МИРОПОМАЗАНИЕ
МИРОПОМАЗАНИЕ - христианское таинство, в котором человек при помазании освящённым миром сообщаются особые дары Святого Духа, подающие силы для возрастания в духовной жизни. Как и таинство крещения, миропомазание совершается единожды.
Подобно другим таинствам, миропомазание считается установленным Самим Иисусом Христом, хотя прямой заповеди о его совершении в евангельских текстах нет. Возможно, миропомазание появилось как замена практики возложения рук апостолами на новокрещёных (Деяния апостолов 8:17, 19:6). Однако более вероятным объяснением происхождения миропомазания является стремление первых христиан в деталях уподобить чинопоследование крещения евангельскому описанию Крещения Господня - воспроизвести видимым образом сошествие Святого Духа (уже в Евангелие от Луки 4:18 и Деяниях апостолов 10:38 сошествие Святого Духа описывается как помазание).
Первоначально миропомазание совершалось, вероятно, так же, как и в ветхозаветном богослужении, возлиянием мира на голову. В сочинениях церковных писателей раннехристианского времени и эпохи Вселенских соборов (Ириней Лионский, Климент Александрийский, Тертуллиан и др.) сообщается уже о повсеместности его совершения. Миропомазание производилось главой христианской общины - епископом, с IV века - и пресвитерами, получавшими освящённое миро от своего епископа. На II Вселенском соборе (381 год) было определено, какие части тела помазываются при миропомазании, а также указаны слова, произносящиеся при этом: «Печать дара Духа Святого». Помазание святым миром как печать имеет символическое значения Божией власти над творением и принадлежности верующего Христу и Его Церкви.
В православной традиции миропомазание следует непосредственно за крещением: читается молитва, после которой священник помазывает у крестившегося части тела (лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги), следует чтение из Апостола и Евангелия, произносится просительная ектения, затем священник совершает обряд омовения частей тела, помазанных миром. Отдельно от крещения миропомазание совершается лишь тогда, когда необходимо восполнить крещение, совершённое ранее: крещённого мирянином ввиду смертельной опасности, а также при принятии в Церковь тех инославных, у которых нарушено апостольское преемство и, соответственно, отсутствуют священство и миропомазание как таинство.
В католической традиции аналогом миропомазания является конфирмация, которая может совершаться только епископом. Исторически это привело к тому, что обряд конфирмации отделился по времени проведения от чина крещения и стал совершаться по достижении крещёным совершеннолетия или, по крайней мере, сознательного возраста.
В Древнем Израиле, в Византийской империи и в России миропомазание совершалось также над монархами при вступлении их на престол. В этом случае и по отношению к христианским самодержцам оно понималось не как таинство, а как особый ритуал запечатления призвания человека Самим Богом на особое служение.