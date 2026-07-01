МИРОВОЙ СУДЬЯ

МИРОВОЙ СУДЬЯ - в РФ низ­шее зве­но сис­те­мы су­дов об­щей юрис­дик­ции.

Мировой судья яв­ля­ет­ся судь­ёй субъ­ек­та Фе­де­ра­ции, но при этом вхо­дит в еди­ную су­деб­ную сис­те­му. Пол­но­мо­чия и по­ря­док дея­тель­но­сти мирового судьи ус­та­нав­ли­ва­ют­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ, Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О ми­ро­вых судь­ях в РФ» (1998 год), другими фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми и за­ко­на­ми субъ­ек­тов РФ. Мировой судья осу­ще­ст­в­ля­ет пра­во­су­дие име­нем Российской Фе­де­ра­ции. При­ня­тые мировым судьей ре­ше­ния обя­за­тель­ны для ис­пол­не­ния на всей тер­ри­то­рии РФ.

Мировой судья рас­смат­ри­ва­ет уго­лов­ные и гражданские де­ла, от­не­сён­ные за­ко­ном к его ком­пе­тен­ции (уго­лов­ные де­ла о пре­сту­п­ле­ни­ях, на­ка­за­ние за ко­то­рые не пре­вы­ша­ет 3 лет ли­ше­ния сво­бо­ды; де­ла о вы­да­че су­деб­но­го при­ка­за; де­ла о рас­тор­же­нии бра­ка, ес­ли ме­ж­ду суп­ру­га­ми от­сут­ст­ву­ет спор о де­тях, и не­ко­то­рые другие). Ре­ше­ния мирового судьи мо­гут быть об­жа­ло­ва­ны в апел­ля­ци­он­ном и кас­са­ци­он­ном по­ряд­ке в рай­он­ном суде. Мировой судья мо­жет быть гра­ж­да­нин РФ, дос­тиг­ший воз­рас­та 25 лет, имею­щий выс­шее юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, стаж ра­бо­ты по юри­дической спе­циальности не ме­нее 5 лет, не со­вер­шив­ший по­ро­ча­щих его по­ступ­ков, сдав­ший ква­ли­фи­кационный эк­за­мен и по­лу­чив­ший ре­ко­мен­да­цию ква­ли­фи­кации кол­ле­гии су­дей со­от­вет­ст­вую­ще­го субъ­ек­та РФ. Мировой судья на­зна­ча­ет­ся или из­би­ра­ет­ся на долж­ность за­ко­но­дательным (пред­ста­вительским) ор­га­ном государственной вла­сти субъ­ек­та РФ ли­бо из­би­ра­ет­ся на­се­ле­ни­ем су­деб­но­го уча­ст­ка. Срок пол­но­мо­чий не мо­жет пре­вы­шать 5 лет (с пра­вом по­втор­но­го на­зна­че­ния или из­бра­ния). Пре­дель­ный воз­раст пре­бы­ва­ния ли­ца в долж­но­сти Мирового судьи 70 лет.

Мировые судьи дей­ст­ву­ют и в не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стра­нах. Так, в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ка­на­де су­ще­ст­ву­ют не­про­фес­сио­наль­ные мировые судьи, ко­то­рые на­зна­ча­ют­ся на долж­ность лорд-канц­ле­ром по со­гла­со­ва­нию с ме­ст­ным кон­суль­та­тив­ным со­ве­том и со­ве­том про­вин­ции. В США в боль­шин­ст­ве шта­тов соз­да­ны су­деб­ные при­сут­ст­вия по рас­смот­ре­нию дел с не­боль­ши­ми сум­ма­ми ис­ков, и пред­се­да­те­ли та­ких при­сут­ст­вий ино­гда име­ну­ют­ся мировыми судьями. Тре­бо­ва­ния к судь­ям низ­ше­го зве­на су­деб­ной сис­те­мы, а так­же по­ря­док их на­зна­че­ния в различных сис­те­мах пра­ва и отдельных стра­нах весь­ма раз­но­об­раз­ны. Они мо­гут как на­зна­чать­ся тем или иным ор­га­ном, так и из­би­рать­ся, в том числе не­по­сред­ст­венно на­се­ле­ни­ем. В стра­нах анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мы тре­бо­ва­ния, предъ­яв­ляе­мые к кан­ди­да­там в ми­ро­вые су­дьи, ми­ни­маль­ны, ка­са­ют­ся, как пра­ви­ло, воз­рас­та (например, в Ка­на­де до 65 лет) и мес­та про­жи­ва­ния (от­но­си­тель­ная бли­зость к пред­по­ла­гае­мо­му мес­ту ра­бо­ты). При этом от­сут­ст­ву­ет тре­бо­ва­ние на­ли­чия у них юри­дического об­ра­зо­ва­ния. Смотрите так­же Ми­ро­вой суд .

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