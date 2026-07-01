МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ - примирительная процедура, применяемая в гражданском деле на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу.
Состоит в самостоятельном разрешении спорной ситуации должником и кредитором путём уступок и взаимного удовлетворения встречных требований. Утверждается судом. Суд может не утвердить мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. После утверждения мирового соглашения прежние права и обязанности сторон в том или ином объёме, в зависимости от воли сторон, ликвидируются, а в силу вступают условия, на которых заключено мировое соглашение.