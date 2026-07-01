МИРОВОЙ СУДЬЯ
МИРОВОЙ СУДЬЯ - в РФ низшее звено системы судов общей юрисдикции.
Мировой судья является судьёй субъекта Федерации, но при этом входит в единую судебную систему. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются Конституцией РФ, Федеральным законом «О мировых судьях в РФ» (1998 год), другими федеральными законами и законами субъектов РФ. Мировой судья осуществляет правосудие именем Российской Федерации. Принятые мировым судьей решения обязательны для исполнения на всей территории РФ.
Мировой судья рассматривает уголовные и гражданские дела, отнесённые законом к его компетенции (уголовные дела о преступлениях, наказание за которые не превышает 3 лет лишения свободы; дела о выдаче судебного приказа; дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, и некоторые другие). Решения мирового судьи могут быть обжалованы в апелляционном и кассационном порядке в районном суде. Мировой судья может быть гражданин РФ, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет, не совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификации коллегии судей соответствующего субъекта РФ. Мировой судья назначается или избирается на должность законодательным (представительским) органом государственной власти субъекта РФ либо избирается населением судебного участка. Срок полномочий не может превышать 5 лет (с правом повторного назначения или избрания). Предельный возраст пребывания лица в должности Мирового судьи 70 лет.
Мировые судьи действуют и в некоторых зарубежных странах. Так, в Великобритании и Канаде существуют непрофессиональные мировые судьи, которые назначаются на должность лорд-канцлером по согласованию с местным консультативным советом и советом провинции. В США в большинстве штатов созданы судебные присутствия по рассмотрению дел с небольшими суммами исков, и председатели таких присутствий иногда именуются мировыми судьями. Требования к судьям низшего звена судебной системы, а также порядок их назначения в различных системах права и отдельных странах весьма разнообразны. Они могут как назначаться тем или иным органом, так и избираться, в том числе непосредственно населением. В странах англосаксонской системы требования, предъявляемые к кандидатам в мировые судьи, минимальны, касаются, как правило, возраста (например, в Канаде до 65 лет) и места проживания (относительная близость к предполагаемому месту работы). При этом отсутствует требование наличия у них юридического образования. Смотрите также Мировой суд.