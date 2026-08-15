МИРЗОЯН ЭДВАРД
МИРЗОЯН ЭДВАРД - армянский композитор, педагог, народный артист СССР (1981 год).
В 1941 году окончил Ереванскую консерваторию по классу В.Г. Тальяна. С 1948 года преподавал там же (с 1965 года профессор, в 1972-1986 годах заведующий кафедрой композиции), среди учеников - Р.Б. Амирханян, А.Р. Тертерян. В 1956-1992 годах председатель правления Союза композиторов Армении. Основа творчества - инструментальная музыка, среди лучших сочинений - Симфония для струнного оркестра и литавр (1962 год). Автор сочинений для оркестра (Симфонические танцы, 1946 год, Увертюра, 1947 год, Поэма, 1955 год, 3 сюиты, 1973-1981 годы), камерных ансамблей, кантат («Армения», 1948 год, «Советская Армения», 1950 год), романсов и песен, музыки к фильмам («Обвал», «Двенадцать спутников», «Аптека на перекрёстке» и др.). Награждён орденом Ленина.