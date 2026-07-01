МИРОНОВА И МЕНАКЕР
МИРОНОВА И МЕНАКЕР - российские артисты эстрады (дуэт), супруги.
Родители А.А. Миронова. Миронова Мария Владимировна [25.12.1910(07.01.1911) года, Москва - 13.11.1997 года, там же], народный артист СССР (1991 год). В 1927 году окончила Центральный техникум театрального искусства имени А.В. Луначарского (ЦЕТЕТИС, педагоги Ф. Фортунатов, Е. Саричева). В 1928-1931 годах во МХАТе 2-м, с 1927 года начала также выступать на эстраде. В 1932-1936 годах в Московском мюзик-холле, в 1936-1938 годах в Московском театре транспорта, в 1939-1947 годах в Московском театре миниатюр. На эстраде создала образ недалёкой, склочной, вульгарной мещанки. С 1988 года играла в различных московских театрах, среди ролей: Козицкая («Учитель русского» А.М. Буравского, Московский театр под руководством О. Табакова), Порогина («Уходил старик от старухи» С.И. Злотникова, Московский театр «Школа современной пьесы»). С 1938 года в кино: «Волга-Волга», «Весёлые звёзды», «Запасной игрок», «Мы с вами где-то встречались», «Шофёр поневоле», «Старый знакомый», «Какая у вас улыбка», «Назначение», телефильмы «Почти смешная история», «Жиголо и Жиголетта», «Марица», «Казус импровизус».
Менакер Александр Семёнович (08.04.1913 года, Санкт-Петербург - 06.03.1982 года, Москва), заслуженный артист РСФСР (1978 год). Работал музыкальным оформителем в «Живой газете» (1928 год). В 1929 году поступил на актёрское отделение 1-й художественной студии при БДТ, в 1933 году окончил режиссёрский факультет Театрального техникума (мастерская В.Н. Соловьёва). На эстраде с 1930 года. С начала 1930-х годов работал в Государственном объединении музыки, эстрады и цирка, в Ленгосэстраде. Начинал как музыкальный фельетонист («Патефономания» Л.Н. Давидович, 1934 год), выступал в жанре музыкальной пародии. В середине 1930-х годов в харьковском «Эксцентрическом джаз-театре» Дома Красной Армии (совместно с Д.Г. Гутманом поставил несколько обозрений, в том числе «Туда и обратно» Гутмана и А.М. Флита). Во 2-й половине 1930-х годов в Ленинградском мюзик-холле, Ленинградском театре миниатюр. Снимался в фильме «Весёлые звёзды», т/ф «Короткие истории» и др.
Вместе впервые Миронова и Менакер выступили в 1939 году (стихотворение «Дело было на вокзале» И.П. Уткина, песенки-диалоги «Случай в пути» и «Телеграмма» Л.Н. Давидович, водевиль «Роковая ошибка» В.В. и К.В. Немоляевых). В 1938-1947 годах в Московском театре эстрады и миниатюр, с 1946 года артисты Мосэстрады, в 1948-1982 годах постоянно выступали вместе. Создатели жанра «театр двух актёров» (1952 год). Работы Мироновой и Менакера отличались высоким уровнем драматургии, режиссуры и блестящего актёрского исполнения в сочетании с ярко выраженной сатирической направленностью. Спектакли: «Говорящие письма» и «В нашем доме» Б.С. Ласкина (начало 1950-х годов), «Дела семейные» (авторы Б.С. Ласкин, В.З. Масс и М.А. Червинский, В.С. Поляков, Я.М. Зискинд, М.М. Зощенко, 1955 год), «Кляксы» В.А. Дыховичного и М.Р. Слободского (1960 год), «Мужчина и женщины» Л.Г. Зорина (1971 год), «Номер в отеле» Н. Саймона (1976 год) и другие. С 1999 года в Москве открыт Музей-квартира актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых - А.С. Менакера.
Сочинение:
Миронова М., Менакер А. ...В своем репертуаре. М., 1984.