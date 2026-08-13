МИШИНИЧИ
МИШИ́НИЧИ. Один из крупнейших новгородских боярских родов XIV-XV веков.
Крупные землевладельцы, храмостроители.
В результате археологических раскопок в Великом Новгороде обнаружен значительный комплекс берестяных грамот, печатей и предметов, имеющих непосредственное отношение к Мишиничи.
Существует вероятность, что Мишиничи - потомки рода Малышевичей, известного в первой половине XIII века.
Родоначальник Мишиничей - Юрий Мишинич (?- 10 февраля 1316 год), посадник (1291-1292 года, 1304-1305 года), представитель Неревского конца в посадничестве (1291-1316 года), в 1293 году участвовал в походе против шведов, погиб в сражении под Новым Торгом (Торжком) с великим князем владимирским Михаилом Ярославичем и приведённым им ордынским отрядом.
Его сын - Варфоломей Юрьевич (? - 25 октября 1342 год), посадник (1323-1324 года, 1326-1327 года, 1331-1332 года), представитель Неревского конца в посадничестве (1316-1332 года), участвовал в заключении договора Новгородской республики с Ливонским орденом (1323 года), в 1334 году возглавлял посольство новгородцев к великому князю владимирскому Ивану I Даниловичу Калите, перед смертью постригся в монахи. От его сыновей произошли две ветви рода.
Основатель первой ветви («Матфеевичей») - Матфей Варфоломеевич Коска (? - после 1345 года), посадник (1332-1333 года, 1345-1346 года), представитель Неревского конца в посадничестве (1332-1345 года), в 1340 году руководил взятием Нового Торга (Торжка) во время конфликта новгородцев с великим князем владимирским Семёном Ивановичем Гордым.
Из его сыновей наиболее известен Никита Матфеевич (? - не ранее 1361 года), посадник Неревского конца (1360-1361 годы). Его сын - Василий Никитич (? - не ранее 1421 года), степенной посадник (1420-1421 года), посадник Неревского конца (с 1416 года).
Его двоюродные братья: Василий Игнатьевич (? - не ранее 1411 года), тысяцкий; Александр Игнатьевич (? - не ранее 1420 года), тысяцкий (до 1416 года), посадник Неревского конца (с 1416 или 1417 годов).
Известны внуки Василия Игнатьевича: Андрей Иванович (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник Борецких; Самсон Иванович (? - не ранее 1448 года), степенной посадник (1434 год), посадник Неревского конца (до 1434 года - не ранее 1448 года), в 1417 году совершил поход на Устюг Великий, в 1448 году участвовал в заключении Наровского мира между Новгородской и Псковской республиками и Ливонским орденом. Сын последнего - Александр Самсонович (? - не ранее 1476 года), посадник Неревского конца (1460-е года - не ранее 1476 года), в 1471-1472 годы сопровождал в Москву избранного новгородского архиепископа Феофила, 4 января 1477 года давал пир в честь приезда великого князя московского Ивана III Васильевича в Новгород.
Основатель второй ветви («Онцифоровичей») - Лука Варфоломеевич (? -1342 год), боярин Неревского конца, погиб в походе на Заволочье.
Его сын - Онцифор Лукич (Лукинич) (?-1367 год), степенной посадник (1351-1352 года, 1353-1354 года), посадник Неревского конца (1350-1354 года), провёл реформу посадничества (1354 год), ввёл систему коллективного посадничества.
Из его детей известны: Юрий Онцифорович (?-1417 год), посадник Неревского конца (1411-1416 года), в 1384 году участвовал в организации строительства крепости Ям (Яма; ныне Кингисепп), в 1392 году основал Успенский Колмов монастырь, в 1393 году - в походе новгородских войск на великокняжеские волости, в 1401 году сопровождал в Москву новгородского архиепископа Иоанна III, в 1411 году участвовал в отражении шведского нападения на Новгородскую республику, в 1414 году возглавлял новгородское посольство в Великое княжество Литовское, заключившее договор с великим княдеством литовским Витовтом; Лукьян Онцифорович (? - не ранее 1421 года), боярин Неревского конца, строитель церкви Спаса на Разваже на Козмодемьянской улицы.
Сын Юрия Онцифоровича - Михаил Юрьевич (? - между 1421 и 1423 годов), боярин Неревского конца, строитель дерев. Михайловской церкви в Колмове (1419 год). Его жена Настасья в 1423 году завершила постройку каменной Успенской церкви в Колмове монастыре.