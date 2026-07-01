МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ
МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ - античный и средневековый город на юге Турции.
Его руины находятся к северу от современного города Демре в иле Анталья. Один из важнейших городов древней Ликии. Упоминается с I века до н. э. В IV веке н. э. епископом города был святейший Николай. С V века столица византийской епархии. Разрушен войсками халифа Харуна ар-Рашида в 808 году. Сохранились: остатки оборонительных стен (V век до н. э.), выбитые в скалах ликийские гробницы (IV век до н. э.), древне-римский театр (восстановлен в I веке н. э.), термы; церковь Святителя Николая (VIII век, перестроена в середине XI века, реставрирована в 1858-1860-е годы; крипта; мозаичные полы, фрагменты фресок XI-XII века), из которой мощи святителя Николая в 1087 году перенесены крестоносцами в город Бари в Италии. В бухте Андриаке - римские постройки, в том числе зернохранилище (II век).