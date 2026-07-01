МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ - в России должностные лица, осуществлявшие крестьянскую реформу 1861 года.
Должности введены Положением о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях от 19.02(03.03).1861 года. Мировые посредники назначались Сенатом из числа местных помещиков по представлению губернаторов и при участии губернских и уездных предводителей дворянства. Всего в начале 1860-х годов учреждено свыше 1,7 тысяч должностей мировых посредников. Участки мировых посредников составляли часть уезда. Мировые посредники проверяли соответствие закону уставных грамот, утверждали их, следили за их реализацией, рассматривали жалобы крестьян и помещиков и разрешали споры между ними, вводили в действие новое устройство крестьянского самоуправления, контролировали деятельность сельских выборных должностных лиц. Обладали судебно-полицейской властью по делам о мелких преступлениях и проступках крестьян (о потравах, порубках и др.) с правом осуждать виновных к штрафу, телесному наказанию или аресту. Действия мировых посредников могли быть обжалованы перед уездным мировым съездом (собрание всех мировых посредников уезда с участием уездного предводителя дворянства и непременного члена от МВД), в отношении которого роль кассационной инстанции исполняло губернское присутствие по крестьянским делам. Согласно Положению об изменении учреждений по крестьянским делам от 27.06 (09.07).1874 года, должности мировых посредников упразднены почти на всей территории Европейской России, большая часть их функций передана уездным по крестьянским делам присутствиям. Впоследствии должности мировых посредников упразднены в Астраханской, Оренбургской и Уфимской губерниях (1877 год), Бессарабской, Витебской, Минской и Могилёвской губерниях (1878 год); в Закавказье, а также в Киевской, Волынской и Подольской губерниях сохранялись до 1917 года. Многие общие черты с составом и функциями мировых посредников имел институт земских начальников, введённый в 1889 году.