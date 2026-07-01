МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - дея­тель­ность ООН, ре­гио­наль­ных ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций и отдельных го­су­дарств по под­дер­жа­нию или вос­ста­нов­ле­нию ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти.

Дея­тель­ность ООН , ре­гио­наль­ных ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций и отдельных го­су­дарств по под­дер­жа­нию или вос­ста­нов­ле­нию ме­ж­ду­народного ми­ра и безо­пас­но­сти, а так­же их уси­лия, на­прав­лен­ные на то, что­бы скло­нить вра­ж­дую­щие внут­ри стра­ны груп­пи­ров­ки к пре­дот­вра­ще­нию или пре­кра­ще­нию воо­руженного про­ти­во­бор­ст­ва. В со­от­вет­ст­вии с ис­поль­зуе­мой в ООН с конца 1990-х годов тер­ми­но­ло­ги­ей миротворческая деятельность вклю­ча­ет в се­бя: спо­соб­ст­во­ва­ние ми­ру, при­зван­ное пре­ду­пре­дить пе­ре­рас­та­ние кон­фликт­ных си­туа­ций в воо­руженное про­ти­во­бор­ст­во, уре­гу­ли­ро­ва­ние их мир­ны­ми сред­ст­ва­ми (по­сред­ни­че­ст­во, пе­ре­го­во­ры, ока­за­ние различных ви­дов по­мо­щи и др.) или пу­тём пре­вен­тив­но­го раз­ме­ще­ния войск для не­до­пу­ще­ния кон­флик­та; под­дер­жа­ние ми­ра, имею­щее це­лью разъ­е­ди­не­ние вра­ж­дую­щих сто­рон, кон­троль за со­блю­де­ни­ем пе­ре­ми­рия или пре­кра­ще­ния ог­ня; ус­та­нов­ле­ние ми­ра (при­ну­ж­де­ние к ми­ру), пред­по­ла­гаю­щее при­ня­тие ре­ши­тель­ных мер, в т. ч. с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­енной си­лы, вплоть до унич­то­же­ния не­ко­то­рых воо­руженных груп­пи­ро­вок, пре­пят­ст­вую­щих ло­ка­ли­за­ции кон­флик­та и его ли­к­ви­да­ции; строи­тель­ст­во ми­ра, за­клю­чаю­щее­ся в про­ве­де­нии ме­ро­прия­тий, на­прав­лен­ных на вос­ста­нов­ле­ние жиз­не­дея­тель­но­сти важ­ней­ших эле­мен­тов ин­фра­струк­ту­ры и гражданских ин­сти­ту­тов стра­ны в по­сле­кон­фликт­ный пе­ри­од. На прак­ти­ке ха­рак­тер миротворческой деятельности оп­ре­де­ля­ет­ся кон­крет­ной об­ста­нов­кой и вклю­ча­ет эле­мен­ты раз­лич­ных сво­их ви­дов. Она мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в фор­мах, свя­зан­ных с ис­поль­зо­ва­ни­ем как мир­ных, так и во­енных мер. К чис­лу пер­вых от­но­сят­ся пре­вен­тив­ная ди­пло­ма­тия, ока­за­ние эко­но­мической по­мо­щи, кол­лек­тив­ные санк­ции и другое. Основной фор­мой миротворческой деятельности с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­енной си­лы яв­ля­ют­ся ми­ро­творческие опе­ра­ции ООН (опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию и под­дер­жа­нию ми­ра). В со­от­вет­ст­вии с главой 7 Ус­та­ва ООН («Дей­ст­вия в от­но­ше­нии уг­ро­зы ми­ру, на­ру­ше­ний ми­ра и ак­тов аг­рес­сии») при­ори­тет в осу­ще­ст­в­ле­нии миротворческой деятельности дол­жен от­да­вать­ся по­ли­тическим и эко­но­мическим ме­рам. Ме­ры во­енного ха­рак­те­ра реа­ли­зу­ют­ся ми­ро­творческими си­ла­ми, ко­то­рые соз­да­ют­ся по ре­ше­нию ООН или дей­ст­вую­щих под этой эги­дой ООН ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ций ли­бо по прось­бе кон­флик­тую­щих сто­рон и ис­поль­зу­ют­ся на ос­но­ве специальных ман­да­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)