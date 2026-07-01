МИРЗА РУСВА
МИРЗА РУСВА (псевдоним; настоящее имя Мирза Мухаммад Хади) Индийский писатель, просветитель, переводчик. Писал на урду.
Происходил из военно-аристократического рода. Окончил Инженерный колледж (около 1880 года) в городе Рурки.
Литературную известность принесла поэма «Надежда и страх» («Уммид-о-бим», 1887 год). Один из основоположников литературной драмы и современной прозы на урду: драма в стихах «Зарисовки Лейлы и Маджнуна» («Муаракка-е-Лейла Маджнун», 1887 год), роман «Танцовщица» («Умрао Джан Ада», 1899 год, русский перевод 1960 года) - история городской куртизанки. Среди других произведений: романы «Благородный род» («Зат-е-шариф»), «Отпрыск знатного семейства» («Шарифзада», оба 1900 года); труды по древне-греческой философии и астрономии. Переводил на язык урду и комментировал сочинения Платона. В творчестве Мирзы Русва нашли отражение просветительские и реформаторские идеи мусульманской интеллигенции Индии рубежа XIX-XX веков, выступавшей за приобщение индийцев к культуре Запада.