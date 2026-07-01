МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский по­ли­тический и государственный дея­тель.

Окон­чил Ле­нинградский гор­ный институт имени Г.В. Пле­ха­но­ва (1980 год, ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный гор­ный институт), Санкт-Пе­тербургский тех­нический университет (1992 год), Росссийскую ака­де­мию государственной служ­бы при Пре­зи­ден­те РФ (1997 год), юри­дический (1998 год), фи­лософский (2004 год) фа­куль­те­ты Санкт-Пе­тербургского государственного университета. Про­хо­дил сроч­ную служ­бу в ВДВ Советской Ар­мии (1971-1973 годы). С 1978 года на инженерно-гео­фи­зической ра­бо­те, стар­ший гео­фи­зик аэ­ро­пар­тии в Монгольской Народной Республике (1986-1991 годы). В 1991-1994 годах ра­бо­тал в ком­мерческих струк­ту­рах. Де­пу­тат (1994-2001 годы), 1-й заместитель председателя (1995 - апрель 1998 года), исполняющий обязанности председателя (апрель - декабрь 1998 года) за­ко­но­дательного со­б­ра­ния Санкт-Пе­тер­бур­га. В 2001-2011 годах член, председатель Со­ве­та Фе­де­ра­ции Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния РФ. Председатель со­ве­та Меж­пар­ла­мент­ской ас­самб­леи го­су­дарств - уча­ст­ни­ков СНГ (с 2002 года). Ли­дер (с 2006 года), председатель (2006-2011 годы) пар­тии «Спра­вед­ли­вая Рос­сия» (в 2006-2009 годах «Спра­вед­ли­вая Рос­сия: Ро­ди­на - Пен­си­о­не­ры - Жизнь»). Де­пу­тат Государственной ду­мы, ру­ко­во­ди­тель фрак­ции «Сп­ра­вед­ли­вая Рос­сия» (с ию­ня 2011 года). Вы­сту­па­ет с со­ци­ал-де­мо­кра­тической по­зи­ций.