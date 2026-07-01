МИРЗА РУСВА

МИРЗА РУСВА ( псевдоним ; настоящее имя Мир­за Му­хам­мад Ха­ди) Индийский пи­са­тель, про­све­ти­тель, пе­ре­вод­чик. Пи­сал на ур­ду.

Про­ис­хо­дил из во­енно-ари­сто­кра­тического ро­да. Окон­чил Ин­же­нер­ный кол­ледж (около 1880 года) в городе Рур­ки.

Литературную из­вест­ность при­нес­ла по­эма «На­де­ж­да и страх» («Ум­мид-о-бим», 1887 год). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков литературной дра­мы и современной про­зы на ур­ду: дра­ма в сти­хах «За­ри­сов­ки Лей­лы и Мадж­ну­на» («Му­а­рак­ка-е-Лей­ла Мадж­нун», 1887 год), ро­ман «Тан­цов­щи­ца» («Ум­рао Джан Ада», 1899 год, русский перевод 1960 года) - ис­то­рия го­род­ской кур­ти­зан­ки. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Бла­го­род­ный род» («Зат-е-ша­риф»), «От­прыск знат­но­го се­мей­ст­ва» («Ша­риф­за­да», оба 1900 года); тру­ды по древне-греческой фи­ло­со­фии и ас­тро­но­мии. Пе­ре­во­дил на язык ур­ду и ком­мен­ти­ро­вал со­чи­не­ния Пла­то­на. В твор­че­ст­ве Мирзы Русва на­шли от­ра­же­ние про­све­ти­тель­ские и ре­фор­ма­тор­ские идеи му­сульманской ин­тел­ли­ген­ции Ин­дии ру­бе­жа XIX-XX веков, вы­сту­пав­шей за при­об­ще­ние ин­дий­цев к куль­ту­ре За­па­да.