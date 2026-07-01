«МИРОВАЯ СКОРБЬ»

«МИРОВАЯ СКОРБЬ» - пес­си­ми­стичное умо­на­строе­ние в западно-ев­ропейской ли­те­ра­ту­ре конца XVIII - 1-й половине XIX веков.

По­ня­тие «мировая скорбь» ввёл Жан Поль в ро­ма­не «Се­ли­на, или Бес­смер­тие ду­ши» (1810 год, опубликован в 1827 году) для опи­са­ния пес­си­миз­ма Дж. Бай­ро­на . Пер­вые про­яв­ле­ния «мировой скорби» от­но­сят­ся к эпо­хе пред­ро­ман­тиз­ма («Стра­да­ния юно­го Вер­те­ра» И.В. Гё­те; «Про­гул­ки оди­но­ко­го меч­та­те­ля» Ж.Ж. Рус­со). Ро­ман­тизм соз­да­ёт га­ле­рею ге­ро­ев, про­ник­ну­тых «мировой скорбью»: Ре­не («Ата­ла» Ф.Р. Ша­тоб­риа­на), Ро­ке­роль («Ти­тан» Жан По­ля), Ман­фред («Ман­фред») и Чайльд Га­рольд («Па­лом­ни­че­ст­во Чайльд Га­роль­да») Бай­ро­на, и др. В ро­ман­тической ли­ри­ке те­ма «мировой скорби» с наи­боль­шей си­лой вы­ра­зи­лась у Н. Ле­нау и Дж. Ле­о­пар­ди, в Рос­сии - у А.С. Пуш­ки­на (в начале 1820-х годов) и М.Ю. Лер­мон­то­ва . «Мировая скорбь» пред­став­ля­ет со­бой раз­оча­ро­ва­ние в об­ще­ст­ве, ци­ви­ли­за­ции, мо­раль­ных и про­чих ду­хов­ных цен­но­стях, а так­же в ми­ре во­об­ще, ко­то­рый боль­ше не при­но­сит «но­вых ра­до­стей или но­вых ис­тин» (сло­ва Ро­ке­ро­ля в «Ти­та­не»); её эмо­цио­наль­ный диа­па­зон про­сти­ра­ет­ся от ску­ки и ме­лан­хо­лии до «со­вер­шен­но­го и не­скон­чае­мо­го от­чая­ния» (Ле­о­пар­ди). В го­ды ев­ропейской ре­ак­ции (по­сле 1815 года) и раз­гро­ма национальных ре­во­лю­ций (начало 1820-х годов) «мировая скорбь» не­ред­ко при­об­ре­та­ет по­ли­тическую ок­ра­ску, про­яв­ля­ясь как убе­ж­де­ние в об­ре­чён­но­сти ми­ра на веч­ное раб­ст­во («К че­му ста­дам да­ры сво­бо­ды? Их долж­но ре­зать или стричь». - Пуш­кин. «Сво­бо­ды сея­тель пус­тын­ный...»).

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