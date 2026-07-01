МИРНЫЙ (ГОРОД В ЯКУТИИ)
МИРНЫЙ - город в России, на западе Якутии, центр Мирнинского района.
Население 37,2 тысячи человек (2010 год, перепись). Расположен на реке Ирелях (бассейн Вилюя). Через город проходит автодорога Ленск - Удачный. Аэропорт. Возник в 1955 году в связи с открытием и началом разработки месторождения алмазов (кимберлитовая трубка «Мир»). С 1959 года город. С 1965 года районный центр.
Город развивался по генплану 1967 года (Е.П. Ермолаев - главный архитектор Мирного в 1965-1983 годах). В центральной части города, к северо-западу от карьера трубки «Мир» (диаметр 1,2 км, глубина 525 м), проходит Ленинградский проспект, соединяющий площадь Ленина [со зданиями мэрии и районной администрации, Дворцом культуры «Алмаз» (1977 год), гостиницей «Зарница» (1989 год)] и площадь 30-летия Победы [одноименный мемориальный комплекс (1975 год; архитектор Ермолаев, скульпторы В.Н. Фролов, М.А. Неймарк и др.), церковь Святой Троицы (1996-2000 годы; архитектор С.Ю. Юрасова и др.), театрально-концертный центр «Якутск»]. Среди других памятников - монумент первооткрывателям алмазных месторождений (1970 год; архитектор Ермолаев, инженер Э.В. Темников, художник Ю.Б. Кафенгауз), архитектурно-мемориальный комплекс «Вилюйское кольцо» (2005 год; скульпторы Э.И. Пахомов, А.В. Якименко, Г.А. Никитина и др.), памятник первому управляющему треста «Якуталмаз» В.И. Тихонову (2005 год; архитектор С.А. Миронов, скульпторы С.Ю. Бычков и др.). В 2005 году построены: часовня в честь апостола Андрея Первозванного, спортивный комплекс имени 60-летия Победы.
В Мирном - научно-исследовательский и проектный институт «Якутнипроалмаз» (1961 год; подразделение компании АЛРОСА). Политехнический институт (1994 год; филиал Северо-Восточного федерального университета), филиал Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). Центральная городская библиотека (1960 год). Музеи: историко-производственный компании АЛРОСА, кимберлитов (1974 год).
Мирный - центр росссийской алмазной промышленности; здесь расположена штаб-квартира компании АЛРОСА (основана в 1957 году как трест «Якуталмаз», современный статус и название с 1992 года), добывающей 94% российских алмазов (около 25% мирового объёма добычи по стоимости продукции, конец 2000-х годов). В Мирном - ряд подразделений компании: геолого-разведочная экспедиция и научно-исследовательское геолого-разведочное предприятие, горно-обогатительный комбинат, цех сортировки алмазов (1990 год), транспортные, строительные и другие обслуживающие предприятия. Пищевая промышленность.
Энергоснабжение города и района осуществляет каскад гидроэлектростанций на реке Вилюй, в том числе Вилюйские ГЭС-1 и ГЭС-2 (общая установленная мощность 680 МВт; в составе компании «Якутскэнерго»), ГЭС-3 (Светлинская ГЭС; 270 МВт; принадлежит компании АЛРОСА). Близ Мирного - добыча нефти и газа.