МИРОВОЕ ХOЗЯЙСТВО
МИРОВОЕ ХOЗЯЙСТВО - совокупность национальных народно-хозяйственных комплексов (экономик), связанных друг с другом в рамках системы международного разделения труда разнообразными экономическими, политическими, социально-культурными и иными отношениями.
Современное мировое хозяйство объединяет экономики около 270 стран и зависимых территорий с общей численностью населения 6,8 миллиардов человек и суммарным ВВП в 58,2 триллионов долларов по рыночному обменному курсу (72,5 триллионов долларов по паритету покупательной способности) (2009 год). Ключевой характеристикой мирового хозяйства является взаимодействие образующих его элементов - национальных экономик. Синонимом понятия «мировое хозяйство» (или «всемирное хозяйство») выступает понятие «мировая экономика».
Компоненты мирового хозяйства. Важнейшие составляющие мирового хозяйства (мировой экономики) в современных условиях: совокупность производственной деятельности человека, которую можно выразить макроэкономическими показателями в натуральной и стоимостной формах за определённый период (обычно за календарный год) [например, совокупный мировой объём ВВП (в долларах США), совокупный мировой объём производства автомобилей в год (в миллионах штук), совокупный мировой урожай пшеницы (в миллионах тонн)]; совокупность международных экономических отношений, определяющих связи между национальными хозяйствами; глобальная деятельность транснациональных компаний (ТНК) и транснациональных банков, ставших ведущими хозяйствующими субъектами; страны, интеграционные группировки и сообщества стран, а также международные организации, сформированные по глобальному, региональному и отраслевому принципам; мировая система, сформировавшаяся в результате развития капиталистического способа производства (т. н. мировое капиталистическое хозяйство), основным императивом которого является прибыль, движущими силами - рыночные принципы развития; результат экономической деятельности всего человечества, рассматриваемый с учётом состояния окружающей среды и имеющихся ресурсов.
Универсальную связь между национальными экономиками в рамках мирового хозяйства опосредуют международные экономические отношения, к которым относятся международные торговля товарами и услугами, трансферт интеллектуальной собственности, валютно-кредитные отношения, движение капитала и трудовых ресурсов, производные от них формы (международные туризм, экономическая интеграция и т. п.). Базис мировго хозяйства - производство материальных и нематериальных благ (и в национальном масштабе, и как сумма национальных производств, в глобальном, планетарном масштабе), их распределение, обмен и потребление.
С понятием «мировое хозяйство» тесно связано понятие «мировой рынок», который в широком смысле можно определить как систему организационно-экономических отношений, функционирующую через куплю-продажу различных материальных и нематериальных объектов во всех звеньях мирового производства, распределения, обмена и потребления. Мировое хозяйство объединяет национальные рынки отдельных стран, связанные друг с другом торгово-экономическими отношениями. Понятие «мировой рынок» охватывает: отраслевой срез национальных хозяйств, объединяющий рынки производства, обмена и потребления конкретных товаров и услуг (например, мировой рынок нефти, автомобилей, туристических услуг, авиаперевозок); укрупнённый срез, связанный с соответствующей формой международных экономических отношений (мировой рынок товаров, услуг, капиталов, инвестиций, трудовых ресурсов и т. п.).
Становление мирового хозяйства происходило постепенно, по мере развития соответствующих предпосылок, и его формирование знаменует собой достижение качественно нового состояния, обладающего свойствами, которые не присущи ни одному из исходных составляющих элементов (компонентов) в отдельности.
О мировом хозяйстве как полноценной системе можно говорить лишь с того времени, когда активное развитие всемирных рыночных отношений привело к образованию относительно однородного и целостного хозяйственного механизма мирового воспроизводства. В современной истории мирового хозяйства принято выделять следующие этапы его развития: 1870-1914 годы - форсированное развитие процесса интернационализации национальных экономик, масштабное вовлечение национальных хозяйствующих субъектов во внешнеэкономическую деятельность, образование мировой валютной системы; 1914 - конец 1940-х годов - период дезинтеграции: нарушение сложившихся международных хозяйственных связей из-за двух мировых войн, появление альтернативной капиталистическому способу производства социалистической модели экономического развития; 1950-1980-е годы - послевоенное восстановление национальных экономик, распад колониальной системы, развитие региональной экономической интеграции, масштабное экономическое соперничество мировой социалистической и мировой капиталистической систем; с 1990 года по настоящее время - характерная черта современного периода развития мирового хозяйства - глобализация, главной чертой которой выступает процесс выхода стандартного воспроизводственного цикла различных хозяйствующих субъектов за рамки национальных границ и распространение его на основные экономические регионы современного мира. На этой основе происходит постепенное экономическое, политическое и культурное сближение различных стран и моделей хозяйствования, характеризуемое растущей интеграцией, взаимозависимостью и взаимовлиянием в деятельности государств и частных хозяйствующих субъектов. Процесс глобализации хозяйственной деятельности превратил мировое хозяйство начала XXI века в целостную систему, которая отличается высокой степенью зависимости от различных факторов нестабильности. В рамках такой системы возможно возникновение и развитие глобальных экономических кризисов, первый из которых проявил себя в мировом хозяйстве в конце первого десятилетия XXI века. На этот же период пришёлся и распад мировой социалистической системы, приведший к безусловному доминированию рыночных форм хозяйствования.
Мировое хозяйство в современных условиях представляет собой сложную многомерную систему со своими основой и регулирующими механизмами внутреннего взаимодействия (надстройку), а также субъектным составом. Основой этой системы выступают национальные экономики (страны), производящие товары, услуги, объекты интеллектуальной собственности, распределяющие, обменивающие их в процессе международных экономических взаимоотношений и потребляющие конечный продукт. В соответствии с классификацией международных организаций по характеру развития и степени экономической зрелости страны мира подразделяются на развитые и развивающиеся (включая наименее развитые) экономики. Принято также выделять группы государств с высоким, низким и средним уровнями доходов.
Механизмы мирового хозяйства. Регулируют взаимодействие внутри системы мирового хозяйства, представляют собой элементы его надстройки. Порядок в мировой экономической системе решающим образом регулируется международным правом - совокупностью юридических норм, создаваемых совместно различными государствами с целью упорядочения их взаимных отношений (интересов) в различных областях. Важная особенность международного права - его нормы регулирования приоритетны перед национальными нормами. Порядок в мировом хозяйстве поддерживается и лидерством наиболее крупных по экономическому, политическому и военному потенциалу государств.
К надстройке мирового хозяйства следует отнести и совокупность международных правительствительских организаций, целью которых является координация взаимоотношений государств в различных областях деятельности. Позиция международных организаций в настоящее время усилилась в результате делегирования им части полномочий, которые изначально были свойственны только национальным правительствам. Глобальные международные институты призваны управлять мировым хозяйством, примирять интересы и координировать внешнюю политику национальных государств, оказывать финансовую и консультационную помощь странам, испытывающим трудности в своём развитии. Международные организации не просто опосредуют отношения между странами, но нередко и сами выступают полноправными субъектами мирового хозяйства.
Международными организациями, играющими ведущую роль в регулировании мирового хозяйства, выступают Организация Объединённых Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и др. Особое место в ряду таких организаций занимает Всемирная торговая организация (ВТО), образование и функционирование которой в немалой степени способствовали либерализации мирового рынка и образованию современного глобального мирового хозяйства. Страны, присоединившиеся к ВТО, проводят согласованную внешнеэкономическую политику, ориентированную на развитие взаимовыгодной торговли и поощрение иностранных инвестиций. Важную регулирующую роль играют и региональные группировки стран, такие как Европейский союз, Северо-американское соглашение о свободной торговле (НАФТА), общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) и др.
Изучение функционирования и развития мирового хозяйства как системы фактически сводится к анализу поведения его субъектов. Они либо непосредственно сами осуществляют внешнеэкономическую деятельность, либо в той или иной степени создают предпосылки и условия, формируют внешнюю среду для её осуществления. С точки зрения микроэкономики субъекты мирового хозяйства традиционно подразделяются на индивидуумов-потребителей и фирм-производителей. С макроэкономической точки зрения его субъектами выступают национальные народно-хозяйственные комплексы и их основные сектора - реальный, финансовый и др. Каждый из них в той или иной степени оказывается вовлечённым во внешнеэкономическую деятельность, а это, в свою очередь, влияет на общий уровень занятости и темпы инфляции, на совокупный объём инвестиций и величину потребительских расходов. В этих условиях государство в лице своих специализированных институтов (центр. банк, таможенная служба, министерство внешнеэкономич. связей и т. п.) стремится соответствующим образом регулировать внешнеэкономическую деятельность: стимулирует проведение одних её видов и дестимулирует проведение иных, ориентируясь на достижение определённых макроэкономических целей.
Транснациональные бизнес-структуры занимают особое место среди субъектов мирового хозяйства. Так, к концу 2000-х годов насчитывалось более 80 тысяч материнских ТНК, контролирующих свыше 900 тысяч дочерних компаний и отделений за рубежом. Порядка 40% активов ста крупнейших ТНК планеты находятся вне стран базирования их материнских компаний. ТНК опосредуют около 70% стоимостного объёма международной торговли и 50% мирового промышленного производства, создавая примерно четверть совокупного мирового ВВП. При этом на так называемую внутрифирменную торговлю в рамках ТНК (сделки между материнскими и дочерними компаниями, а также головными подразделениями и их филиалами) приходится около 40% стоимостного объёма операций международной торговли. ТНК способствуют развитию отраслей высоких технологий, выпускающих сложную конечную продукцию, что углубляет процесс международного разделения труда в виде внутриотраслевой специализации и кооперации.
Важнейшим источником развития мирового хозяйства на протяжении всей его истории выступали свойственные ему противоречия. В современных условиях последние находят своё выражение и в многополярности мирового экономического порядка (это во многом осложняет достижение компромисса между отдельными странами и группами государств), сохранении (а по ряду параметров и увеличении), несмотря на предпринимаемые усилия, разрыва между бедностью и богатством в мире, возрастающей нестабильности международной финансовой системы, монополизации большинства отраслей мирового хозяйства (что всё больше ставит под сомнение как эффективность, так и саму возможность применения на практике принципов свободной рыночной конкуренции) и ослаблении потенциала государственного регулирования на уровне отдельно взятых национальных экономик. Всё бо́льшая глобализация негативных последствий мировых хозяйственных процессов требует для разрешения имеющихся и возникающих противоречий мирового хозяйства активного межгосударственного регулирования.