Ж.Мишле вос­при­нял как лич­ную тра­ге­дию, по­лу­чил апо­плек­сический удар, от ко­то­ро­го не оп­ра­вил­ся.

Для ис­то­рических взгля­дов Ж. Мишле был ха­рак­те­рен эк­лек­тизм, наи­бо­лее яр­ко про­явив­ший­ся в его тру­дах «Очерк но­вой ис­то­рии» («Précis de l’histoire moderne», 1828 год) и «Вве­де­ние во все­мир­ную ис­то­рию» («Introduction а̀ l’histoire uni­ver­selle», 1831 год).

Ут­вер­ждал, что че­ло­ве­че­ст­во на пу­ти к сво­бо­де про­шло три главных эта­па - хри­сти­ан­ст­во, ре­фор­ма­цию и ре­во­лю­цию. Под­лин­ным ге­ро­ем ис­то­рического про­цес­са Ж. Мишле счи­тал на­род, ко­то­рый не де­лил на клас­сы и со­ци­аль­ные груп­пы. Ве­ли­кие лю­ди, в по­ни­ма­нии Ж. Мишле, - не бо­лее чем «сим­волы», про­вод­ни­ки гос­под­ствую­щих в то или иное вре­мя идей и на­строе­ний.

Главные тру­ды Ж. Мишле 17-том­ная «Ис­то­рия Фран­ции» («Histoire de France», 1833-1867 годы), до­ве­дён­ная до 1789 года, и 7-том­ная «Ис­то­рия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции» («Histoire de la révolution française», 1847-1853 годы) на­пи­са­ны с при­вле­че­ни­ем ши­ро­чай­ше­го кру­га пер­во­ис­точ­ни­ков (в т. ч. не со­хра­нив­ших­ся до на­стоя­ще­го вре­ме­ни, сре­ди них - про­то­ко­лы па­риж­ских сек­ций, сго­рев­шие в 1871 году), а так­же дан­ных лин­гвис­ти­ки, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, ис­кус­ст­во­ве­де­ния, гео­гра­фии, пси­хо­ло­гии, ну­миз­ма­ти­ки.

Ж. Мишле пер­вым сре­ди ис­то­ри­ков Французской ре­во­лю­ции XVIII века об­ра­тил­ся к ар­хив­ным до­ку­мен­там. По мне­нию Ж. Мишле, дви­га­те­лем ре­во­лю­ции бы­ли не ма­те­ри­аль­ные ин­те­ре­сы, а идеи брат­ст­ва, сво­бо­ды и спра­вед­ли­во­сти. Выс­шим её дос­ти­же­ни­ем счи­тал про­воз­гла­ше­ние рес­пуб­ли­ки во Фран­ции. Ис­то­рические оцен­ки Ж. Мишле в зна­чительной сте­пе­ни субъ­ек­тив­ны, ос­но­ва­ны на ин­туи­ции, пи­са­тель­ском во­об­ра­же­нии, сим­па­тии или ан­ти­па­тии к изо­бра­жае­мым лю­дям и яв­ле­ни­ям. В то же вре­мя со­чи­не­ния Ж. Мишле от­ли­ча­ют­ся ху­дожественным ко­ло­ри­том, при­вле­каю­щим чи­та­те­лей.

В ис­то­рио­гра­фии Ж. Мишле ос­та­ёт­ся од­ним из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей ро­ман­тического на­прав­ле­ния. Ав­тор мо­ра­ли­стических трак­та­тов «О люб­ви» («L’amour», 1858 год), «Жен­щи­на» («La femme», 1859 год), поль­зо­вав­ших­ся по­пу­ляр­но­стью во всей Ев­ро­пе, в т. ч. и в Рос­сии; ли­рических очер­ков «Пти­ца» («L’oiseau», 1856 год), «Цар­ст­во на­се­ко­мых» («L’insecte», 1859 год), про­ни­кну­тых мо­ти­вом пан­те­ис­тического един­ст­ва че­ло­ве­ка с при­ро­дой, книг по проб­ле­мам вос­пи­та­ния «На­ши сы­но­вья» («Nos fils», 1869 год).

Сочинения:

Обо­зре­ние но­вей­шей ис­то­рии. СПб., 1838;

Крат­кая ис­то­рия Фран­ции до фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. СПб., 1838;

Ис­то­рия XIX в. СПб., 1883–1884. Т. 1–3;

Œuvres complètes. P., 1893–1903. T. 1–47;

Жан­на д’Арк. П., 1920; Ведь­ма. Жен­щи­на. М., 2007.