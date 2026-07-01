МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ - в Рос­сии долж­но­ст­ные ли­ца, осу­ще­ст­в­ляв­шие кре­сть­ян­скую ре­фор­му 1861 года .

Долж­но­сти вве­де­ны По­ло­же­ни­ем о гу­берн­ских и уезд­ных по кре­сть­ян­ским де­лам уч­ре­ж­де­ни­ях от 19.02(03.03).1861 года. Мировые посредники на­зна­ча­лись Се­на­том из чис­ла ме­ст­ных по­ме­щи­ков по пред­став­ле­нию гу­бер­на­то­ров и при уча­стии гу­берн­ских и уезд­ных пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва. Все­го в начале 1860-х годов уч­реж­де­но свыше 1,7 тысяч дол­ж­но­стей мировых посредников. Уча­ст­ки мировых посредников со­став­ля­ли часть уез­да. Мировые посредники про­ве­ря­ли со­от­вет­ст­вие за­ко­ну ус­тав­ных гра­мот, ут­вер­жда­ли их, сле­ди­ли за их реа­ли­за­ци­ей, рас­смат­ри­ва­ли жа­ло­бы кре­сть­ян и по­ме­щи­ков и раз­ре­ша­ли спо­ры ме­ж­ду ни­ми, вво­ди­ли в дей­ст­вие но­вое уст­рой­ст­во кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния, кон­тро­ли­ро­ва­ли дея­тель­ность сель­ских вы­бор­ных долж­но­ст­ных лиц. Об­ла­да­ли су­деб­но-по­ли­цей­ской вла­стью по де­лам о мел­ких пре­сту­п­ле­ни­ях и про­ступ­ках кре­сть­ян (о по­тра­вах, по­руб­ках и др.) с пра­вом осу­ж­дать ви­нов­ных к штра­фу, те­лес­но­му на­ка­за­нию или аре­сту. Дей­ст­вия мировых посредников мог­ли быть об­жа­ло­ва­ны пе­ред уезд­ным ми­ро­вым съез­дом (со­б­ра­ние всех мировых посредников уез­да с уча­сти­ем уезд­но­го пред­во­ди­те­ля дво­рян­ст­ва и не­пре­мен­но­го чле­на от МВД ), в от­но­ше­нии ко­то­ро­го роль кас­са­ци­он­ной ин­стан­ции ис­пол­ня­ло гу­берн­ское при­сут­ст­вие по кре­сть­ян­ским де­лам. Со­глас­но По­ло­же­нию об из­ме­не­нии уч­ре­ж­де­ний по кре­сть­ян­ским де­лам от 27.06 (09.07).1874 года, долж­но­сти мировых посредников уп­разд­не­ны поч­ти на всей тер­ри­то­рии Ев­ропейской Рос­сии, большая часть их функ­ций пе­ре­да­на уезд­ным по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­ви­ям. Впо­след­ст­вии долж­но­сти мировых посредников уп­разд­не­ны в Ас­т­ра­хан­ской, Орен­бург­ской и Уфим­ской гу­бер­ни­ях (1877 год), Бес­са­раб­ской, Ви­теб­ской, Мин­ской и Мо­ги­лёв­ской гу­бер­ни­ях (1878 год); в За­кав­ка­зье, а так­же в Ки­ев­ской, Во­лын­ской и По­доль­ской гу­бер­ни­ях со­хра­ня­лись до 1917 года. Многие об­щие чер­ты с со­ста­вом и функ­ция­ми мировых посредников имел ин­сти­тут зем­ских на­чаль­ни­ков, вве­дён­ный в 1889 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)