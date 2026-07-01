«МИРОВАЯ СКОРБЬ»
«МИРОВАЯ СКОРБЬ» - пессимистичное умонастроение в западно-европейской литературе конца XVIII - 1-й половине XIX веков.
Понятие «мировая скорбь» ввёл Жан Поль в романе «Селина, или Бессмертие души» (1810 год, опубликован в 1827 году) для описания пессимизма Дж. Байрона. Первые проявления «мировой скорби» относятся к эпохе предромантизма («Страдания юного Вертера» И.В. Гёте; «Прогулки одинокого мечтателя» Ж.Ж. Руссо). Романтизм создаёт галерею героев, проникнутых «мировой скорбью»: Рене («Атала» Ф.Р. Шатобриана), Рокероль («Титан» Жан Поля), Манфред («Манфред») и Чайльд Гарольд («Паломничество Чайльд Гарольда») Байрона, и др. В романтической лирике тема «мировой скорби» с наибольшей силой выразилась у Н. Ленау и Дж. Леопарди, в России - у А.С. Пушкина (в начале 1820-х годов) и М.Ю. Лермонтова. «Мировая скорбь» представляет собой разочарование в обществе, цивилизации, моральных и прочих духовных ценностях, а также в мире вообще, который больше не приносит «новых радостей или новых истин» (слова Рокероля в «Титане»); её эмоциональный диапазон простирается от скуки и меланхолии до «совершенного и нескончаемого отчаяния» (Леопарди). В годы европейской реакции (после 1815 года) и разгрома национальных революций (начало 1820-х годов) «мировая скорбь» нередко приобретает политическую окраску, проявляясь как убеждение в обречённости мира на вечное рабство («К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». - Пушкин. «Свободы сеятель пустынный...»).