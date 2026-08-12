МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ

МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Ми­ро­ж­ский в честь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня муж­ской мо­на­стырь) - монастырь в Пско­ве , у впа­де­ния реки Ми­рож­ка в реку Ве­ли­кую.

Ос­но­ва­ние Мирожского монастыря свя­зы­ва­ет­ся со строи­тель­ст­вом в конце 1130-х - начале 1140-х годов при князе Свя­то­пол­ке Мсти­сла­ви­че (1138-1148 годы) и по ини­циа­ти­ве епископа Нов­го­род­ско­го святителя Ни­фон­та ка­мен­но­го Спа­со- Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра, став­ше­го цен­тром мо­на­стыр­ско­го ан­самб­ля. Пер­вый игу­мен Мирожского монастыря - преподобный Ав­раа­мий (умер в 1157/58 году). В XII веке мо­на­стырь яв­лял­ся «вла­дыч­ным» - псков­ской ре­зи­ден­ци­ей нов­го­род­ско­го епи­ско­па. Час­то под­вер­гал­ся вра­же­ским на­па­де­ни­ям. В 1299 году был со­жжён ры­ца­ря­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на , все мо­на­хи во гла­ве с игу­ме­ном Ва­си­ли­ем уби­ты. Со вре­ме­нем Мирожский монастырь, имев­ший бибилиотеку, скрип­то­рий, ико­но­пис­ную мас­тер­скую, стал куль­тур­ным цен­тром Псков­ской зем­ли. В нём на­хо­ди­лась чти­мая Ми­ро­жская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри (около 1198 года, не сохранилась; ко­пия ико­ны XVI века хра­нит­ся в Псков­ском ис­то­ри­ко-ху­дожественном му­зее). До современных раз­ме­ров пло­щадь Мирожского монастыря со­кра­ти­лась в ре­зуль­та­те се­ку­ля­ри­за­ции 1764 года. В 1924 году мо­на­стырь был за­крыт. В 1994 году часть зда­ний пе­ре­да­на в арен­ду РПЦ, на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние мо­на­стыр­ской жиз­ни.

Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор пред­став­ля­ет клас­сический тип кре­сто­во-ку­поль­но­го ви­зантийского хра­ма. В XVI-XVIII веках пре­тер­пел несколько ос­но­ва­тель­ных пе­ре­стро­ек (в XVI веке при­ст­рое­на па­перть со звон­ни­цей, в XVII-XVIII веках из­ме­не­на фор­ма кры­ши и ку­по­ла). Сра­зу по за­вер­ше­нии строи­тель­ст­ва со­бор был рас­пи­сан ви­зантийскими мас­те­ра­ми. Рос­пи­си име­ют вы­даю­щее­ся ис­то­ри­ко- куль­тур­ное зна­че­ние: они вы­пол­не­ны по за­мыс­лу, раз­ра­бо­тан­но­му епископом Ни­фон­том , ста­вив­шим пе­ред со­бой за­да­чу хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния Северо-Западной Ру­си, от­ли­ча­ют­ся не­обы­чай­но под­роб­ным из­ло­же­ни­ем еван­гель­ских со­бы­тий, слож­ной, дог­ма­ти­че­ски на­сы­щен­ной бо­го­слов­ской про­грам­мой. В ку­по­ле изо­бра­же­но «Воз­не­се­ние Гос­под­не», в центр. ап­си­де - «Пре­об­ра­же­ние», «Деи­сус» и «Ев­ха­рис­тия»; в лю­не­тах вет­вей кре­ста - «Бо­го­яв­ле­ние», «Тай­ная ве­че­ря» и «Оп­ла­кива­ние». В 1404 году игу­ме­ном Кар­пом бы­ла по­строе­на ка­мен­ная цер­ковь во имя Святого пер­во­му­че­ни­ка Сте­фа­на, в конце XVII века - 1713 году на её мес­те воз­ве­ли од­но­именный тра­пез­ный над­врат­ный храм, в 1879 году к не­му при­строи­ли ко­ло­коль­ню. Ан­самбль Мирожского монастыря вклю­ча­ет так­же брат­ские ке­льи (XVII век), брат­ский кор­пус (1789 год; все над­ст­рое­ны в XIX веке), зда­ние ба­ни (начало XIX века), де­ревянный на­стоя­тель­ский кор­пус (XIX век); об­не­сён не­вы­со­кой сте­ной (1799-1805 годы).

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