МИРПУР-ХАС
МИРПУР-ХАС - город на юго-востоке Пакистана, в провинции Синд.
Население 242,9 тысячи человек (2010 год). Расположен в долине Инда (в нижнем течении реки), на берегу оросительного канала. Транспортный узел. Через город проходит железная дорога Карачи - Джодхпур/Индия (движение прервано в 1961 году, возобновлено в 2006 году).
Мирпур-Хас основан в 1806 году как столица правителей Синда династии Талпуров. В 1843 году аннексирован Британская Ост-Индской компанией. С 1947 году в составе Пакистана. На месте современного Мирпур-Хаса находился древний город Каху-Джо-Даро (сохранилась буддийская ступа, IV век). Среди архитектурных достопримечательностей - дворец Партаб-Бхаван. Плодоводческий исследовательский центр. Кампус университета Синда, научно-технологический институт, медицинский колледж. Мирпур-Хас - торгово-промышленный центр сельско-хозяйственного района [хлопчатник, сахарный тростник, зерновые (в основном пшеница), кормовые культуры, манго и др.]. Предприятия текстильной (производство хлопчатобумажных тканей), пищевой (в т. ч. сахарная) промышленности. Производство минеральных удобрений, красителей. Кустарные промыслы: ковроткачество, пошив одежды и др.
Близ города - некрополь Читори с мавзолеями династии Талпуров (XVII-XVIII века).