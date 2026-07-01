МИРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МИРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский язы­ко­вед-гер­ма­нист.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет ЛГУ (1937 год), уче­ник В.М. Жир­мун­ско­го . Пер­вый де­кан (1940-1941 годы) факультета немецкого язы­ка Горь­ков­ско­го пе­да­го­гического института иностренных язы­ков (ны­не Ни­же­го­род­ский государственный лин­гвис­тический университет имени Н.А. Доб­ро­лю­бо­ва). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. С 1956 года в Институте язы­ко­зна­ния РАН; профессор МГУ (с 1974 года).

Миронов - ос­но­во­по­лож­ник отечественной ба­та­ви­сти­ки (ни­дер­лан­ди­сти­ки): по­сле Великой Отечественной вой­ны ор­га­ни­зо­вал пре­по­да­ва­ние ни­дерландского язы­ка в Во­енном институте иностранных язы­ков в Мо­ск­ве; соз­дал (в со­ав­тор­ст­ве) пер­вые отечественные по­со­бия по ни­дерландскому язы­ку и се­рию дву­языч­ных ни­дерландо-русских сло­ва­рей; ре­дак­ти­ро­вал пер­вый русско-ни­дерландский сло­варь; на­пи­сал пер­вые грам­ма­ти­ки ни­дерландского язы­ка и язы­ка аф­ри­ка­анс.

Ис­сле­до­вал ис­то­рическую ди­на­ми­ку сис­те­мы су­ще­ст­ви­тель­но­го в ана­ли­ти­зи­рую­щих­ся западно-германского язы­ках: в немецких диа­лек­тах, ни­дер­ланд­ском и аф­ри­ка­анс. В мо­но­гра­фии «Мор­фо­ло­гия име­ни в ни­дер­ланд­ском язы­ке» (1967 год) и со­от­вет­ст­вую­щих гла­вах «Ис­то­ри­че­ской грам­ма­ти­ки ни­дер­ланд­ско­го язы­ка» де­таль­но опи­сал про­цесс фор­ми­ро­ва­ния двух­ро­до­вой имен­ной сис­те­мы германского ти­па (с об­щим и сред­ним ро­дом) и объ­яс­нил его от­но­ше­ния­ми фор­маль­ной и се­ман­тической ди­ст­ри­бу­ции. В мо­но­гра­фи­ях «Ста­нов­ле­ние ли­те­ра­тур­ной нор­мы со­вре­мен­но­го ни­дер­ланд­ско­го язы­ка» (1973 год), «Ис­то­рия ни­дер­ланд­ско­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка (IX-XVI века)» (1986 год) и других ра­бо­тах осу­щест­вил (на ши­ро­ком диа­лект­ном , по­лу­диа­лект­ном и пись­мен­но-литературном ма­те­риа­ле) ком­плекс­ный лин­гвис­тический и куль­тур­но-ис­то­рический ана­лиз со­ци­аль­ной и тер­ри­то­ри­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции ни­дерландского язы­ка XIII-XVIII веков, по­ка­зав влия­ние струк­ту­ры язы­ка и ус­ло­вий его функ­цио­ни­ро­ва­ния на фор­ми­ро­ва­ние литературной нор­мы, а так­же не­сво­ди­мость литературной нор­мы к не­ко­му ре­гио­наль­но­му ва­ри­ан­ту язы­ка (ус­лов­ность по­ня­тия ди­алектической ба­зы литературного язы­ка).

Один из ав­то­ров и ре­дак­тор «Ис­то­ри­че­ской грам­ма­ти­ки ни­дер­ланд­ско­го язы­ка» (части 1-2, 2000-2001 годы).

Сочинения:

Раз­ви­тие ана­ли­за в сис­те­ме скло­не­ния не­мец­ких диа­лек­тов. Л., 1940;

Ни­дер­ланд­ский (гол­ланд­ский) язык. М., 1965. Ка­лу­га, 2001;

Язык аф­ри­ка­анс. М., 1969;

Ни­дер­ланд­ско-рус­ский сло­варь. М., 1987 (со­авторство).