МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ
МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Мирожский в честь Преображения Господня мужской монастырь) - монастырь в Пскове, у впадения реки Мирожка в реку Великую.
Основание Мирожского монастыря связывается со строительством в конце 1130-х - начале 1140-х годов при князе Святополке Мстиславиче (1138-1148 годы) и по инициативе епископа Новгородского святителя Нифонта каменного Спасо- Преображенского собора, ставшего центром монастырского ансамбля. Первый игумен Мирожского монастыря - преподобный Авраамий (умер в 1157/58 году). В XII веке монастырь являлся «владычным» - псковской резиденцией новгородского епископа. Часто подвергался вражеским нападениям. В 1299 году был сожжён рыцарями Ливонского ордена, все монахи во главе с игуменом Василием убиты. Со временем Мирожский монастырь, имевший бибилиотеку, скрипторий, иконописную мастерскую, стал культурным центром Псковской земли. В нём находилась чтимая Мирожская икона Божией Матери (около 1198 года, не сохранилась; копия иконы XVI века хранится в Псковском историко-художественном музее). До современных размеров площадь Мирожского монастыря сократилась в результате секуляризации 1764 года. В 1924 году монастырь был закрыт. В 1994 году часть зданий передана в аренду РПЦ, началось восстановление монастырской жизни.
Спасо-Преображенский собор представляет классический тип крестово-купольного византийского храма. В XVI-XVIII веках претерпел несколько основательных перестроек (в XVI веке пристроена паперть со звонницей, в XVII-XVIII веках изменена форма крыши и купола). Сразу по завершении строительства собор был расписан византийскими мастерами. Росписи имеют выдающееся историко- культурное значение: они выполнены по замыслу, разработанному епископом Нифонтом, ставившим перед собой задачу христианского просвещения Северо-Западной Руси, отличаются необычайно подробным изложением евангельских событий, сложной, догматически насыщенной богословской программой. В куполе изображено «Вознесение Господне», в центр. апсиде - «Преображение», «Деисус» и «Евхаристия»; в люнетах ветвей креста - «Богоявление», «Тайная вечеря» и «Оплакивание». В 1404 году игуменом Карпом была построена каменная церковь во имя Святого первомученика Стефана, в конце XVII века - 1713 году на её месте возвели одноименный трапезный надвратный храм, в 1879 году к нему пристроили колокольню. Ансамбль Мирожского монастыря включает также братские кельи (XVII век), братский корпус (1789 год; все надстроены в XIX веке), здание бани (начало XIX века), деревянный настоятельский корпус (XIX век); обнесён невысокой стеной (1799-1805 годы).
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