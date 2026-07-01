МИРОНОВА И МЕНАКЕР

МИРОНОВА И МЕНАКЕР - российские ар­ти­сты эс­т­ра­ды (ду­эт), суп­ру­ги .

Ро­ди­те­ли А.А. Ми­ро­но­ва. Ми­ро­но­ва Ма­рия Вла­ди­ми­ров­на [25.12.1910(07.01.1911) года, Мо­ск­ва - 13.11.1997 года, там же], народный артист СССР (1991 год). В 1927 году окон­чи­ла Центральный тех­ни­кум те­ат­раль­но­го искусства имени А.В. Лу­на­чар­ско­го (ЦЕТЕТИС, пе­да­го­ги Ф. Фор­ту­на­тов, Е. Са­ри­че­ва). В 1928-1931 годах во МХАТе 2-м, с 1927 года на­ча­ла так­же вы­сту­пать на эс­т­ра­де. В 1932-1936 годах в Московском мю­зик-хол­ле, в 1936-1938 годах в Московском те­ат­ре транс­пор­та, в 1939-1947 годах в Московском те­ат­ре ми­ниа­тюр. На эс­т­ра­де соз­да­ла об­раз не­да­лё­кой, склоч­ной, вуль­гар­ной ме­щан­ки. С 1988 года иг­ра­ла в различных московских те­ат­рах, сре­ди ро­лей: Ко­зиц­кая («Учи­тель рус­ско­го» А.М. Бу­рав­ско­го, Московский те­атр под руководством О. Та­ба­ко­ва), По­ро­ги­на («Ухо­дил ста­рик от ста­ру­хи» С.И. Злот­ни­ко­ва, Московский те­атр «Шко­ла со­вре­мен­ной пье­сы»). С 1938 года в ки­но: «Вол­га-Вол­га», «Ве­сё­лые звёз­ды», «За­пас­ной иг­рок», «Мы с ва­ми где-то встре­ча­лись», «Шо­фёр по­не­во­ле», «Ста­рый зна­ко­мый», «Ка­кая у вас улыб­ка», «На­зна­че­ние», те­ле­филь­мы «Поч­ти смеш­ная ис­то­рия», «Жи­го­ло и Жи­го­лет­та», «Ма­ри­ца», «Ка­зус им­про­ви­зус».

Ме­на­кер Алек­сандр Се­мё­но­вич (08.04.1913 года, Санкт-Пе­тер­бург - 06.03.1982 года, Мо­ск­ва), заслуженный артист РСФСР (1978 год). Ра­бо­тал музыкальным офор­ми­те­лем в «Жи­вой га­зе­те» (1928 год). В 1929 году по­сту­пил на ак­тёр­ское от­де­ле­ние 1-й ху­дожественной сту­дии при БДТ, в 1933 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет Те­ат­раль­но­го тех­ни­ку­ма (мас­тер­ская В.Н. Со­ловь­ё­ва). На эс­т­ра­де с 1930 года. С начала 1930-х годов ра­бо­тал в Государственном объ­е­ди­не­нии му­зы­ки, эс­т­ра­ды и цир­ка, в Лен­го­сэ­ст­ра­де. На­чи­нал как музыкальный фель­е­то­нист («Па­те­фо­но­ма­ния» Л.Н. Да­ви­до­вич, 1934 год), вы­сту­пал в жан­ре музыкальной па­ро­дии. В середине 1930-х годов в харь­ков­ском «Экс­цен­трическом джаз-те­ат­ре» До­ма Крас­ной Ар­мии (совместно с Д.Г. Гут­маном по­ста­вил несколько обо­зре­ний, в том числе «Ту­да и об­рат­но» Гут­ма­на и А.М. Фли­та). Во 2-й половине 1930-х годов в Ле­нинградском мю­зик-хол­ле , Ле­нинградском те­ат­ре ми­ниа­тюр. Сни­мал­ся в фильме «Ве­сё­лые звёз­ды», т/ф «Ко­рот­кие ис­то­рии» и др.

Вме­сте впер­вые Миронова и Менакер вы­сту­пи­ли в 1939 году (стихотворение «Де­ло бы­ло на во­кза­ле» И.П. Ут­ки­на, пе­сен­ки-диа­ло­ги «Слу­чай в пу­ти» и «Те­ле­грам­ма» Л.Н. Да­ви­до­вич, во­де­виль «Ро­ко­вая ошиб­ка» В.В. и К.В. Не­мо­ляе­вых). В 1938-1947 годах в Московском те­ат­ре эс­т­ра­ды и ми­ниа­тюр, с 1946 года ар­ти­сты Мо­сэ­ст­ра­ды, в 1948-1982 годах по­сто­ян­но вы­сту­па­ли вме­сте. Соз­да­те­ли жан­ра «те­атр двух ак­тё­ров» (1952 год). Ра­бо­ты Мироновой и Менакера от­ли­ча­лись вы­со­ким уров­нем дра­ма­тур­гии, ре­жис­су­ры и бле­стя­ще­го ак­тёр­ско­го ис­пол­не­ния в со­че­та­нии с яр­ко вы­ра­жен­ной са­ти­рической на­прав­лен­но­стью. Спек­так­ли: «Го­во­ря­щие пись­ма» и «В на­шем до­ме» Б.С. Лас­ки­на (начало 1950-х годов), «Де­ла се­мей­ные» (ав­то­ры Б.С. Лас­кин, В.З. Масс и М.А. Чер­вин­ский, В.С. По­ля­ков, Я.М. Зис­кинд, М.М. Зо­щен­ко, 1955 год), «Кляк­сы» В.А. Ды­хо­вич­но­го и М.Р. Сло­бод­ско­го (1960 год), «Муж­чи­на и жен­щи­ны» Л.Г. Зо­ри­на (1971 год), «Но­мер в оте­ле» Н. Сай­мо­на (1976 год) и другие. С 1999 года в Мо­ск­ве от­крыт Му­зей-квар­ти­ра ак­тёр­ской се­мьи М.В., А.А. Ми­ро­но­вых - А.С. Ме­на­ке­ра.

Сочинение:

Ми­ро­но­ва М., Ме­на­кер А. ...В сво­ем ре­пер­туа­ре. М., 1984.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)