МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ - при­ми­ри­тель­ная про­це­ду­ра, при­ме­няе­мая в гражданском де­ле на лю­бой ста­дии его рас­смот­ре­ния в це­лях пре­кра­ще­ния про­из­вод­ст­ва по де­лу.

Со­сто­ит в са­мо­стоя­тель­ном раз­ре­ше­нии спор­ной си­туа­ции долж­ни­ком и кре­ди­то­ром пу­тём ус­ту­пок и вза­им­но­го удов­ле­тво­ре­ния встреч­ных тре­бо­ва­ний. Ут­вер­жда­ет­ся су­дом. Суд мо­жет не ут­вер­дить мировое соглашение, ес­ли оно про­ти­во­ре­чит за­ко­ну или на­ру­ша­ет пра­ва и за­кон­ные ин­те­ре­сы других лиц. По­сле ут­вер­жде­ния мирового соглашения преж­ние пра­ва и обя­зан­но­сти сто­рон в том или ином объ­ё­ме, в за­ви­си­мо­сти от во­ли сто­рон, ли­к­ви­ди­ру­ют­ся, а в си­лу всту­па­ют ус­ло­вия, на ко­то­рых за­клю­че­но ми­ро­вое со­гла­ше­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)