МИРОПОМАЗАНИЕ

МИРОПОМАЗАНИЕ - хри­сти­ан­ское та­ин­ст­во, в ко­то­ром че­ловек при по­ма­за­нии ос­вя­щён­ным ми­ром со­об­ща­ют­ся осо­бые да­ры Свя­то­го Ду­ха, по­даю­щие си­лы для воз­рас­та­ния в ду­хов­ной жиз­ни. Как и та­ин­ст­во кре­ще­ния, миропомазание со­вер­ша­ет­ся еди­но­жды.

По­доб­но другим та­ин­ст­вам, миропомазание счи­та­ет­ся ус­та­нов­лен­ным Са­мим Ии­су­сом Хри­стом , хо­тя пря­мой за­по­ве­ди о его со­вер­ше­нии в еван­гель­ских тек­стах нет. Воз­мож­но, миропомазание поя­ви­лось как за­ме­на прак­ти­ки воз­ло­же­ния рук апо­сто­ла­ми на но­во­кре­щёных (Де­яния апостолов 8:17, 19:6). Од­на­ко бо­лее ве­ро­ят­ным объ­яс­не­ни­ем про­ис­хо­ж­де­ния миропомазания яв­ля­ет­ся стрем­ле­ние пер­вых хри­сти­ан в де­та­лях упо­до­бить чи­но­пос­ле­до­ва­ние кре­ще­ния еван­гель­ско­му опи­са­нию Кре­ще­ния Гос­под­ня - вос­про­из­ве­сти ви­ди­мым об­ра­зом со­ше­ст­вие Свя­то­го Ду­ха (уже в Евангелие от Луки 4:18 и Де­яниях апостолов 10:38 со­ше­ст­вие Свя­то­го Ду­ха опи­сы­ва­ет­ся как по­ма­за­ние).

Пер­во­на­чаль­но миропомазание со­вер­ша­лось, ве­ро­ят­но, так же, как и в вет­хо­за­вет­ном бо­го­слу­же­нии, воз­лия­ни­ем ми­ра на го­ло­ву. В со­чи­не­ни­ях цер­ков­ных пи­са­те­лей ран­не­хри­сти­ан­ско­го вре­ме­ни и эпо­хи Все­лен­ских со­бо­ров (Ири­ней Ли­он­ский, Кли­мент Алек­сан­д­рий­ский , Тер­тул­ли­ан и др.) со­об­ща­ет­ся уже о по­все­ме­ст­но­сти его со­вер­ше­ния. Миропомазание про­из­во­ди­лось гла­вой хри­сти­ан­ской об­щи­ны - епи­ско­пом, с IV века - и пре­сви­те­ра­ми, по­лу­чав­ши­ми ос­вя­щён­ное ми­ро от сво­его епи­ско­па. На II Все­лен­ском со­бо­ре (381 год) бы­ло оп­ре­де­ле­но, ка­кие час­ти те­ла по­ма­зы­ва­ют­ся при миропомазании, а так­же ука­за­ны сло­ва, про­из­но­ся­щие­ся при этом: «Пе­чать да­ра Ду­ха Свя­то­го». По­ма­за­ние святым ми­ром как пе­чать име­ет сим­во­лическое зна­че­ния Бо­жи­ей вла­сти над тво­ре­ни­ем и при­над­леж­но­сти ве­рую­ще­го Хри­сту и Его Церк­ви.

В пра­во­слав­ной тра­ди­ции миропомазание сле­ду­ет не­по­сред­ст­вен­но за кре­ще­ни­ем: чи­та­ет­ся мо­лит­ва, по­сле ко­то­рой свя­щен­ник по­ма­зы­ва­ет у кре­стив­ше­го­ся час­ти те­ла (лоб, гла­за, ноз­д­ри, ус­та, уши, грудь, ру­ки и но­ги), сле­ду­ет чте­ние из Апо­сто­ла и Еван­ге­лия, про­из­но­сит­ся про­си­тель­ная ек­те­ния, за­тем свя­щен­ник со­вер­ша­ет об­ряд омо­ве­ния час­тей те­ла, по­ма­зан­ных ми­ром. От­дель­но от кре­ще­ния миропомазание со­вер­ша­ет­ся лишь то­гда, ко­гда не­об­хо­ди­мо вос­пол­нить кре­ще­ние, со­вер­шён­ное ра­нее: кре­щён­но­го ми­ря­ни­ном вви­ду смер­тель­ной опас­но­сти, а так­же при при­ня­тии в Цер­ковь тех ино­слав­ных, у ко­то­рых на­ру­ше­но апо­столь­ское пре­ем­ст­во и, со­от­вет­ст­вен­но, от­сут­ст­ву­ют свя­щен­ст­во и миропомазание как та­ин­ст­во.

В ка­то­лической тра­ди­ции ана­ло­гом миропомазания яв­ля­ет­ся кон­фир­ма­ция, ко­то­рая мо­жет со­вер­шать­ся толь­ко епи­ско­пом. Ис­то­ри­че­ски это при­ве­ло к то­му, что об­ряд кон­фир­ма­ции от­де­лил­ся по вре­ме­ни про­ве­де­ния от чи­на кре­ще­ния и стал со­вершать­ся по дос­ти­же­нии кре­щё­ным со­вер­шен­но­ле­тия или, по край­ней ме­ре, соз­на­тель­но­го воз­рас­та.

В Древ­нем Из­раи­ле , в Ви­зантийской им­пе­рии и в Рос­сии миропомазание со­вер­ша­лось так­же над мо­нар­ха­ми при всту­п­ле­нии их на пре­стол. В этом слу­чае и по от­но­ше­нию к хри­сти­ан­ским са­мо­держ­цам оно по­ни­ма­лось не как та­ин­ст­во, а как осо­бый ри­ту­ал за­пе­чат­ле­ния при­зва­ния че­ло­ве­ка Са­мим Бо­гом на осо­бое слу­же­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)