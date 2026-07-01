МИРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МИРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский языковед-германист.
Окончил филологический факультет ЛГУ (1937 год), ученик В.М. Жирмунского. Первый декан (1940-1941 годы) факультета немецкого языка Горьковского педагогического института иностренных языков (ныне Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова). Участник Великой Отечественной войны. С 1956 года в Институте языкознания РАН; профессор МГУ (с 1974 года).
Миронов - основоположник отечественной батавистики (нидерландистики): после Великой Отечественной войны организовал преподавание нидерландского языка в Военном институте иностранных языков в Москве; создал (в соавторстве) первые отечественные пособия по нидерландскому языку и серию двуязычных нидерландо-русских словарей; редактировал первый русско-нидерландский словарь; написал первые грамматики нидерландского языка и языка африкаанс.
Исследовал историческую динамику системы существительного в аналитизирующихся западно-германского языках: в немецких диалектах, нидерландском и африкаанс. В монографии «Морфология имени в нидерландском языке» (1967 год) и соответствующих главах «Исторической грамматики нидерландского языка» детально описал процесс формирования двухродовой именной системы германского типа (с общим и средним родом) и объяснил его отношениями формальной и семантической дистрибуции. В монографиях «Становление литературной нормы современного нидерландского языка» (1973 год), «История нидерландского литературного языка (IX-XVI века)» (1986 год) и других работах осуществил (на широком диалектном, полудиалектном и письменно-литературном материале) комплексный лингвистический и культурно-исторический анализ социальной и территориальной дифференциации нидерландского языка XIII-XVIII веков, показав влияние структуры языка и условий его функционирования на формирование литературной нормы, а также несводимость литературной нормы к некому региональному варианту языка (условность понятия диалектической базы литературного языка).
Один из авторов и редактор «Исторической грамматики нидерландского языка» (части 1-2, 2000-2001 годы).
Сочинения:
Развитие анализа в системе склонения немецких диалектов. Л., 1940;
Нидерландский (голландский) язык. М., 1965. Калуга, 2001;
Язык африкаанс. М., 1969;
Нидерландско-русский словарь. М., 1987 (соавторство).