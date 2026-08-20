МИЩЕНКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

МИ́ЩЕНКО ПА́ВЕЛ ИВА́НОВИЧ. Российский вое­на­чаль­ник и государственный дея­тель, генерал от артиллерии (1910 год).

На во­енной служ­бе с 1869 года.

Окон­чил 1-е Пав­лов­ское во­енное училище (1871 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В 1871-1889 года слу­жил в 38-й артиллерии, за­тем во 2-й гре­на­дер­ской артиллерийскоц бри­га­де; в их со­ста­ве уча­ст­во­вал в Хи­вин­ском по­хо­де 1873 год (см. Хи­вин­ские по­хо­ды), русско-турецкой вой­не 1877-1878 года и Ахал­те­кин­ской экс­пе­ди­ции 1880-1881года (см. Ахал­те­кин­ские экс­пе­ди­ции). С 1881 года командующий ба­та­реи 2-й гре­на­дер­ской артиллирейской бри­га­ды. С 1889 года слу­жил в час­тях по­гра­нич­ной та­мо­жен­ной стра­жи (с 1893 года От­дель­ный кор­пус по­гра­нич­ной стра­жи), в 1899-1901 годах по­мощ­ник начальника Ох­ран­ной стра­жи на КВЖД.

В 1901-1902 командующий 1-й бри­га­ды 39-й пехотной ди­ви­зии, в 1903-1905 годах командующий Отдельной За­бай­каль­ской ка­зачь­ей бри­га­ды, за­тем начальник Ура­ло-За­бай­каль­ской свод­ной ка­зачь­ей ди­ви­зии.

В русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов ру­ко­во­дил ка­зачь­и­ми час­тя­ми, от­ли­чив­ши­ми­ся в на­бе­гах на японские гар­ни­зо­ны в рай­онах Син­мин­тин, Чан­ту­фу, Ляо­ян­во­пу, Сан­вайд­зы и других. В 1906-1908 годах командующий 2-го Кавказского ар­мей­ско­го кор­пу­са, в 1908-1909 годах тур­ке­стан­ский генерал-гу­бер­на­тор, ко­мандующий вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го ВО, на­каз­ной ата­ман Се­ми­ре­чен­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, с 1909 года (по другим дан­ным, с 1911 года) - Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска.

В 1912 году вы­шел в от­став­ку, с на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны вновь при­зван на во­енную служ­бу. В 1914-1917 годах командующий 31-го ар­мей­ско­го кор­пу­са на Юго-Запападном фрон­те.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года жил в Тур­ке­ста­не и Да­геста­не. Ре­во­лю­цию не под­дер­жал, но в Бе­лом дви­же­нии не уча­ст­во­вал.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1901 год), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1914 год) и другие, а так­же зо­ло­тым ору­жи­ем, ук­ра­шен­ным брил­ли­ан­та­ми, с над­пи­сью «За храб­рость» (1904 год).

Исторические источники:

Све­чин М. А. На­бег кон­но­го от­ря­да ге­не­рал-адъ­ю­тан­та Ми­щен­ко на Ин­коу. СПб., 1907;

Апуш­кин В. А. Ми­щен­ко: Из вос­по­ми­на­ний о рус­ско-япон­ской вой­не. СПб., 1908.