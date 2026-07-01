МИРОНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1984), профессор кафедры социологии культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ, главный научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 21 сентября 1942 года. В 1965 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1966 по 1969 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хлебные цены в России XVIII века».

С 1970 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2009 года – главный научный сотрудник отдела современной истории России.

С 1974 года – сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (до 1991 года – Ленинградский государственный университет). С 1990 года – профессор. В настоящее время – профессор кафедры социологии культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ.

В 1984 году защитил докторскую диссертацию на тему «Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX века».

Автор более 300 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XVIII – XX веков, социальная история, клиометрия, количественные методы в исторических исследованиях.

Сочинения

Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. М., 2012.

Внутренний рынок России во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Л., 1981.

Историк и математика: математические методы в историческом исследовании. Л., 1975 (В соавторстве с З.В. Степановым);

Историк и социология. Л., 1984.

Историческая социология России. СПб., 2009.

История в цифрах: математика в исторических исследованиях. Л., 1991.

История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Л., 1991.

Российская империя: от традиции к модерну. В 3-х томах. СПб., 2015.

Русский город в 1740–1860-е гг.: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л., 1990.

Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 1999.

Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации. М., 2013.

Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX вв.) Л., 1985.

Mironov B. A Social History of Imperial Russia, 1700–1917. Vol. 1-2. Boulder, 2000.

Mironov B. The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700–1917. London/New York, 2012.