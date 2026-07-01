МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский политический и государственный деятель.
Окончил Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова (1980 год, ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт), Санкт-Петербургский технический университет (1992 год), Росссийскую академию государственной службы при Президенте РФ (1997 год), юридический (1998 год), философский (2004 год) факультеты Санкт-Петербургского государственного университета. Проходил срочную службу в ВДВ Советской Армии (1971-1973 годы). С 1978 года на инженерно-геофизической работе, старший геофизик аэропартии в Монгольской Народной Республике (1986-1991 годы). В 1991-1994 годах работал в коммерческих структурах. Депутат (1994-2001 годы), 1-й заместитель председателя (1995 - апрель 1998 года), исполняющий обязанности председателя (апрель - декабрь 1998 года) законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 2001-2011 годах член, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ. Председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (с 2002 года). Лидер (с 2006 года), председатель (2006-2011 годы) партии «Справедливая Россия» (в 2006-2009 годах «Справедливая Россия: Родина - Пенсионеры - Жизнь»). Депутат Государственной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» (с июня 2011 года). Выступает с социал-демократической позиций.