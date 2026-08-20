МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ИДЕЯ
МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ИДЕЯ - одно из положений марксизма.
Одно из положений марксизма, утверждавшее, что коммунистическая революция - единый интернациональный процесс завоевания пролетариатом государственной власти и радикального преобразования общественных отношений, являющийся неизбежным следствием развития противоречий капиталистической системы. Впервые высказана в «Немецкой идеологии» (1845-1846 годы) К. Маркса и Ф. Энгельса и «Принципах коммунизма» (1847 год) Энгельса, изложена в «Манифесте Коммунистической партии» (1848 год) Маркса и Энгельса. Основоположники марксизма исходили из представления о том, что развитие производительных сил и формирование мирового капиталистического рынка связали страны экономически и политически, буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества, а борьба между ними - главной движущей силой общественного прогресса. Идея мировой пролетарской революции развивалась Марксом и Энгельсом в двух основных аспектах: во-первых, революция, начавшись в одной стране, неизбежно должна стимулировать аналогичные процессы в других странах, при этом признавалось, что темп их развития будет неодинаковым; во-вторых, успешное завершение мировой революции (установление политического господства пролетариата и осуществление социалистического переворота в экономических отношениях) будет зависеть от победы пролетариата по крайней мере в нескольких наиболее развитых странах. Победа социализма в Европе и Северной Америке должна была, по мнению основоположников марксизма, способствовать движению «полуцивилизованных стран» в сторону «социалистической организации»; вместе с тем Энгельс замечал, что «победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение 2-е изд. Т. 35. С. 298).
Идея мировой пролетарской революции нашла отражение в лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в документах Интернационала 1-го, социал-демократической и социалистической партий Интернационала 2-го. В 1899 году один из лидеров немецкой социал-демократии Э. Бернштейн в статье «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» отверг представление о неизбежности пролетарской революции, придя к выводу о возможности «социалистической реорганизации» общества эволюционным путём, посредством постепенных реформ в условиях либеральной демократии. Бернштейнианство вызвало резкую критику многих лидеров и теоретиков европейской социал-демократии, в том числе Г.В. Плеханова и В.И. Ленина.
Актуализации идеи мировой пролетарской революции в международном социалистическом движении способствовала Революция 1905-1907 годов в России: К. Каутский, Р. Люксембург, В.И. Ленин рассчитывали, что демократическая революция в России будет способствовать социалистическим революциям в развитых капиталистических странах. Победа российской революции, писал Ленин в 1905 году, «даст нам возможность поднять Европу, а европейский социалистический пролетариат, сбросив с себя иго буржуазии, в свою очередь поможет нам совершить социалистический переворот» (Ленин В.И. ПCC. 5-е изд. Т. 11. С. 71). Тогда же Л.Д. Троцкий утверждал, что из-за непоследовательности российской либеральной буржуазии российской социал-демократии предстоит самой завершить демократическую революцию, при этом он считал, что, завоевав власть и перейдя на путь социалистических преобразований, социал-демократия неизбежно столкнётся не только с буржуазией, но и с крестьянством как своим противником, поэтому пролетарская революция в России сможет победить только как составная часть мировой революции.
1-я мировая война привела к окончательному расколу международного социалистического движения: большинство лидеров партий 2-го Интернационала на практике отказались от идеи мировой пролетарской революции, поддержав свои правительства и высказавшись в пользу гражданского мира в своих государствах, тогда как В.И. Ленин выступил за «превращение войны империалистической в войну гражданскую». Его поддержало левое меньшинство европеских социал-демократов. В 1915-1917 годах Ленин, опираясь на свой анализ империализма как высшей и последней стадии развития капиталистической системы, модифицировал идею мировой пролетарской революции. Он пришёл к выводу, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране, пролетариат которой, «экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетённые классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств» (Там же. Т. 26. С. 354-355).
После падения монархии в России и прихода к власти демократического Временного правительства в результате Февральской революции 1917 года российские социал-демократы, в том числе большевики (до возвращения В.И. Ленина из эмиграции в апреле 1917 года), считали, что в стране начался длительный период демократического развития. Однако Ленин оценил политическую ситуацию в стране как благоприятную для начала осуществления идеи мировой пролетарской революции. Он выразил уверенность, что дело «не ограничится первым этапом русской революции, что революция не ограничится Россией», поскольку европейский, прежде всего немецкий, пролетариат - это «надёжнейший союзник русской и всемирной пролетарской революции» (Там же. Т. 31. С. 93).
Октябрьская революция 1917 года в России, революционный подъём в европейских странах, Ноябрьская революция 1918 года в Германии, провозглашение Венгерской советской республики 1919 года и Баварской советской республики 1919 года вселили в большевиков и левых социал-демократов европейских стран твёрдую уверенность в скорой победе мировой революции. Курс на «победу социализма во всех странах» зафиксирован в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 года), Конституции РСФСР 1918 года, Программе РКП(б) 1919 года и др. По инициативе В.И. Ленина в марте 1919 года образован «штаб мировой пролетарской революции» - Коммунистический интернационал (Коминтерн; 3-й Интернационал), объединивший коммунистические партии различных стран с целью борьбы за утверждение «международной республики пролетарских Советов». В апреле 1919 года Ленин полагал, что «теперь только несколько месяцев отделяют нас от победы над капиталистами во всем мире» (Там же. Т. 38. С. 295). После падения Венгерской советской республики (август 1919 года) Л.Д. Троцкий в письме в ЦК РКП(б) высказывал опасения, что европейская революция «как будто отодвинулась», в связи с этим он предлагал «повернуться к Востоку», организовать на Урале или в Туркестане «революционную академию, политический и военный штаб азиатской революции», который «в ближайший период может оказаться гораздо дееспособнее» Исполкома Коминтерна. Однако руководители Коминтерна, несмотря на начавшийся спад революционной активности в Европе, считали, что революционная энергия пролетариата ещё не исчерпана и Европа остаётся главной ареной мировой пролетарской революции. Наступательная операция РККА в ходе советско-польской войны 1920 года рассматривалась советской партией и военным руководством как шаг в направлении мировой пролетарской революции. Неудавшаяся попытка с помощью вооруженной силы подтолкнуть польский пролетариат к революционным действиям положила начало постепенному изменению тактики Коминтерна, а также советского правительства внутри страны, получившей впоследствии наименование «перехода от штурма к осаде» капитализма. В докладе на 3-м конгрессе Коминтерна (Москва, 1921 год) и на встречах с зарубежными делегатами Ленин разъяснял, что развитие мировой пролетарской революции «не пошло так прямолинейно, как мы этого ожидали» (Там же. Т. 44. С. 36), что РКП(б), переходя к новой экономической политике, совершает «стратегическое отступление», приспосабливаясь к замедленному темпу международной революции, что «только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах» (Там же. Т. 43. С. 59). Ленин утверждал также, что окончательная победа социализма будет обеспечена тем, что в борьбу за своё освобождение втягиваются страны Востока, составлявшие большинство населения мира (Там же. Т. 45. С. 404).
Активизация левых сил в Германии летом 1923 года возродила надежду на близкую победу мировой пролетарской революции, руководство Коммунистической партии Германии взяло курс на прямую подготовку вооруженного восстания с целью завоевания политической власти. Г.Е. Зиновьев в наброске тезисов «Грядущая германская революция и задачи РКП» [одобрены 23.09.1923 года специальным пленумом ЦК РКП(б)] утверждал, что идея мировой пролетарской революции «именно теперь впервые облекается плотью и кровью», и рекомендовал РКП(б) и Коминтерну мобилизовать все ресурсы для помощи германскому пролетариату, в том числе людьми, хлебом, оружием. Провал попытки организации «немецкого Октября» нанёс удар и по самой идее международной пролетарской революции.
В середине 1920-х годов руководство РКП(б) по инициативе И.В. Сталина взяло курс на строительство социализма в одной, отдельно взятой стране (с оговоркой, что гарантию от реставрации капиталистического строя может дать только победа пролетарской революции по крайней мере в нескольких странах). В апреле 1925 года этот вывод закреплён в решениях 14-й конференции ВКП(б). Это означало отказ от тезиса, что только победа мировой революции позволит построить социалистическое общество. Внутрипартийная оппозиция во главе с Л.Д. Троцким, считавшая невозможным построение социализма в одиночку и независимо от хода мировой революции, к концу 1920-х годов потерпела поражение. Троцкий (в 1927 году исключён из партии, в 1929 году выслан за границу) направил усилия на создание международной организации «Интернациональная левая оппозиция (большевики-ленинцы)», придерживавшейся идеи мировой пролетарской революции. В 1936 году Сталин констатировал, что «полная победа социалистической системы во всех сферах народного хозяйства [СССР] является теперь фактом» (Сталин И.В. «Вопросы ленинизма». 11-е изд. С. 548). В 1938 году Троцкий и его сторонники образовали Интернационал 4-й. В апреле 1941 года Сталин в беседе с Г. Димитровым поставил вопрос о роспуске Коминтерна, что, по мнению ряда авторов, отражало стремление СССР сохранить дружественные отношения с Германией. В 1943 году Коминтерн был распущен, тем самым СССР пошёл навстречу союзникам по антигитлеровской коалиции, сохранив при этом контроль за деятельностью большинства коммунистических партий.
Геополитические изменения в середине - 2-й половине XX века (появление социалистических стран в Европе после 2-й мировой войны, победа коммунистов в Китае, Кубинская революция и др.) привели руководство КПСС к выводу о том, что социализм в СССР победил «окончательно»: его судьба больше не зависит от внешних факторов. Идея мировой пролетарской революции была заменена концепцией «мирового революционного процесса», соединяющего в себе социалистические, национально-освободительные, народные демократические революции, массовые крестьянские и общедемократические движения (Программа КПСС, 1961 год).
Идея мировой пролетарской революции продолжают исповедовать троцкистские организации, считающие себя преемниками 4-го Интернационала.