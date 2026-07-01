МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность ООН, региональных международных организаций и отдельных государств по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Деятельность ООН, региональных международных организаций и отдельных государств по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также их усилия, направленные на то, чтобы склонить враждующие внутри страны группировки к предотвращению или прекращению вооруженного противоборства. В соответствии с используемой в ООН с конца 1990-х годов терминологией миротворческая деятельность включает в себя: способствование миру, призванное предупредить перерастание конфликтных ситуаций в вооруженное противоборство, урегулирование их мирными средствами (посредничество, переговоры, оказание различных видов помощи и др.) или путём превентивного размещения войск для недопущения конфликта; поддержание мира, имеющее целью разъединение враждующих сторон, контроль за соблюдением перемирия или прекращения огня; установление мира (принуждение к миру), предполагающее принятие решительных мер, в т. ч. с использованием военной силы, вплоть до уничтожения некоторых вооруженных группировок, препятствующих локализации конфликта и его ликвидации; строительство мира, заключающееся в проведении мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности важнейших элементов инфраструктуры и гражданских институтов страны в послеконфликтный период. На практике характер миротворческой деятельности определяется конкретной обстановкой и включает элементы различных своих видов. Она может осуществляться в формах, связанных с использованием как мирных, так и военных мер. К числу первых относятся превентивная дипломатия, оказание экономической помощи, коллективные санкции и другое. Основной формой миротворческой деятельности с использованием военной силы являются миротворческие операции ООН (операции по восстановлению и поддержанию мира). В соответствии с главой 7 Устава ООН («Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии») приоритет в осуществлении миротворческой деятельности должен отдаваться политическим и экономическим мерам. Меры военного характера реализуются миротворческими силами, которые создаются по решению ООН или действующих под этой эгидой ООН региональных организаций либо по просьбе конфликтующих сторон и используются на основе специальных мандатов.