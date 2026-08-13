МИШИНИЧИ

МИШИ́НИЧИ. Один из круп­ней­ших нов­го­род­ских бо­яр­ских ро­дов XIV-XV веков.

Круп­ные зем­ле­вла­дель­цы, хра­мо­строи­те­ли.

В ре­зуль­та­те ар­хео­ло­гических рас­ко­пок в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де об­на­ру­жен зна­чительный ком­плекс бе­ре­стя­ных гра­мот , пе­ча­тей и пред­ме­тов, имею­щих не­по­сред­ст­вен­ное от­но­ше­ние к Мишиничи.

Су­ще­ст­ву­ет ве­ро­ят­ность, что Мишиничи - по­том­ки ро­да Ма­лы­ше­ви­чей, из­вест­но­го в первой половине XIII века.

Ро­до­на­чаль­ник Мишиничей - Юрий Ми­ши­нич (?- 10 февраля 1316 год), по­сад­ник (1291-1292 года, 1304-1305 года), пред­ста­ви­тель Не­рев­ско­го кон­ца в по­сад­ни­че­ст­ве (1291-1316 года), в 1293 году уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив шве­дов, по­гиб в сра­же­нии под Но­вым Тор­гом (Торж­ком) с великим князем вла­ди­мир­ским Ми­хаи­лом Яро­сла­ви­чем и при­ве­дён­ным им ор­дын­ским от­ря­дом.

Его сын - Вар­фо­ло­мей Юрь­е­вич (? - 25 октября 1342 год), по­сад­ник (1323-1324 года, 1326-1327 года, 1331-1332 года), пред­ста­ви­тель Не­рев­ско­го кон­ца в по­сад­ни­че­ст­ве (1316-1332 года), уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии до­го­во­ра Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки с Ли­вон­ским ор­де­ном (1323 года), в 1334 году воз­глав­лял по­соль­ст­во нов­го­род­цев к великому князю вла­ди­мир­ско­му Ива­ну I Да­ни­ло­ви­чу Ка­ли­те , пе­ред смер­тью по­стриг­ся в мо­на­хи. От его сы­но­вей про­изош­ли две вет­ви ро­да.

Ос­но­ва­тель первой вет­ви («Мат­фее­ви­чей») - Мат­фей Вар­фо­ло­мее­вич Кос­ка (? - по­сле 1345 года), по­сад­ник (1332-1333 года, 1345-1346 года), пред­ста­ви­тель Не­рев­ско­го кон­ца в по­сад­ни­че­ст­ве (1332-1345 года), в 1340 году ру­ко­во­дил взя­ти­ем Но­во­го Тор­га (Торж­ка) во вре­мя кон­флик­та нов­го­род­цев с великим князем вла­ди­мир­ским Се­мё­ном Ива­но­ви­чем Гор­дым.

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Ни­ки­та Мат­фее­вич (? - не ра­нее 1361 года), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (1360-1361 годы). Его сын - Ва­си­лий Ни­ки­тич (? - не ра­нее 1421 года), сте­пен­ной по­сад­ник (1420-1421 года), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (с 1416 года).

Его двою­род­ные бра­тья: Ва­си­лий Иг­нать­е­вич (? - не ра­нее 1411 года), ты­сяц­кий; Алек­сандр Иг­нать­е­вич (? - не ра­нее 1420 года), ты­сяц­кий (до 1416 года), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (с 1416 или 1417 годов).

Из­вест­ны вну­ки Ва­си­лия Иг­нать­е­ви­ча: Ан­д­рей Ива­но­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ро­до­на­чаль­ник Бо­рец­ких; Сам­сон Ива­но­вич (? - не ра­нее 1448 года), сте­пен­ной по­сад­ник (1434 год), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (до 1434 года - не ра­нее 1448 года), в 1417 году со­вер­шил по­ход на Ус­тюг Ве­ли­кий, в 1448 году уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии На­ров­ско­го ми­ра ме­ж­ду Нов­го­род­ской и Псков­ской рес­пуб­ли­ка­ми и Ли­вон­ским ор­де­ном. Сын по­след­не­го - Алек­сандр Сам­со­но­вич (? - не ра­нее 1476 года), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (1460-е года - не ра­нее 1476 года), в 1471-1472 годы со­про­во­ж­дал в Мо­ск­ву из­бран­но­го нов­го­род­ско­го ар­хи­епископа Фео­фи­ла, 4 января 1477 года да­вал пир в честь при­ез­да великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в Нов­го­род.

Ос­но­ва­тель второй вет­ви («Он­ци­фо­ро­ви­чей») - Лу­ка Вар­фо­ло­мее­вич (? -1342 год), боя­рин Не­рев­ско­го кон­ца, по­гиб в по­хо­де на За­во­ло­чье.

Его сын - Он­ци­фор Лу­кич (Лу­ки­нич) (?-1367 год), сте­пен­ной по­сад­ник (1351-1352 года, 1353-1354 года), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (1350-1354 года), про­вёл ре­фор­му по­сад­ни­че­ст­ва (1354 год), ввёл сис­те­му кол­лек­тив­но­го по­сад­ни­че­ст­ва.

Из его де­тей из­вест­ны: Юрий Он­ци­фо­ро­вич (?-1417 год), по­сад­ник Не­рев­ско­го кон­ца (1411-1416 года), в 1384 году уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции строи­тель­ст­ва кре­по­сти Ям (Яма; ны­не Кин­ги­сепп), в 1392 году ос­но­вал Ус­пен­ский Кол­мов монастырь, в 1393 году - в по­хо­де нов­го­род­ских войск на ве­ли­ко­кня­жес­кие во­лос­ти, в 1401 году сопро­во­ж­дал в Мо­ск­ву нов­го­род­ско­го ар­хи­епископа Ио­ан­на III, в 1411 году уча­ст­во­вал в от­ра­же­нии шведского на­па­де­ния на Нов­го­род­скую рес­пуб­ли­ку, в 1414 году воз­глав­лял нов­го­род­ское по­соль­ст­во в Великое княжество Ли­тов­ское , за­клю­чив­шее до­го­вор с великим княдеством ли­тов­ским Ви­тов­том; Лукь­ян Он­ци­фо­ро­вич (? - не ра­нее 1421 года), боя­рин Не­рев­ско­го кон­ца, строи­тель церкви Спа­са на Раз­ва­же на Коз­мо­демь­ян­ской улицы.

Сын Юрия Он­ци­фо­ро­ви­ча - Ми­ха­ил Юрь­е­вич (? - ме­ж­ду 1421 и 1423 годов), боя­рин Не­рев­ско­го кон­ца, строи­тель де­рев. Ми­хай­лов­ской церкви в Кол­мо­ве (1419 год). Его же­на На­ста­сья в 1423 году за­вер­ши­ла по­строй­ку ка­мен­ной Ус­пен­ской церкви в Кол­мо­ве мо­на­сты­ре.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)