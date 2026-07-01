МИРОВОЕ ХOЗЯЙСТВО

МИРОВОЕ ХOЗЯЙСТВО - со­во­куп­ность на­цио­наль­ных на­род­но-хо­зяй­ст­вен­ных ком­плек­сов (эко­но­мик), свя­зан­ных друг с дру­гом в рам­ках сис­те­мы ме­ж­ду­на­род­но­го раз­де­ле­ния тру­да раз­но­об­раз­ны­ми эко­но­мическими, по­ли­тическими, со­ци­аль­но-куль­тур­ны­ми и ины­ми от­но­ше­ния­ми.

Со­вре­мен­ное мировое хозяйство объ­е­ди­ня­ет эко­но­ми­ки около 270 стран и за­ви­си­мых тер­ри­то­рий с об­щей чис­лен­но­стью населения 6,8 миллиардов человек и сум­мар­ным ВВП в 58,2 триллионов долларов по ры­ноч­но­му об­мен­но­му кур­су (72,5 триллионов долларов по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти) (2009 год). Клю­че­вой ха­рак­те­ри­сти­кой мирового хозяйства яв­ля­ет­ся взаи­мо­дей­ст­вие об­ра­зую­щих его эле­мен­тов - национальных эко­но­мик. Си­но­ни­мом по­ня­тия «ми­ро­вое хо­зяй­ст­во» (или «все­мир­ное хо­зяй­ст­во») вы­сту­па­ет по­ня­тие «ми­ро­вая эко­но­ми­ка».

Ком­по­нен­ты ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва. Важ­ней­шие со­став­ляю­щие мирового хозяйства (ми­ро­вой эко­но­ми­ки) в современных ус­ло­ви­ях: со­вокуп­ность про­из­водственной дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка, ко­то­рую мож­но вы­ра­зить мак­ро­эко­но­мическими по­ка­за­те­ля­ми в на­ту­раль­ной и стои­мо­ст­ной фор­мах за оп­ре­де­лён­ный пе­ри­од (обыч­но за ка­лен­дар­ный год) [например, со­во­куп­ный ми­ро­вой объ­ём ВВП (в дол­ла­рах США), со­во­куп­ный ми­ро­вой объ­ём про­изводства ав­то­мо­би­лей в год (в миллионах штук), со­во­куп­ный ми­ро­вой уро­жай пше­ни­цы (в миллионах тонн)]; со­во­куп­ность ме­ж­ду­народных эко­но­мических от­но­ше­ний, оп­ре­де­ляю­щих свя­зи ме­ж­ду национальными хо­зяй­ст­ва­ми; гло­баль­ная дея­тель­ность транс­на­цио­наль­ных ком­па­ний (ТНК) и транс­на­цио­наль­ных бан­ков, став­ших ве­ду­щи­ми хо­зяй­ст­вую­щи­ми субъ­ек­та­ми; стра­ны, ин­те­гра­ци­он­ные груп­пи­ров­ки и со­об­ще­ст­ва стран, а так­же ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции, сфор­ми­ро­ван­ные по гло­баль­но­му, ре­гио­наль­но­му и от­рас­ле­во­му прин­ци­пам; ми­ро­вая сис­те­ма, сфор­ми­ро­вав­шая­ся в ре­зуль­та­те раз­ви­тия ка­пи­та­ли­стического спо­со­ба про­из­вод­ст­ва (т. н. ми­ро­вое ка­пи­та­ли­стическое хо­зяй­ст­во), ос­нов­ным им­пе­ра­ти­вом ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся при­быль, дви­жу­щи­ми си­ла­ми - ры­ноч­ные прин­ци­пы раз­ви­тия; ре­зуль­тат эко­но­мической дея­тель­но­сти все­го че­ло­ве­че­ст­ва, рас­смат­ри­вае­мый с учё­том со­стоя­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды и имею­щих­ся ре­сур­сов.

Уни­вер­саль­ную связь ме­ж­ду национальными эко­но­ми­ка­ми в рам­ках мирового хозяйства опо­сре­ду­ют ме­ж­ду­народные эко­но­мические от­но­ше­ния, к ко­то­рым от­но­сят­ся ме­ж­ду­на­род­ные тор­гов­ля то­ва­ра­ми и ус­лу­га­ми, транс­ферт ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти, ва­лют­но-кре­дит­ные от­но­ше­ния, дви­же­ние ка­пи­та­ла и тру­до­вых ре­сур­сов, про­из­вод­ные от них фор­мы (ме­ж­ду­на­род­ные ту­ризм, эко­но­мическая ин­те­гра­ция и т. п.). Ба­зис мировго хозяйства - про­изводство ма­те­ри­аль­ных и не­ма­те­ри­аль­ных благ (и в национальном мас­шта­бе, и как сум­ма национальных про­из­водств, в гло­баль­ном, пла­не­тар­ном мас­шта­бе), их рас­пре­де­ле­ние, об­мен и по­треб­ле­ние.

С по­ня­ти­ем «мировое хозяйство» тес­но свя­за­но по­ня­тие «ми­ро­вой ры­нок», ко­то­рый в ши­ро­ком смыс­ле мож­но оп­ре­де­лить как сис­те­му ор­га­ни­за­ци­он­но-эко­но­мических от­но­ше­ний, функ­цио­ни­рую­щую че­рез ку­п­лю-про­да­жу различных ма­те­ри­аль­ных и не­ма­те­ри­аль­ных объ­ек­тов во всех звень­ях ми­ро­во­го про­из­вод­ст­ва, рас­пре­де­ле­ния, об­ме­на и по­треб­ле­ния. Мировое хозяйство объ­е­ди­ня­ет национальные рын­ки отдельных стран, свя­зан­ные друг с дру­гом тор­го­во-эко­но­мическими от­но­ше­ния­ми. По­ня­тие «ми­ро­вой ры­нок» ох­ва­ты­ва­ет: от­рас­ле­вой срез национальных хо­зяйств, объ­еди­няю­щий рын­ки про­из­вод­ст­ва, об­ме­на и по­треб­ле­ния кон­крет­ных то­ва­ров и ус­луг (например, ми­ро­вой ры­нок неф­ти, ав­то­мо­би­лей, ту­ри­стических ус­луг, авиа­пе­ре­во­зок); ук­руп­нён­ный срез, свя­зан­ный с со­от­вет­ст­вую­щей фор­мой ме­ж­ду­народных эко­но­мических от­но­ше­ний (ми­ро­вой ры­нок то­ва­ров, ус­луг, ка­пи­та­лов, ин­ве­сти­ций, тру­до­вых ре­сур­сов и т. п.).

Ста­нов­ле­ние ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­но, по ме­ре раз­ви­тия со­от­вет­ст­вую­щих пред­по­сы­лок, и его фор­ми­ро­ва­ние зна­ме­ну­ет со­бой до­сти­же­ние ка­че­ст­вен­но но­во­го со­стоя­ния, об­ла­даю­ще­го свой­ст­ва­ми, ко­то­рые не при­су­щи ни од­но­му из ис­ход­ных со­став­ляю­щих эле­мен­тов (ком­по­нен­тов) в от­дель­но­сти.

О мировом хозяйстве как пол­но­цен­ной сис­те­ме мо­ж­но го­во­рить лишь с то­го вре­ме­ни, ко­гда ак­тив­ное раз­ви­тие все­мир­ных ры­ноч­ных от­но­ше­ний при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию от­но­си­тель­но од­но­род­но­го и це­ло­ст­но­го хо­зяйственного ме­ха­низ­ма ми­ро­во­го вос­про­из­вод­ст­ва. В современной ис­то­рии мирового хозяйства при­ня­то вы­де­лять сле­дую­щие эта­пы его раз­ви­тия: 1870-1914 годы - фор­си­ро­ван­ное раз­ви­тие про­цес­са ин­тер­на­цио­на­ли­за­ции национальных эко­но­мик, мас­штаб­ное во­вле­че­ние национальных хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов во внеш­не­эко­но­мическую дея­тель­ность, об­ра­зо­ва­ние ми­ро­вой ва­лют­ной сис­те­мы; 1914 - конец 1940-х годов - пе­ри­од де­зин­те­гра­ции: на­ру­ше­ние сло­жив­ших­ся ме­ж­ду­народных хо­зяйственных свя­зей из-за двух ми­ро­вых войн, по­яв­ле­ние аль­тер­на­тив­ной ка­пи­та­ли­стическому спо­со­бу про­из­вод­ст­ва со­циа­ли­стической мо­де­ли эко­но­мического раз­ви­тия; 1950-1980-е годы - по­сле­во­ен­ное вос­ста­нов­ле­ние национальных эко­но­мик, рас­пад ко­ло­ни­аль­ной сис­те­мы , раз­ви­тие ре­гио­наль­ной эко­но­мической ин­те­гра­ции, мас­штаб­ное эко­но­мическое со­пер­ни­че­ст­во ми­ро­вой со­циа­ли­стической и ми­ро­вой ка­пи­та­ли­стической сис­тем; с 1990 года по на­стоя­щее вре­мя - ха­рак­тер­ная чер­та современного пе­рио­да раз­ви­тия мирового хозяйства - гло­ба­ли­за­ция, глав­ной чер­той ко­то­рой вы­сту­па­ет про­цесс вы­хо­да стан­дарт­но­го вос­про­из­вод­ст­вен­но­го цик­ла различных хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов за рам­ки национальных гра­ниц и рас­про­стра­не­ние его на основные эко­но­мические ре­гио­ны современного ми­ра. На этой ос­но­ве про­ис­хо­дит по­сте­пен­ное эко­но­ми­че­ское, по­ли­ти­че­ское и куль­тур­ное сбли­же­ние различных стран и мо­де­лей хо­зяй­ст­во­ва­ния, ха­рак­те­ри­зуе­мое рас­ту­щей ин­те­гра­ци­ей, взаи­мо­за­ви­си­мо­стью и взаи­мо­влия­ни­ем в дея­тель­но­сти го­су­дарств и ча­ст­ных хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов. Про­цесс гло­ба­ли­за­ции хо­зяйственной дея­тель­но­сти пре­вра­тил мировое хозяйство начала XXI века в це­ло­ст­ную сис­те­му, ко­то­рая от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой сте­пе­нью за­ви­си­мо­сти от различных фак­то­ров не­ста­биль­но­сти. В рам­ках та­кой сис­те­мы воз­мож­но воз­ник­но­ве­ние и раз­ви­тие гло­баль­ных эко­но­мических кри­зи­сов, пер­вый из ко­то­рых про­явил се­бя в мировом хозяйстве в кон­це пер­во­го де­ся­ти­ле­тия XXI века. На этот же пе­ри­од при­шёл­ся и рас­пад ми­ро­вой со­циа­ли­стической сис­те­мы, при­вед­ший к без­ус­лов­но­му до­ми­ни­ро­ва­нию ры­ноч­ных форм хо­зяй­ст­во­ва­ния.

Мировое хозяйство в современных ус­ло­ви­ях пред­став­ля­ет со­бой слож­ную мно­го­мер­ную сис­те­му со свои­ми ос­но­вой и ре­гу­ли­рую­щи­ми ме­ха­низ­ма­ми внутреннего взаи­мо­дей­ст­вия (над­строй­ку), а так­же субъ­ект­ным со­ста­вом. Ос­но­вой этой сис­те­мы вы­сту­па­ют национальные эко­но­ми­ки (стра­ны), про­из­во­дя­щие то­ва­ры, ус­лу­ги, объ­ек­ты ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти, рас­пре­де­ляю­щие, об­ме­ни­ваю­щие их в про­цес­се ме­ж­ду­народных эко­но­мических взаи­мо­от­но­ше­ний и по­треб­ляю­щие ко­неч­ный про­дукт. В со­от­вет­ст­вии с клас­си­фи­ка­ци­ей ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций по ха­рак­те­ру раз­ви­тия и сте­пе­ни эко­но­мической зре­ло­сти стра­ны ми­ра под­раз­де­ля­ют­ся на раз­ви­тые и раз­ви­ваю­щие­ся (вклю­чая наи­ме­нее раз­ви­тые) эко­но­ми­ки. При­ня­то так­же вы­де­лять груп­пы го­су­дарств с вы­со­ким, низ­ким и сред­ним уров­ня­ми до­хо­дов.

Ме­ха­низ­мы ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва. Ре­гу­ли­ру­ют взаи­мо­дей­ст­вие внут­ри сис­те­мы мирового хозяйства, пред­став­ля­ют со­бой эле­мен­ты его над­строй­ки. По­ря­док в ми­ро­вой эко­но­мической сис­те­ме ре­шаю­щим об­ра­зом ре­гу­ли­ру­ет­ся ме­ж­ду­народным пра­вом - со­во­куп­но­стью юри­дических норм, соз­да­вае­мых со­вме­ст­но различными го­су­дар­ст­ва­ми с це­лью упо­ря­до­че­ния их вза­им­ных от­но­ше­ний (ин­те­ре­сов) в различных об­лас­тях. Важ­ная осо­бен­ность ме­ж­ду­народного пра­ва - его нор­мы ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ори­тет­ны пе­ред национальными нор­ма­ми. По­ря­док в мировом хозяйстве под­дер­жи­ва­ет­ся и ли­дер­ст­вом наи­бо­лее круп­ных по эко­но­мическому, по­ли­тическому и во­енному по­тен­циа­лу го­су­дарств.

К над­строй­ке мирового хозяйства сле­ду­ет от­не­сти и со­во­куп­ность ме­ж­ду­народных пра­ви­тельствительских ор­га­ни­за­ций, це­лью ко­то­рых яв­ля­ет­ся ко­ор­ди­на­ция взаи­мо­от­но­ше­ний го­су­дарств в различных об­лас­тях дея­тель­но­сти. По­зи­ция ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций в на­стоя­щее вре­мя уси­ли­лась в ре­зуль­та­те де­ле­ги­ро­ва­ния им час­ти пол­но­мо­чий, ко­то­рые из­на­чаль­но бы­ли свой­ст­вен­ны толь­ко национальным пра­ви­тель­ст­вам. Гло­баль­ные ме­ж­ду­народные ин­сти­ту­ты при­зва­ны управ­лять мировым хозяйством, при­ми­рять ин­те­ре­сы и ко­ор­ди­ни­ро­вать внеш­нюю по­ли­ти­ку национальных го­су­дарств, ока­зы­вать фи­нан­со­вую и кон­суль­та­ци­он­ную по­мощь стра­нам, ис­пы­ты­ваю­щим труд­но­сти в сво­ём раз­ви­тии. Ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции не про­сто опо­сре­ду­ют от­но­ше­ния ме­ж­ду стра­на­ми, но не­ред­ко и са­ми вы­сту­па­ют пол­но­прав­ны­ми субъ­ек­та­ми ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва.

Ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми, иг­раю­щи­ми ве­ду­щую роль в ре­гу­ли­ро­ва­нии мирового хозяйства, вы­сту­па­ют Ор­га­ни­за­ция Объ­е­ди­нён­ных На­ций, Ме­ж­ду­на­род­ный ва­лют­ный фонд , Все­мир­ный банк и др. Осо­бое ме­сто в ря­ду та­ких ор­га­ни­за­ций за­ни­ма­ет Все­мир­ная тор­го­вая ор­га­ни­за­ция (ВТО), об­ра­зо­ва­ние и функ­цио­ни­ро­ва­ние ко­то­рой в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ли ли­бе­ра­ли­за­ции ми­ро­во­го рын­ка и об­ра­зо­ва­нию со­вре­мен­но­го гло­баль­но­го мирового хозяйства. Стра­ны, при­сое­ди­нив­шие­ся к ВТО, про­во­дят со­гла­со­ван­ную внеш­не­эко­но­мическую по­ли­ти­ку, ори­ен­ти­ро­ван­ную на раз­ви­тие взаи­мо­вы­год­ной тор­гов­ли и по­ощ­ре­ние иностранных ин­ве­сти­ций. Важ­ную ре­гу­ли­рую­щую роль иг­ра­ют и ре­гио­наль­ные груп­пи­ров­ки стран, та­кие как Ев­ро­пей­ский со­юз, Северо-американское со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле ( НАФТА ), об­щий ры­нок стран Южной Аме­ри­ки (МЕРКОСУР) и др.

Изу­че­ние функ­цио­ни­ро­ва­ния и раз­ви­тия мирового хозяйства как сис­те­мы фак­ти­че­ски сво­дит­ся к ана­ли­зу по­ве­де­ния его субъ­ек­тов. Они ли­бо не­по­сред­ст­вен­но са­ми осу­ще­ст­в­ля­ют внеш­не­эко­но­мическую дея­тель­ность, ли­бо в той или иной сте­пе­ни соз­да­ют пред­по­сыл­ки и ус­ло­вия, фор­ми­ру­ют внеш­нюю сре­ду для её осу­ще­ст­в­ле­ния. С точ­ки зре­ния мик­ро­эко­но­ми­ки субъ­ек­ты мирового хозяйства тра­ди­ци­он­но под­раз­де­ля­ют­ся на ин­ди­ви­дуу­мов-по­тре­би­те­лей и фирм-про­из­во­ди­те­лей. С мак­ро­эко­но­мической точ­ки зре­ния его субъ­ек­та­ми вы­сту­па­ют национальные на­род­но-хо­зяй­ст­вен­ные ком­плек­сы и их ос­нов­ные сек­то­ра - ре­аль­ный, фи­нан­со­вый и др. Ка­ж­дый из них в той или иной сте­пе­ни ока­зы­ва­ет­ся во­вле­чён­ным во внеш­не­эко­но­мическую дея­тель­ность, а это, в свою оче­редь, влия­ет на об­щий уро­вень за­ня­то­сти и тем­пы ин­фля­ции, на со­во­куп­ный объ­ём ин­ве­сти­ций и ве­ли­чи­ну по­тре­би­тель­ских рас­хо­дов. В этих ус­ло­ви­ях го­су­дар­ст­во в ли­це сво­их спе­циа­ли­зированных ин­сти­ту­тов (центр. банк, та­мо­жен­ная служ­ба, ми­ни­стер­ст­во внеш­не­эко­но­мич. свя­зей и т. п.) стре­мит­ся со­от­вет­ст­вую­щим об­ра­зом ре­гу­ли­ро­вать внеш­не­эко­но­мическую дея­тель­ность: сти­му­ли­ру­ет про­ве­де­ние од­них её ви­дов и дес­ти­му­ли­ру­ет про­ве­де­ние иных, ори­ен­ти­ру­ясь на дос­ти­же­ние оп­ре­де­лён­ных мак­ро­эко­но­мических це­лей.

Транс­на­цио­наль­ные биз­нес-струк­ту­ры за­ни­ма­ют осо­бое ме­сто сре­ди субъ­ек­тов мирового хозяйства. Так, к концу 2000-х годов на­считы­ва­лось бо­лее 80 тысяч ма­те­рин­ских ТНК, кон­тро­ли­рую­щих свыше 900 тысяч до­чер­них ком­па­ний и от­де­ле­ний за ру­бе­жом. По­ряд­ка 40% ак­ти­вов ста круп­ней­ших ТНК пла­не­ты на­хо­дят­ся вне стран ба­зи­ро­ва­ния их ма­те­рин­ских ком­па­ний. ТНК опо­сре­ду­ют около 70% стои­мо­ст­но­го объ­ё­ма ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и 50% ми­ро­во­го промышленного про­из­вод­ст­ва, соз­да­вая при­мер­но чет­верть со­во­куп­но­го ми­ро­во­го ВВП. При этом на так называемую внут­ри­фир­мен­ную тор­гов­лю в рам­ках ТНК (сдел­ки ме­ж­ду ма­те­рин­ски­ми и до­чер­ни­ми ком­па­ния­ми, а так­же го­лов­ны­ми под­раз­де­ле­ния­ми и их фи­лиа­ла­ми) при­хо­дит­ся около 40% стои­мо­ст­но­го объ­ё­ма опе­ра­ций ме­ж­ду­народной тор­гов­ли. ТНК спо­соб­ст­ву­ют раз­ви­тию от­рас­лей вы­со­ких тех­но­ло­гий, вы­пус­каю­щих слож­ную ко­неч­ную про­дук­цию, что уг­луб­ля­ет про­цесс ме­ж­ду­народного раз­де­ле­ния тру­да в ви­де внут­ри­от­рас­ле­вой спе­циа­ли­за­ции и коо­пе­ра­ции.

Важ­ней­шим ис­точ­ни­ком раз­ви­тия мирового хозяйства на про­тя­же­нии всей его ис­то­рии вы­сту­па­ли свойст­вен­ные ему про­ти­во­ре­чия. В современных ус­ло­ви­ях пос­лед­ние на­хо­дят своё вы­ра­же­ние и в мно­го­по­ляр­но­сти ми­ро­во­го эко­но­ми­чес­ко­го по­ряд­ка (это во мно­гом ос­лож­ня­ет до­сти­же­ние ком­про­мис­са меж­ду отдельными стра­на­ми и груп­па­ми го­су­дарств), со­хра­не­нии (а по ря­ду па­ра­мет­ров и уве­ли­че­нии), не­смот­ря на пред­при­ни­мае­мые уси­лия, раз­ры­ва меж­ду бед­но­стью и бо­гат­ст­вом в ми­ре, воз­ра­стаю­щей не­ста­биль­но­сти меж­ду­народной фи­нан­со­вой си­сте­мы, мо­но­по­ли­за­ции боль­шин­ст­ва от­рас­лей мирового хозяйства (что всё боль­ше ста­вит под сом­не­ние как эф­фек­тив­ность, так и са­му воз­мож­ность при­ме­не­ния на прак­ти­ке прин­ци­пов сво­бод­ной ры­ноч­ной кон­ку­рен­ции) и ос­лаб­ле­нии по­тен­циа­ла государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния на уров­не от­дель­но взя­тых национальных эко­но­мик. Всё бо́ль­шая гло­ба­ли­за­ция не­га­тив­ных пос­лед­ст­вий ми­ро­вых хо­зяйственных про­цес­сов тре­бу­ет для раз­ре­ше­ния имею­щих­ся и воз­ни­каю­щих про­ти­во­ре­чий мирового хозяйства ак­тив­но­го меж­го­су­дарственного ре­гу­ли­ро­ва­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)