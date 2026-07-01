МИРОН

МИРОН - древнегреческий скульп­тор 1-й половины V века до н. э.

Ро­дил­ся в городе Элев­те­ры, на гра­ни­це Ат­ти­ки и Бе­о­тии; ве­ро­ят­но, около 480-445 годов до н. э. жил в Афи­нах. Вы­даю­щий­ся мас­тер ран­ней клас­си­ки, Мирон был со­пер­ни­ком Пи­фа­го­ра Ре­гий­ско­го . Уче­ник ар­гос­ско­го скульп­то­ра Аге­ла­да, Мирон ра­бо­тал пре­имущественно в брон­зе. Вре­мя его дея­тель­но­сти оп­ре­де­ля­ет­ся по да­там олим­пий­ских по­бед ат­ле­тов, ста­туи ко­то­рых он вы­пол­нил, и по другим кос­вен­ным дан­ным. Про­из­ве­де­ния Мирона, на­зван­ные римскими ав­то­ра­ми, опо­зна­ны современными ис­сле­до­ва­те­ля­ми в со­хра­нив­ших­ся ко­пи­ях римского вре­ме­ни. «Дис­ко­бол», де­таль­но опи­сан­ный Лу­киа­ном и упо­мя­ну­тый Квин­ти­лиа­ном и Пли­ни­ем Стар­шим, из­вес­тен по ря­ду мра­мор­ных вос­про­из­ве­де­ний брон­зо­во­го ори­ги­на­ла Мирона, в том числе по со­хра­нив­шей­ся це­ли­ком ста­туе «Дис­ко­бол Лан­че­лот­ти» (Национальный му­зей, Рим). Скульп­тур­ная груп­па «Афи­на и Мар­сий», ко­то­рую Пав­са­ний ви­дел на афин­ском Ак­ро­по­ле, ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся пу­тём ком­би­ни­ро­ва­ния ко­пий ста­туи Афи­ны (му­зей Ли­биг­ха­ус, Франк­фурт-на-Май­не) и ста­туи Мар­сия (Гри­го­ри­ан­ский му­зей свет­ско­го искусства, Ва­ти­кан).

Другие ра­бо­ты Мирона из­вест­ны толь­ко по на­зва­ни­ям, хо­тя де­ла­ют­ся по­пыт­ки уви­деть их в до­шед­ших ко­пи­ях: та­ко­вы груп­па ко­лос­саль­ных ста­туй Зев­са, Афи­ны и Ге­рак­ла в Ге­рай­о­не на острове Са­мос (по со­обще­нию Стра­бо­на), ста­туи «Эрех­тей» в Афи­нах, «Ге­ракл» в Ри­ме, «Пер­сей» на афин­ском Ак­ро­по­ле. Две ста­туи ра­бо­ты Мирона - «Апол­лон» в Ак­ра­ган­те и «Ге­ракл» в Мес­са­не (Мес­си­не) - упо­ми­на­лись в су­деб­ном про­цес­се Гая Вер­ре­са. В Па­ла­тин­ской ан­то­ло­гии име­ет­ся эпи­грам­ма на ста­тую олим­пий­ско­го бе­гу­на Ла­да, из­ва­ян­ную Мироном. Ве­ли­чай­шую сла­ву в древ­но­сти име­ла брон­зо­вая «Тёл­ка» ра­бо­ты Мирона, сто­яв­шая на афин­ском Ак­ро­по­ле. Дош­ло свыше 40 эпи­грамм, вос­хва­ляю­щих её жиз­не­по­до­бие: лю­ди и жи­вот­ные при­ни­ма­ли её за жи­вую, гото­вую за­мы­чать. По оцен­ке Пли­ния Стар­ше­го, Мирон был пер­вым, кто на­де­лил искусство жиз­не­по­до­би­ем; по мне­нию Ци­це­ро­на и Квин­ти­лиа­на, Мирон боль­ше всех при­бли­зил­ся к клас­сическому со­вер­шен­ст­ву (ко­то­ро­го дос­тиг­ли По­ли­клет и осо­бен­но Фи­дий).