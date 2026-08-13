МИРОШКИНИЧИ

МИРОШКИНИЧИ - нов­го­род­ская бо­яр­ская се­мья XII-XIII веков.

Яв­ля­лись круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми, поль­зо­ва­лись зна­чительным по­ли­тическим влия­ни­ем, за­ни­ма­лись рос­тов­щи­че­ст­вом, что вы­зы­ва­ло не­на­висть к ним сре­ди про­стых нов­го­род­цев. Пер­вый из из­вест­ных Мирошкиничей - Не­зда (? - 1167 год), би­рич (долж­но­ст­ное ли­цо, объ­яв­ляв­шее ука­зы и рас­по­ря­же­ния), убит на ве­че в Нов­го­ро­де. Его сы­но­вья: Ми­рош­ка Не­зди­нич ; Внезд Не­зди­нич (? - не ра­нее 1191 года), нов­го­род­ский боя­рин, в 1191 году по­стро­ил церковь Святого Об­раза в Лю­ди­ном кон­це Нов­го­ро­да. Из­вест­ны сы­но­вья Ми­рош­ки Не­зди­ни­ча: Дмитр Ми­рош­ки­нич; Бо­рис Ми­рош­ки­нич (? - не ра­нее 1207 года), нов­го­род­ский боя­рин, в 1207 году по его при­ка­зу на ве­че убит Олек­са Сбы­сла­вич. В ре­зуль­та­те вы­сту­п­ле­ния нов­го­род­цев по ре­ше­нию ве­ча все пред­ста­ви­те­ли ро­да Мирошкиничей в 1208 году бы­ли пе­ре­да­ны для за­то­че­ния нов­го­род­ско­му князю Свя­то­сла­ву Все­во­ло­до­ви­чу. По­сле это­го род Мирошкиничей ут­ра­тил по­ли­ти­ческое влия­ние в Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке.

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