МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТ РАН

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТ РАН - соз­дан в 1956 году в Мо­ск­ве.

Пре­ем­ник су­ще­ст­во­вав­ше­го в 1927-1947 годах Института ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки, ко­то­рый воз­глав­лял Е.С. Вар­га .

Бу­ду­чи об­ра­зо­ван по­сле 20-го съез­да КПСС , ИМЭМО на про­тя­же­нии 35 лет был ве­ду­щим в СССР «моз­го­вым цен­тром» по про­ве­де­нию ком­плекс­ных фун­да­мен­таль­ных и при­клад­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических, по­ли­тических и стра­те­гических ис­сле­до­ва­ний, ори­ен­ти­ро­ван­ных на ана­лиз основной тен­ден­ций ми­ро­во­го раз­ви­тия, обес­пе­чи­вал про­филь­ны­ми на­учными раз­ра­бот­ка­ми выс­шее советское ру­ко­во­дство.

В 1960-1970-х годов из со­ста­ва ИМЭМО вы­де­лил­ся ряд про­блем­но-ре­гио­наль­ных научно-исследовательских ин­сти­ту­тов - Институт США и Ка­на­ды, Институт Аф­ри­ки, Институт Ев­ро­пы, Институт ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния. В раз­ные го­ды ИМЭМО воз­глав­ля­ли ака­де­ми­ки А.А. Ар­зу­ма­нян, Н.Н. Ино­зем­цев, А.Н. Яков­лев, Е.М. При­ма­ков, В.А. Мар­ты­нов, Н.А. Си­мо­ния и А.А. Дын­кин.

ИМЭМО - уни­каль­ный по ши­ро­те ох­ва­та ис­сле­дуе­мых проб­лем и комп­ле­кс­нос­ти на­учной проб­ле­ма­ти­ки ана­ли­тический центр. В фо­ку­се вни­ма­ния эко­но­ми­стов и по­ли­тологов ИМЭМО бы­ли и ос­та­ют­ся воп­ро­сы, связанные с раз­ви­ти­ем НТР , тен­ден­ция­ми гло­ба­ли­за­ции, но­вы­ми вы­зо­ва­ми меж­ду­народной без­опас­но­сти, ка­че­ст­вен­ными из­ме­не­ния­ми в эко­но­мической и по­ли­тической жиз­ни российского об­ще­ст­ва.

В 1957 году при ИМЭМО соз­дан еже­ме­сяч­ный журнал «Ми­ро­вая эко­но­ми­ка и ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния».

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