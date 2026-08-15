МИРОНОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧ
МИРОНОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧ - советский военачальник.
Окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище (1898 год). Из донских казаков. На военной службе в 1890-1906 годах и с 1914 года. В русско-японскую войну 1904-1905 годов командир сотни 26-го Донского казачьего полка. В 1906 году (по другим данным, в 1905 году) за принадлежность к революционному движению отчислен из Донского казачьего войска, лишён чина подъесаула. В 1-ю мировую войну добровольцем пошёл на фронт, воевал в составе 30-го Донского казачьего полка, за храбрость восстановлен в воинском звании. С марта 1916 года помощник командира 32-го Донского казачьего полка по строевой части, войсковой старшина (1916). После Октябрьской революции 1917 года избран командиром полка. В Гражданскую войну 1917-1922 годов в январе 1918 года привёл с фронта на Дон полк, с которым участвовал в боевых действиях против войск генерала П.Н. Краснова. В начале 1918 года Миронов - член ВРК и военком Усть-Медведицкого округа, с мая командовал войсками этого округа, с июля - Усть-Медведицкой бригадой, затем 23-й стрелковой дивизией и группой войск 9-й армии Южного фронта, участвовавшей в боях с войсками Донской армии. Весной 1919 года выступил против политики расказачивания, за что отстранён от должности и в марте направлен помощником командующего Белорусско-Литовской армией, с мая - временно исполняющий должность командира 16-й армией Западного фронта. С июня 1919 года член Казачьего отдела ВЦИК и комитета формировавшегося Особого экспедиционного (с июля Донского казачьего кавалерийского) корпуса Южного фронта. В конце августа 1919 года вопреки запрету РВСР выступил с частями недоукомплектованного корпуса из Саранска на фронт, за что арестован и в октябре приговорён к расстрелу, но в том же месяце помилован ВЦИК. С конца 1919 года член Донисполкома, заведующий земельным отделом. В сентябре - декабре 1920 года командующий Второй конной армией, сыгравшей важную роль в разгроме войск «Русской армии» генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля и освобождении Северной Таврии и Крыма. В декабре 1920 года назначен инспектором кавалерии РККА. В феврале 1921 года арестован, погиб в Бутырской тюрьме при невыясненных обстоятельствах. В 1960 году Военной коллегией Верховного суда СССР дело прекращено «за отсутствием состава преступления».
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1916 год) и другими, а также орденом Красного Знамени (1920 год) и Почетным революционным оружием.