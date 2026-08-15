МИРЗОЯН ЭДВАРД

МИРЗОЯН ЭДВАРД - армянский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, народный артист СССР (1981 год).

В 1941 году окон­чил Ере­ван­скую консерваторию по клас­су В.Г. Таль­я­на. С 1948 года пре­по­да­вал там же (с 1965 года профессор, в 1972-1986 годах заведующий ка­фед­рой ком­по­зи­ции), сре­ди уче­ни­ков - Р.Б. Амир­ха­нян, А.Р. Тер­те­рян. В 1956-1992 годах председатель прав­ле­ния Союза композиторов Ар­ме­нии. Ос­но­ва твор­че­ст­ва - ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка, сре­ди луч­ших со­чи­не­ний - Сим­фо­ния для струн­но­го ор­ке­ст­ра и ли­тавр (1962 год). Ав­тор со­чи­нений для ор­ке­ст­ра (Сим­фо­нические тан­цы, 1946 год, Увер­тю­ра, 1947 год, По­эма, 1955 год, 3 сю­и­ты, 1973-1981 годы), ка­мер­ных ан­самб­лей, кан­тат («Ар­ме­ния», 1948 год, «Со­вет­ская Ар­ме­ния», 1950 год), ро­ман­сов и пе­сен, му­зы­ки к филь­мам («Об­вал», «Две­на­д­цать спут­ни­ков», «Ап­те­ка на пе­ре­крё­стке» и др.). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.