МИЩЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
МИ́ЩЕНКО ПА́ВЕЛ ИВА́НОВИЧ. Российский военачальник и государственный деятель, генерал от артиллерии (1910 год).
На военной службе с 1869 года.
Окончил 1-е Павловское военное училище (1871 год) в Санкт-Петербурге.
В 1871-1889 года служил в 38-й артиллерии, затем во 2-й гренадерской артиллерийскоц бригаде; в их составе участвовал в Хивинском походе 1873 год (см. Хивинские походы), русско-турецкой войне 1877-1878 года и Ахалтекинской экспедиции 1880-1881года (см. Ахалтекинские экспедиции). С 1881 года командующий батареи 2-й гренадерской артиллирейской бригады. С 1889 года служил в частях пограничной таможенной стражи (с 1893 года Отдельный корпус пограничной стражи), в 1899-1901 годах помощник начальника Охранной стражи на КВЖД.
В 1901-1902 командующий 1-й бригады 39-й пехотной дивизии, в 1903-1905 годах командующий Отдельной Забайкальской казачьей бригады, затем начальник Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии.
В русско-японскую войну 1904-1905 годов руководил казачьими частями, отличившимися в набегах на японские гарнизоны в районах Синминтин, Чантуфу, Ляоянвопу, Санвайдзы и других. В 1906-1908 годах командующий 2-го Кавказского армейского корпуса, в 1908-1909 годах туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского ВО, наказной атаман Семиреченского казачьего войска, с 1909 года (по другим данным, с 1911 года) - Донского казачьего войска.
В 1912 году вышел в отставку, с началом Первой мировой войны вновь призван на военную службу. В 1914-1917 годах командующий 31-го армейского корпуса на Юго-Запападном фронте.
После Октябрьской революции 1917 года жил в Туркестане и Дагестане. Революцию не поддержал, но в Белом движении не участвовал.
Награждён орденами Св. Георгия 4-й степени (1901 год), Св. Александра Невского (1914 год) и другие, а также золотым оружием, украшенным бриллиантами, с надписью «За храбрость» (1904 год).
Исторические источники:
Свечин М. А. Набег конного отряда генерал-адъютанта Мищенко на Инкоу. СПб., 1907;
Апушкин В. А. Мищенко: Из воспоминаний о русско-японской войне. СПб., 1908.