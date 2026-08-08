МИРСКИЙ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ

Советский и российский историк, востоковед и политолог. Родился 27 мая 1926 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны работал грузчиком, санитаром, пильщиком, слесарем-обходчиком тепловых сетей, шофером. В 1952 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ирак между Первой и Второй мировой войнами». С 1955 по 1957 год – сотрудник отдела стран Азии, Африки и Латинской Америки журнала «Новое время». С 1957 года и до конца жизни работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1960 году был назначен на должность заведующего Сектором проблем национально-освободительных революций. В 1967 году защитил докторскую диссертацию на тему «Роль армии в политике стран Азии и Африки». К 1982 году стал заведующим Отделом экономики и политики развивающихся стран, в том же году был снят с этой должности по причине прохождения одного из сотрудников отдела по «делу „Молодых социалистов“». С 1982 года - главный научный сотрудник. Параллельно работе в ИМЭМО выступал с лекциями от общества «Знание», объездив таким образом весь Советский Союз. В 1990-х читал лекции в высших учебных заведениях США, вел курсы в Принстонском, Нью-Йоркском и других университетах. С 2006 года – профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, по совместительству преподавал в МГИМО. Автор более 300 научных публикаций. В область научных интересов входил широкий круг вопросов новой и новейшей истории стран Азии и Африки. В последнее время проявлял особый интерес к проблемам ближневосточных конфликтов, исламского фундаментализма и международного терроризма. Умер 26 января 2016 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сочинения:

Азия и Африка — континенты в движении. М., 1963 (в соавторстве с Л. В. Степановым);

Арабские народы продолжают борьбу. М., 1965;

Армия и политика в странах Азии и Африки. М., Наука, 1970;

Багдадский пакт — орудие колониализма. М., 1956;

Жизнь в трех эпохах. М., 2001;

Ирак в смутное время. 1930—1941. М., 1961;

Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. М, Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008;

Классы и политика в странах Азии и Африки. М., Знание, 1970;

Материал к лекции на тему «Суэцкий канал». М., 1956 (в соавторстве с Е. А. Лебедевым);

Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема. М, ИМЭМО РАН, 2003.

О перспективах экономического сотрудничества стран Азии и Африки. М., 1958 (в соавторстве с Л. В. Степановым);

Роль армии в политической жизни стран «Третьего мира». М., 1989;

Суэцкий канал. М., Знание, 1956 (в соавторстве с Е. А. Лебедевым);

«Третий мир»: общество, власть, армия. М., Наука, 1976;

«Central Asia’s Emergence», in Current History, 1992;

«On Ruins of Empire», Greenwood Publishing Group, Westport, 1997;

«The ‘End of History’ and the Third World», in Russia and the Third World in the Post-Soviet Era, University Press of Florida, 1994;

«The Third World and Conflict Resolution», in Cooperative Security: Reducing Third World War, Syracuse University Press, 1995.