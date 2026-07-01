МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ

МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ - ан­тич­ный и средневековый го­род на юге Тур­ции.

Его руи­ны на­хо­дят­ся к се­ве­ру от современного города Дем­ре в иле Ан­та­лья. Один из важ­ней­ших го­ро­дов древ­ней Ли­кии. Упо­ми­на­ет­ся с I века до н. э. В IV веке н. э. епи­ско­пом го­ро­да был святейший Ни­ко­лай. С V века сто­ли­ца ви­зантийской епар­хии. Раз­ру­шен вой­ска­ми ха­ли­фа Ха­ру­на ар-Ра­ши­да в 808 году. Со­хра­ни­лись: ос­тат­ки обо­ро­нительных стен (V век до н. э.), вы­би­тые в ска­лах ли­кий­ские гроб­ни­цы (IV век до н. э.), древне-римский те­атр (вос­ста­нов­лен в I веке н. э.), тер­мы ; церковь Святителя Ни­ко­лая (VIII век, пе­ре­строе­на в середине XI века, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1858-1860-е годы; крип­та; мо­за­ич­ные по­лы, фраг­мен­ты фре­сок XI-XII века), из ко­то­рой мо­щи святителя Ни­ко­лая в 1087 году пе­ре­не­се­ны кре­сто­нос­ца­ми в город Ба­ри в Ита­лии. В бух­те Ан­д­риа­ке - римские по­строй­ки, в том числе зер­но­хра­ни­ли­ще (II век).

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