МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ИДЕЯ

МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ИДЕЯ - од­но из по­ло­же­ний мар­ксиз­ма.

Од­но из по­ло­же­ний мар­ксиз­ма, ут­вер­ждав­шее, что ком­му­ни­стическая ре­во­лю­ция - еди­ный ин­тер­на­цио­наль­ный про­цесс за­вое­ва­ния про­ле­та­риа­том государственной вла­сти и ра­ди­каль­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний, яв­ляю­щий­ся не­из­беж­ным след­ст­ви­ем раз­ви­тия про­ти­во­ре­чий ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы. Впер­вые вы­ска­за­на в «Не­мец­кой идео­ло­гии» (1845-1846 годы) К. Марк­са и Ф. Эн­гель­са и «Прин­ци­пах ком­му­низ­ма» (1847 год) Эн­гель­са, из­ло­же­на в «Ма­ни­фе­сте Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии» (1848 год) Марк­са и Эн­гель­са. Ос­но­во­по­лож­ни­ки мар­ксиз­ма ис­хо­ди­ли из пред­став­ле­ния о том, что раз­ви­тие про­из­во­дительных сил и фор­ми­ро­ва­ние ми­ро­во­го ка­пи­та­ли­стического рын­ка свя­за­ли стра­ны эко­но­ми­че­ски и по­ли­ти­че­ски, бур­жуа­зия и про­ле­та­ри­ат ста­ли дву­мя ре­шаю­щи­ми клас­са­ми об­ще­ст­ва, а борь­ба ме­ж­ду ни­ми - главной дви­жу­щей си­лой об­щественного про­грес­са. Идея мировой пролетарской революции раз­ви­ва­лась Мар­ксом и Эн­гель­сом в двух основных ас­пек­тах: во-пер­вых, ре­во­лю­ция, на­чав­шись в од­ной стра­не, не­из­беж­но долж­на сти­му­ли­ро­вать ана­ло­гич­ные про­цес­сы в других стра­нах, при этом при­зна­ва­лось, что темп их раз­ви­тия бу­дет не­оди­на­ко­вым; во-вто­рых, ус­пеш­ное за­вер­ше­ние ми­ро­вой ре­во­лю­ции (ус­та­нов­ле­ние по­ли­тического гос­под­ства про­ле­та­риа­та и осу­ще­ст­в­ле­ние со­циа­ли­стического пе­ре­во­ро­та в эко­но­мических от­но­ше­ни­ях) бу­дет за­ви­сеть от по­бе­ды про­ле­та­риа­та по край­ней ме­ре в не­сколь­ких наи­бо­лее раз­ви­тых стра­нах. По­бе­да со­циа­лиз­ма в Ев­ро­пе и Северной Аме­ри­ке долж­на бы­ла, по мне­нию ос­ново­по­лож­ни­ков мар­ксиз­ма, спо­соб­ст­во­вать дви­же­нию «по­лу­ци­ви­ли­зо­ван­ных стран» в сто­ро­ну «со­циа­ли­сти­че­ской ор­га­ни­за­ции»; вме­сте с тем Эн­гельс за­ме­чал, что «по­бе­до­нос­ный про­ле­та­ри­ат не мо­жет ни­ка­ко­му чу­жо­му на­ро­ду на­вя­зы­вать ни­ка­ко­го ос­ча­ст­лив­ле­ния, не под­ры­вая этим сво­ей соб­ст­вен­ной по­бе­ды» (Маркс К., Эн­гельс Ф. Сочинение 2-е изд. Т. 35. С. 298).

Идея мировой пролетарской революции на­шла от­ра­же­ние в ло­зун­ге «Про­ле­та­рии всех стран, со­еди­няй­тесь!», в до­ку­мен­тах Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го , со­ци­ал-де­мо­кра­тической и со­циа­ли­стической пар­тий Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го. В 1899 году один из ли­де­ров немецкой со­ци­ал-де­мо­кра­тии Э. Берн­штейн в статье «Пред­по­сыл­ки со­циа­лиз­ма и за­да­чи со­ци­ал-де­мо­кра­тии» от­верг пред­став­ле­ние о не­из­беж­но­сти про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции, при­дя к вы­во­ду о воз­мож­но­сти «со­циа­ли­сти­че­ской ре­ор­га­ни­за­ции» об­ще­ст­ва эво­люционным пу­тём, по­сред­ст­вом по­сте­пен­ных ре­форм в ус­ло­ви­ях ли­бераль­ной де­мо­кра­тии. Берн­штей­ни­ан­ст­во вы­зва­ло рез­кую кри­ти­ку многих ли­де­ров и тео­ре­ти­ков ев­ропейской со­ци­ал-де­мо­кра­тии, в том числе Г.В. Пле­ха­но­ва и В.И. Ле­ни­на.

Ак­туа­ли­за­ции идеи мировой пролетарской революции в ме­ж­ду­народном со­циа­ли­стическом дви­же­нии спо­соб­ст­во­ва­ла Ре­во­лю­ция 1905-1907 годов в Рос­сии: К. Ка­ут­ский, Р. Люк­сем­бург, В.И. Ле­нин рас­счи­ты­ва­ли, что де­мо­кра­тическая ре­во­лю­ция в Рос­сии бу­дет спо­соб­ст­во­вать со­циа­ли­стическим ре­во­лю­ци­ям в раз­ви­тых ка­пи­та­ли­стических стра­нах. По­бе­да российской ре­во­лю­ции, пи­сал Ле­нин в 1905 году, «даст нам воз­мож­ность под­нять Ев­ро­пу, а ев­ро­пей­ский со­циа­ли­сти­че­ский про­ле­та­ри­ат, сбро­сив с се­бя иго бур­жуа­зии, в свою оче­редь по­мо­жет нам со­вер­шить со­циа­ли­сти­че­ский пе­ре­во­рот» (Ле­нин В.И. ПCC. 5-е изд. Т. 11. С. 71). То­гда же Л.Д. Троц­кий ут­вер­ждал, что из-за не­по­сле­до­ва­тель­но­сти российской ли­бе­раль­ной бур­жуа­зии российской со­ци­ал-де­мо­кра­тии пред­сто­ит са­мой за­вер­шить де­мо­кра­тическую ре­во­лю­цию, при этом он счи­тал, что, за­вое­вав власть и пе­рей­дя на путь со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний, со­ци­ал-де­мо­кра­тия не­из­беж­но столк­нёт­ся не толь­ко с бур­жуа­зи­ей, но и с кре­сть­ян­ст­вом как сво­им про­тив­ни­ком, по­это­му про­ле­тар­ская ре­во­лю­ция в Рос­сии смо­жет по­бе­дить толь­ко как со­став­ная часть ми­ро­вой ре­во­лю­ции.

1-я ми­ро­вая вой­на при­ве­ла к окон­ча­тель­но­му рас­ко­лу ме­ж­ду­народного со­циа­ли­стического дви­же­ния: боль­шин­ст­во ли­де­ров пар­тий 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла на прак­тике от­ка­за­лись от идеи мировой пролетарской революции, под­дер­жав свои пра­ви­тель­ст­ва и вы­ска­зав­шись в поль­зу гражданского ми­ра в сво­их го­су­дар­ст­вах, то­гда как В.И. Ле­нин вы­сту­пил за «пре­вра­ще­ние вой­ны им­пе­риа­ли­сти­че­ской в вой­ну гра­ж­дан­скую». Его под­дер­жа­ло ле­вое мень­шин­ст­во ев­ропеских со­ци­ал-де­мо­кра­тов. В 1915-1917 годах Ле­нин, опи­ра­ясь на свой ана­лиз им­пе­риа­лиз­ма как выс­шей и по­след­ней ста­дии раз­ви­тия ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы, мо­ди­фи­ци­ро­вал идею мировой пролетарской революции. Он при­шёл к вы­во­ду, что воз­мож­на по­бе­да со­циа­лиз­ма пер­во­на­чаль­но в не­мно­гих или да­же в од­ной, от­дель­но взя­той, ка­пи­та­ли­стической стра­не, про­ле­та­ри­ат ко­то­рой, «экс­про­прии­ро­вав ка­пи­та­ли­стов и ор­га­ни­зо­вав у се­бя со­циа­ли­сти­че­ское про­из­вод­ст­во, встал бы про­тив ос­таль­но­го, ка­пи­та­ли­сти­че­ско­го ми­ра, при­вле­кая к се­бе уг­не­тён­ные клас­сы дру­гих стран, под­ни­мая в них вос­ста­ние про­тив ка­пи­та­ли­стов, вы­сту­пая в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти да­же с во­ен­ной си­лой про­тив экс­плуа­та­тор­ских клас­сов и их го­су­дарств» (Там же. Т. 26. С. 354-355).

По­сле па­де­ния мо­нар­хии в Рос­сии и при­хо­да к вла­сти де­мо­кра­тического Временного пра­ви­тель­ст­ва в ре­зуль­та­те Февральской ре­волю­ции 1917 года российские со­ци­ал-де­мо­кра­ты, в том числе боль­ше­ви­ки (до воз­вра­ще­ния В.И. Ле­ни­на из эмиг­ра­ции в апреле 1917 года), счи­та­ли, что в стра­не на­чал­ся дли­тель­ный пе­ри­од де­мо­кра­тического раз­ви­тия. Од­на­ко Ле­нин оце­нил по­ли­тическую си­туа­цию в стра­не как бла­го­при­ят­ную для на­ча­ла осу­ще­ст­в­ле­ния идеи мировой пролетарской революции. Он вы­ра­зил уве­рен­ность, что де­ло «не ог­ра­ни­чит­ся пер­вым эта­пом рус­ской ре­во­лю­ции, что ре­во­лю­ция не ог­ра­ни­чит­ся Рос­си­ей», по­сколь­ку ев­ро­пей­ский, пре­ж­де все­го не­мец­кий, про­ле­та­ри­ат - это «на­дёж­ней­ший со­юз­ник рус­ской и все­мир­ной про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции» (Там же. Т. 31. С. 93).

Октябрьская ре­во­лю­ция 1917 года в Рос­сии, ре­во­люционный подъ­ём в ев­ропейских стра­нах, Но­ябрь­ская ре­во­лю­ция 1918 года в Гер­ма­нии, про­воз­гла­ше­ние Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года и Ба­вар­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года все­ли­ли в боль­ше­ви­ков и ле­вых со­ци­ал-де­мо­кра­тов ев­ропейских стран твёр­дую уве­рен­ность в ско­рой по­бе­де ми­ро­вой ре­во­лю­ции. Курс на «по­бе­ду со­циа­лиз­ма во всех стра­нах» за­фик­си­ро­ван в Дек­ла­ра­ции прав тру­дя­ще­го­ся и экс­плуа­ти­руе­мо­го на­ро­да (январь 1918 года), Кон­сти­ту­ции РСФСР 1918 года, Про­грам­ме РКП(б) 1919 года и др. По ини­циа­ти­ве В.И. Ле­ни­на в мар­те 1919 года об­ра­зо­ван «штаб ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции» - Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал (Ко­мин­терн; 3-й Ин­тер­на­цио­нал), объ­е­ди­нив­ший ком­му­ни­стические пар­тии различных стран с це­лью борь­бы за ут­вер­жде­ние «ме­ж­ду­на­род­ной рес­пуб­ли­ки про­ле­тар­ских Со­ве­тов». В апреле 1919 года Ле­нин по­ла­гал, что «те­перь толь­ко нес­коль­ко ме­ся­цев от­де­ля­ют нас от по­бе­ды над ка­пи­та­листа­ми во всем ми­ре» (Там же. Т. 38. С. 295). По­сле па­де­ния Венгерской советской рес­пуб­ли­ки (август 1919 года) Л.Д. Троц­кий в пись­ме в ЦК РКП(б) вы­ска­зы­вал опа­се­ния, что ев­ропейская ре­во­лю­ция «как буд­то ото­дви­ну­лась», в свя­зи с этим он пред­ла­гал «по­вер­нуть­ся к Вос­то­ку», ор­га­ни­зо­вать на Ура­ле или в Тур­ке­ста­не «ре­во­лю­ци­он­ную ака­де­мию, по­ли­ти­че­ский и во­ен­ный штаб ази­ат­ской ре­во­лю­ции», ко­то­рый «в бли­жай­ший пе­ри­од мо­жет ока­зать­ся го­раз­до дее­спо­соб­нее» Ис­пол­ко­ма Ко­мин­тер­на. Од­на­ко ру­ко­во­ди­те­ли Ко­мин­тер­на, не­смот­ря на на­чав­ший­ся спад ре­во­люционной ак­тив­но­сти в Ев­ро­пе, счи­та­ли, что ре­во­люционная энер­гия про­ле­та­риа­та ещё не ис­чер­па­на и Ев­ро­па ос­та­ёт­ся главной аре­ной ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции. На­сту­пательная опе­ра­ция РККА в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года рас­смат­ри­ва­лась советской партией и во­енным ру­ко­вод­ством как шаг в на­прав­ле­нии ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции. Не­удав­шая­ся по­пыт­ка с по­мо­щью воо­руженной си­лы под­толк­нуть польский про­ле­та­ри­ат к ре­во­люционным дейст­ви­ям по­ло­жи­ла на­ча­ло по­сте­пен­но­му из­ме­не­нию так­ти­ки Ко­мин­тер­на, а так­же советского пра­ви­тель­ст­ва внут­ри стра­ны, по­лу­чив­шей впо­след­ст­вии на­име­но­ва­ние «пе­ре­хо­да от штур­ма к оса­де» ка­пи­та­лиз­ма. В док­ла­де на 3-м кон­грес­се Ко­мин­тер­на (Мо­ск­ва, 1921 год) и на встре­чах с за­ру­беж­ны­ми де­ле­га­та­ми Ле­нин разъ­яс­нял, что раз­ви­тие ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции «не по­шло так пря­мо­ли­ней­но, как мы это­го ожи­да­ли» (Там же. Т. 44. С. 36), что РКП(б), пе­ре­хо­дя к но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке, со­вер­ша­ет «стра­те­ги­че­ское от­сту­п­ле­ние», при­спо­саб­ли­ва­ясь к за­мед­лен­но­му тем­пу ме­ж­ду­народной ре­во­лю­ции, что «толь­ко со­гла­ше­ние с кре­сть­ян­ст­вом мо­жет спа­сти со­циа­ли­сти­че­скую ре­во­лю­цию в Рос­сии, по­ка не на­сту­пи­ла ре­во­лю­ция в дру­гих стра­нах» (Там же. Т. 43. С. 59). Ле­нин ут­вер­ждал так­же, что окон­чательная по­бе­да со­циа­лиз­ма бу­дет обес­пе­че­на тем, что в борь­бу за своё ос­во­бо­ж­де­ние втя­ги­вают­ся стра­ны Вос­то­ка, со­став­ляв­шие боль­шин­ст­во на­се­ле­ния ми­ра (Там же. Т. 45. С. 404).

Ак­ти­ви­за­ция ле­вых сил в Гер­ма­нии ле­том 1923 года воз­ро­ди­ла на­де­ж­ду на близ­кую по­бе­ду ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции, ру­ко­во­дство Ком­му­ни­стической пар­тии Гер­ма­нии взя­ло курс на пря­мую под­го­тов­ку воо­руженного вос­ста­ния с це­лью за­вое­ва­ния по­ли­тической вла­сти. Г.Е. Зи­новь­ев в на­бро­ске те­зи­сов «Гря­ду­щая гер­ман­ская ре­во­лю­ция и за­да­чи РКП» [одоб­ре­ны 23.09.1923 года специальным пле­ну­мом ЦК РКП(б)] ут­вер­ждал, что идея мировой пролетарской революции «имен­но те­перь впер­вые об­ле­ка­ет­ся пло­тью и кро­вью», и ре­ко­мен­до­вал РКП(б) и Ко­м­ин­тер­ну мо­би­ли­зо­вать все ре­сур­сы для по­мо­щи германскому про­ле­та­риа­ту, в том числе людь­ми, хле­бом, ору­жи­ем. Про­вал по­пыт­ки ор­га­ни­за­ции «не­мец­ко­го Ок­тяб­ря» на­нёс удар и по са­мой идее ме­ж­ду­народной про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции.

В середине 1920-х годов ру­ко­во­дство РКП(б) по ини­циа­ти­ве И.В. Ста­ли­на взя­ло курс на строи­тель­ст­во со­циа­лиз­ма в од­ной, от­дель­но взя­той стра­не (с ого­вор­кой, что га­ран­тию от рес­тав­ра­ции ка­пи­та­ли­стического строя мо­жет дать толь­ко по­бе­да про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции по край­ней ме­ре в не­сколь­ких стра­нах). В апреле 1925 года этот вы­вод за­кре­п­лён в ре­ше­ни­ях 14-й кон­фе­рен­ции ВКП(б). Это оз­на­ча­ло от­каз от те­зи­са, что толь­ко по­бе­да ми­ро­вой ре­во­лю­ции по­зво­лит по­стро­ить со­циа­ли­стическое об­ще­ст­во. Внут­ри­пар­тий­ная оп­по­зи­ция во гла­ве с Л.Д. Троц­ким, счи­тав­шая не­воз­мож­ным по­строе­ние со­циа­лиз­ма в оди­ноч­ку и не­за­ви­си­мо от хо­да ми­ро­вой ре­во­лю­ции, к концу 1920-х годов по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. Троц­кий (в 1927 году ис­клю­чён из пар­тии, в 1929 году вы­слан за гра­ни­цу) на­пра­вил уси­лия на соз­да­ние ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции «Ин­тер­на­цио­наль­ная ле­вая оп­по­зи­ция (боль­ше­ви­ки-ле­нин­цы)», при­дер­жи­вав­шей­ся идеи мировой пролетарской революции. В 1936 году Ста­лин кон­ста­ти­ро­вал, что «пол­ная по­бе­да со­циа­ли­сти­че­ской сис­те­мы во всех сфе­рах на­род­но­го хо­зяй­ст­ва [СССР] яв­ля­ет­ся те­перь фак­том» (Ста­лин И.В. «Во­про­сы ле­ни­низ­ма». 11-е изд. С. 548). В 1938 году Троц­кий и его сто­рон­ни­ки об­ра­зо­ва­ли Ин­тер­на­цио­нал 4-й. В апреле 1941 года Ста­лин в бе­се­де с Г. Ди­мит­ро­вым по­ста­вил во­прос о рос­пус­ке Ко­мин­тер­на, что, по мне­нию ря­да ав­то­ров, от­ра­жа­ло стрем­ле­ние СССР со­хра­нить дру­же­ст­вен­ные от­но­ше­ния с Гер­ма­ни­ей. В 1943 году Ко­мин­терн был рас­пу­щен, тем са­мым СССР по­шёл на­встре­чу со­юз­ни­кам по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, со­хра­нив при этом кон­троль за дея­тель­но­стью боль­шин­ст­ва ком­му­ни­стических пар­тий.

Гео­по­ли­тические из­ме­не­ния в середине - 2-й половине XX века (по­яв­ле­ние со­циа­ли­стических стран в Ев­ро­пе по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, по­бе­да ком­му­ни­стов в Ки­тае, Ку­бин­ская ре­во­лю­ция и др.) при­ве­ли ру­ко­во­дство КПСС к вы­во­ду о том, что со­циа­лизм в СССР по­бе­дил «окон­ча­тель­но»: его судь­ба боль­ше не за­ви­сит от внеш­них фак­то­ров. Идея мировой пролетарской революции бы­ла за­ме­не­на кон­цеп­ци­ей «ми­ро­во­го ре­во­лю­ци­он­но­го про­цес­са», со­еди­няю­ще­го в се­бе со­циа­ли­стические, национально-ос­во­бо­дительные, на­род­ные де­мо­кра­тические ре­во­лю­ции, мас­со­вые кре­сть­ян­ские и об­ще­де­мо­кра­тические дви­же­ния (Про­грам­ма КПСС, 1961 год).

Идея мировой пролетарской революции про­дол­жа­ют ис­по­ве­до­вать троц­ки­ст­ские ор­га­ни­за­ции, счи­таю­щие се­бя пре­ем­ни­ка­ми 4-го Ин­тер­на­цио­на­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)