МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН
МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН - операции ООН по поддержанию мира (операции по восстановлению и поддержанию мира), меры и действия с использованием вооруж. сил или воен. наблюдателей, принимаемые Советом Безопасности (СБ) ООН или региональными структурами безопасности, действующими под эгидой ООН для поддержания или восстановления междунар. мира и безопасности; форма и способ миротворческой деятельности.
Правовой основой миротворческих операций ООН служит Устав ООН, 7-я глава которого определяет условия и порядок действий в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. Манильская декларация от 15.11.1995 года и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 4421 «О поддержании международного мира, безопасности и международного сотрудничества во всех областях в соответствии с Уставом ООН» конкретизировали формы и методы деятельности мирового сообщества по урегулированию вооруженных конфликтов. Согласно этим документам, к миротворческим операциям ООН относятся: демонстрация военной силы; блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых международным сообществом; разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон; обеспечение доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и его эвакуации из зоны конфликта; разоружение и охрана оружия, изъятого у участников конфликта, и др.
Миротворческие операции ООН проводятся на основе специальных мандатов СБ ООН или руководящих органов региональных организаций, действующих под эгидой ООН, по просьбе либо с согласия конфликтующих сторон. Они осуществляются либо миссиями военных наблюдателей, либо силами по поддержанию мира, включающими контингенты войск, добровольно предоставляемыми государствами - членами ООН. Согласно Уставу ООН, ключевая роль в планировании и проведении миротворческой операции ООН должна принадлежать военно-штабному комитету СБ, однако фактически для реализации решений в этой области в разные периоды времени функционировали различные структуры Секретариата ООН (департамент по делам СБ и политическим делам, канцелярия заместителя Генерального секретаря по специальным политическим вопросам, управление по специальным политическим вопросам). В 1992 году в составе Секретариата ООН создан департамент операций по поддержанию мира, подчиняющийся Генеральному секретарю ООН. Появление военных наблюдателей как института ООН относится к 1948 году, когда был создан орган ООН по наблюдению за выполнением условия перемирия в Палестине, а первый воинский контингент ООН для восстановления и поддержания создан во время «суэцкого кризиса» 1956 года (смотрите Арабо-израильские войны). К числу региональных организаций, осуществляющих миротворческие операции ООН, относится Содружество Независимых Государств (СНГ). Его миротворческая деятельность регламентируется специальными документами, в т. ч. Соглашением о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ от 20.03.1992 года.
За годы миротворческой деятельности ООН (с 1948 года) проведено 63 (в т. ч. 15 продолжающихся) миротворческих операции ООН, в которых участвовали свыше 650 тысяч лиц военного, полицейского и гражданского персонала из более чем 110 стран мира.