МИРНЫЙ ПАНАС

МИРНЫЙ ПАНАС (псевдоним; настоящее имя и фамилия Афа­на­сий Яков­ле­вич Руд­чен­ко) - украинский пи­са­тель.

Окон­чил Га­дяч­ское уезд­ное училище (1862 год). С 14 лет слу­жил в кан­це­ля­ри­ях различных уезд­ных го­ро­дов; с 1871 года - в Пол­тав­ском гу­берн­ском ка­зна­чей­ст­ве и ка­зён­ной па­ла­те . По­сле 1917 года ра­бо­тал в губ­фин­от­де­ле.

Ми­ро­воз­зрен­че­ские и эс­те­тиче­ские прин­ци­пы Мирного фор­ми­ро­ва­лись под вли­я­ни­ем твор­че­ст­ва Т.Г. Шев­чен­ко, идей на­род­ни­че­ст­ва, пуб­ли­ци­стических и литературно-кри­тических ра­бот М.П.Дра­го­ма­но­ва . Пер­вые опуб­ли­ко­ван­ные со­чи­не­ния - стихотворение «Ук­раи­не» («Україні») и рас­сказ «Бес по­пу­тал» («Ли­хий по­пу­тав»; оба 1872 год). Рас­сказ о тра­гической судь­бе мел­ко­го чи­нов­ни­ка «Пья­ни­ца» («П’яниця», 1874 год) раз­ви­вал те­му «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка», слом­лен­но­го со­ци­аль­ной сис­те­мой. В по­вес­ти «Ли­хо­деи» («Лихі лю­ди», 1877 год) вос­соз­дан про­цесс раз­де­ле­ния украинской ин­тел­ли­ген­ции на при­вер­жен­цев ре­во­люционно-на­род­нических идеа­лов и сто­рон­ни­ков со­ци­аль­но­го кон­фор­миз­ма. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Мирного, на­пи­сан­ное в со­ав­тор­ст­ве с его братом И.Я. Руд­чен­ко (Ива­ном Би­лы­ком), - со­ци­аль­но-кри­тический ро­ман о жиз­ни украинского се­ла в XIX веке. «Раз­ве ре­вут во­лы, ес­ли яс­ли пол­ны?» («Хіба ре­вуть во­ли, як яс­ла повні?», сочинение 1872-1875 годов, опубликовано в Же­не­ве в 1880 году). Рас­кры­тая в ро­ма­не те­ма кре­стьян­ско­го бун­та раз­ви­та в по­вес­тях «За во­дою» (в со­ав­тор­ст­ве с Руд­чен­ко; создан в 1880-е годы, опубликован в 1918 году) и «Го­лод­ная во­ля» (не­за­кончен; опубликован в 1940 году). Кре­по­ст­ни­че­ст­во и иду­щие ему на сме­ну бур­жу­аз­ные по­ряд­ки кри­ти­ку­ют­ся в по­вес­ти «Го­ре дав­нее и ны­неш­нее» («Ли­хо давнє й сьо­го­час­не», 1897 год). По­весть «Гу­ля­щая» («Повія», части 1-4, 1883-1884 годы, 1928 год; эк­ра­ни­за­ция И.П. Ка­ва­ле­рид­зе - 1961 год) по­свя­ще­на судь­бе об­ма­ну­той и за­губ­лен­ной кре­сть­ян­ской де­вуш­ки. Сре­ди других со­чи­не­ний: рас­ска­зы «Мо­ро­зен­ко» (1885 год, опубликован в 1898 году), «Охо­та» («Ло­ви», 1885 год), «Пус­тяк» («Дур­ни­ця», 1909 год); по­эма в про­зе «Сон» (1905 год); сти­хотворная фи­лософская мис­те­рия «Ис­ку­ше­ние» («Спо­ку­са», 1901 год, опубликована в 1908 году); сти­хи, очер­ки, пье­сы, в т. ч. дра­ма-бал­ла­да «Ли­ме­рив­на» (1883 год, опубликована в 1899 году). Мирный пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, А.А. Фе­та, А.Н. Ост­ров­ско­го , У. Шек­спи­ра, Г. Гей­не, Г. Лонг­фел­ло; со­з­дал ори­ги­наль­ную ин­тер­пре­та­цию «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» в ду­хе на­род­ной ду­мы («Ду­ма про військо Iго­реве», 1896 год).

Сочинения:

Собр. соч. М., 1951. Т. 1-4;

Тво­ри. Київ, 1968–1971. Т. 1-7.