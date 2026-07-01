МИРПУР-ХАС

МИРПУР-ХАС - го­род на юго-вос­то­ке Па­ки­ста­на , в провинции Синд .

Население 242,9 тысячи человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в до­ли­не Ин­да (в ниж­нем те­че­нии ре­ки), на бе­ре­гу оро­сительного ка­на­ла. Транс­порт­ный узел. Че­рез го­род про­хо­дит железная дорога Ка­ра­чи - Джод­хпур/Ин­дия (дви­же­ние пре­рва­но в 1961 году, во­зоб­нов­ле­но в 2006 году).

Мирпур-Хас ос­но­ван в 1806 году как сто­ли­ца пра­ви­те­лей Син­да ди­на­стии Тал­пу­ров. В 1843 году ан­нек­си­ро­ван Британская Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей . С 1947 году в со­ста­ве Па­ки­ста­на. На мес­те современного Мирпур-Хаса на­хо­дил­ся древ­ний город Ка­ху-Джо-Да­ро (со­хра­ни­лась буд­дий­ская сту­па, IV век). Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - дво­рец Пар­таб-Бха­ван. Пло­до­вод­че­ский ис­сле­до­ва­тель­ский центр. Кам­пус университета Син­да, на­учно-тех­но­ло­гический институт, медицинский кол­ледж. Мирпур-Хас - тор­го­во-промышленный центр сельско-хозяйственного рай­она [хлоп­чат­ник, са­хар­ный тро­ст­ник, зер­но­вые (в основном пше­ни­ца), кор­мо­вые куль­ту­ры, ман­го и др.]. Пред­при­ятия тек­стиль­ной (про­изводство хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней), пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ная) промышленности. Про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний, кра­си­те­лей. Кус­тар­ные про­мыслы: ков­ро­тка­че­ст­во, по­шив оде­ж­ды и др.

Близ го­ро­да - нек­ро­поль Чи­то­ри с мав­зо­лея­ми ди­на­стии Тал­пу­ров (XVII-XVIII века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)