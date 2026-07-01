МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН

МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН - опе­ра­ции ООН по под­дер­жа­нию ми­ра (опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию и под­дер­жа­нию ми­ра), ме­ры и дей­ст­вия с ис­поль­зо­ва­ни­ем воо­руж. сил или во­ен. на­блю­да­те­лей, при­ни­мае­мые Со­ве­том Безо­пас­но­сти (СБ) ООН или ре­гио­наль­ны­ми струк­ту­ра­ми безо­пас­но­сти, дей­ст­вую­щи­ми под эги­дой ООН для под­дер­жа­ния или вос­ста­нов­ле­ния ме­ж­ду­нар. ми­ра и безо­пас­но­сти; фор­ма и спо­соб ми­ро­твор­че­ской дея­тель­но­сти.

Пра­во­вой ос­но­вой миротворческих операций ООН слу­жит Ус­тав ООН, 7-я глава ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­ет ус­ло­вия и по­ря­док дей­ст­вий в от­но­ше­нии уг­ро­зы ми­ру, на­ру­ше­ний ми­ра и ак­тов аг­рес­сии. Ма­ниль­ская дек­ла­ра­ция от 15.11.1995 года и ре­зо­лю­ция Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН 4421 «О под­дер­жа­нии ме­ж­ду­на­род­но­го ми­ра, безо­пас­но­сти и ме­ж­ду­на­род­но­го со­труд­ни­че­ст­ва во всех об­лас­тях в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН» кон­кре­ти­зи­ро­ва­ли фор­мы и ме­то­ды дея­тель­но­сти ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва по уре­гу­ли­ро­ва­нию воо­руженных кон­флик­тов. Со­глас­но этим до­ку­мен­там, к миротворческим операциям ООН от­но­сят­ся: де­мон­ст­ра­ция во­енной си­лы; бло­ки­ро­ва­ние рай­она кон­флик­та в це­лях обес­пе­че­ния вы­пол­не­ния санк­ций, при­ня­тых ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом; разъ­е­ди­не­ние воо­руженных груп­пи­ро­вок кон­флик­тую­щих сто­рон; обес­пе­че­ние дос­тав­ки гу­ма­ни­тар­ной по­мо­щи гражданскому на­се­ле­нию и его эва­куа­ции из зо­ны кон­флик­та; ра­зо­ру­же­ние и ох­ра­на ору­жия, изъ­я­то­го у уча­ст­ни­ков кон­флик­та, и др.

Миротворческие операции ООН про­во­дят­ся на ос­но­ве специальных ман­да­тов СБ ООН или ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ций, дей­ст­вую­щих под эги­дой ООН, по прось­бе ли­бо с со­гла­сия кон­флик­тую­щих сто­рон. Они осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ли­бо мис­сия­ми во­енных на­блю­да­те­лей, ли­бо си­ла­ми по под­дер­жа­нию ми­ра, вклю­чаю­щи­ми кон­тин­ген­ты войск, доб­ро­воль­но пре­дос­тав­ляе­мы­ми го­су­дар­ст­ва­ми - чле­на­ми ООН. Со­глас­но Ус­та­ву ООН, клю­че­вая роль в пла­ни­ро­ва­нии и про­ве­де­нии миротворческой операции ООН долж­на при­над­ле­жать во­ен­но-штаб­но­му комитету СБ, од­на­ко фак­ти­че­ски для реа­ли­за­ции ре­ше­ний в этой об­лас­ти в раз­ные пе­рио­ды вре­ме­ни функ­цио­ни­ро­ва­ли различные струк­ту­ры Сек­ре­та­риа­та ООН (департамент по де­лам СБ и по­ли­тическим де­лам, кан­це­ля­рия заместителя Гене­раль­но­го сек­ре­та­ря по специальным по­ли­тическим во­про­сам, управ­ле­ние по специальным по­ли­тическим во­про­сам). В 1992 году в со­ста­ве Сек­ре­та­риа­та ООН соз­дан де­пар­та­мент опе­ра­ций по под­дер­жа­нию ми­ра, под­чиняю­щий­ся Ге­не­раль­но­му сек­ре­та­рю ООН. По­яв­ле­ние во­енных на­блю­да­те­лей как ин­сти­ту­та ООН от­но­сит­ся к 1948 году, ко­гда был соз­дан ор­ган ООН по на­блю­де­нию за вы­пол­не­ни­ем ус­ло­вия пе­ре­ми­рия в Па­ле­сти­не, а пер­вый во­ин­ский кон­тин­гент ООН для вос­ста­нов­ле­ния и под­дер­жа­ния соз­дан во вре­мя «су­эц­ко­го кри­зи­са» 1956 года (смотрите Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны). К чис­лу ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ст­в­ляю­щих миротворческие операции ООН, от­но­сит­ся Со­дру­же­ст­во Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств (СНГ). Его ми­ро­творческая дея­тель­ность рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся специальными до­кумен­та­ми, в т. ч. Со­гла­ше­ни­ем о Груп­пах во­енных на­блю­да­те­лей и Кол­лек­тив­ных си­лах по под­дер­жа­нию ми­ра в СНГ от 20.03.1992 года.

За го­ды ми­ро­творческой дея­тель­но­сти ООН (с 1948 года) про­ве­де­но 63 (в т. ч. 15 про­дол­жаю­щих­ся) миротворческих операции ООН, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли свыше 650 тысяч лиц во­енного, по­ли­цей­ско­го и гражданского пер­со­на­ла из бо­лее чем 110 стран ми­ра.

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