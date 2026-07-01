МИРНЫЙ ПАНАС
МИРНЫЙ ПАНАС (псевдоним; настоящее имя и фамилия Афанасий Яковлевич Рудченко) - украинский писатель.
Окончил Гадячское уездное училище (1862 год). С 14 лет служил в канцеляриях различных уездных городов; с 1871 года - в Полтавском губернском казначействе и казённой палате. После 1917 года работал в губфинотделе.
Мировоззренческие и эстетические принципы Мирного формировались под влиянием творчества Т.Г. Шевченко, идей народничества, публицистических и литературно-критических работ М.П.Драгоманова. Первые опубликованные сочинения - стихотворение «Украине» («Україні») и рассказ «Бес попутал» («Лихий попутав»; оба 1872 год). Рассказ о трагической судьбе мелкого чиновника «Пьяница» («П’яниця», 1874 год) развивал тему «маленького человека», сломленного социальной системой. В повести «Лиходеи» («Лихі люди», 1877 год) воссоздан процесс разделения украинской интеллигенции на приверженцев революционно-народнических идеалов и сторонников социального конформизма. Наиболее значительное сочинение Мирного, написанное в соавторстве с его братом И.Я. Рудченко (Иваном Билыком), - социально-критический роман о жизни украинского села в XIX веке. «Разве ревут волы, если ясли полны?» («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», сочинение 1872-1875 годов, опубликовано в Женеве в 1880 году). Раскрытая в романе тема крестьянского бунта развита в повестях «За водою» (в соавторстве с Рудченко; создан в 1880-е годы, опубликован в 1918 году) и «Голодная воля» (незакончен; опубликован в 1940 году). Крепостничество и идущие ему на смену буржуазные порядки критикуются в повести «Горе давнее и нынешнее» («Лихо давнє й сьогочасне», 1897 год). Повесть «Гулящая» («Повія», части 1-4, 1883-1884 годы, 1928 год; экранизация И.П. Кавалеридзе - 1961 год) посвящена судьбе обманутой и загубленной крестьянской девушки. Среди других сочинений: рассказы «Морозенко» (1885 год, опубликован в 1898 году), «Охота» («Лови», 1885 год), «Пустяк» («Дурниця», 1909 год); поэма в прозе «Сон» (1905 год); стихотворная философская мистерия «Искушение» («Спокуса», 1901 год, опубликована в 1908 году); стихи, очерки, пьесы, в т. ч. драма-баллада «Лимеривна» (1883 год, опубликована в 1899 году). Мирный переводил произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, А.Н. Островского, У. Шекспира, Г. Гейне, Г. Лонгфелло; создал оригинальную интерпретацию «Слова о полку Игореве» в духе народной думы («Дума про військо Iгореве», 1896 год).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1951. Т. 1-4;
Твори. Київ, 1968–1971. Т. 1-7.