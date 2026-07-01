МИРОН
МИРОН - древнегреческий скульптор 1-й половины V века до н. э.
Родился в городе Элевтеры, на границе Аттики и Беотии; вероятно, около 480-445 годов до н. э. жил в Афинах. Выдающийся мастер ранней классики, Мирон был соперником Пифагора Регийского. Ученик аргосского скульптора Агелада, Мирон работал преимущественно в бронзе. Время его деятельности определяется по датам олимпийских побед атлетов, статуи которых он выполнил, и по другим косвенным данным. Произведения Мирона, названные римскими авторами, опознаны современными исследователями в сохранившихся копиях римского времени. «Дискобол», детально описанный Лукианом и упомянутый Квинтилианом и Плинием Старшим, известен по ряду мраморных воспроизведений бронзового оригинала Мирона, в том числе по сохранившейся целиком статуе «Дискобол Ланчелотти» (Национальный музей, Рим). Скульптурная группа «Афина и Марсий», которую Павсаний видел на афинском Акрополе, реконструируется путём комбинирования копий статуи Афины (музей Либигхаус, Франкфурт-на-Майне) и статуи Марсия (Григорианский музей светского искусства, Ватикан).
Другие работы Мирона известны только по названиям, хотя делаются попытки увидеть их в дошедших копиях: таковы группа колоссальных статуй Зевса, Афины и Геракла в Герайоне на острове Самос (по сообщению Страбона), статуи «Эрехтей» в Афинах, «Геракл» в Риме, «Персей» на афинском Акрополе. Две статуи работы Мирона - «Аполлон» в Акраганте и «Геракл» в Мессане (Мессине) - упоминались в судебном процессе Гая Верреса. В Палатинской антологии имеется эпиграмма на статую олимпийского бегуна Лада, изваянную Мироном. Величайшую славу в древности имела бронзовая «Тёлка» работы Мирона, стоявшая на афинском Акрополе. Дошло свыше 40 эпиграмм, восхваляющих её жизнеподобие: люди и животные принимали её за живую, готовую замычать. По оценке Плиния Старшего, Мирон был первым, кто наделил искусство жизнеподобием; по мнению Цицерона и Квинтилиана, Мирон больше всех приблизился к классическому совершенству (которого достигли Поликлет и особенно Фидий).