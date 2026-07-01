МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТ РАН
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНСТИТУТ РАН - создан в 1956 году в Москве.
Преемник существовавшего в 1927-1947 годах Института мирового хозяйства и мировой политики, который возглавлял Е.С. Варга.
Будучи образован после 20-го съезда КПСС, ИМЭМО на протяжении 35 лет был ведущим в СССР «мозговым центром» по проведению комплексных фундаментальных и прикладных социально-экономических, политических и стратегических исследований, ориентированных на анализ основной тенденций мирового развития, обеспечивал профильными научными разработками высшее советское руководство.
В 1960-1970-х годов из состава ИМЭМО выделился ряд проблемно-региональных научно-исследовательских институтов - Институт США и Канады, Институт Африки, Институт Европы, Институт международного рабочего движения. В разные годы ИМЭМО возглавляли академики А.А. Арзуманян, Н.Н. Иноземцев, А.Н. Яковлев, Е.М. Примаков, В.А. Мартынов, Н.А. Симония и А.А. Дынкин.
ИМЭМО - уникальный по широте охвата исследуемых проблем и комплексности научной проблематики аналитический центр. В фокусе внимания экономистов и политологов ИМЭМО были и остаются вопросы, связанные с развитием НТР, тенденциями глобализации, новыми вызовами международной безопасности, качественными изменениями в экономической и политической жизни российского общества.
В 1957 году при ИМЭМО создан ежемесячный журнал «Мировая экономика и международные отношения».