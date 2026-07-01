МИРНЫЙ (ГОРОД В ЯКУТИИ)

МИРНЫЙ - го­род в Рос­сии , на за­па­де Яку­тии, центр Мир­нин­ско­го района.

Население 37,2 тысячи человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на реке Ире­лях (бас­сейн Ви­люя). Че­рез го­род про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ленск - Удач­ный. Аэ­ро­порт. Воз­ник в 1955 году в свя­зи с от­кры­ти­ем и на­ча­лом раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов (ким­бер­ли­то­вая труб­ка «Мир»). С 1959 года го­род. С 1965 года рай­он­ный центр.

Го­род раз­ви­вал­ся по ген­пла­ну 1967 года (Е.П. Ер­мо­ла­ев - главный ар­хи­тек­тор Мирного в 1965-1983 годах). В центральной час­ти го­ро­да, к се­ве­ро-за­па­ду от карь­е­ра труб­ки «Мир» (диа­метр 1,2 км, глу­би­на 525 м), про­хо­дит Ле­нин­град­ский проспект, со­еди­няю­щий площадь Ле­ни­на [со зда­ния­ми мэ­рии и рай­он­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, Двор­цом куль­ту­ры «Ал­маз» (1977 год), гос­ти­ни­цей «Зар­ни­ца» (1989 год)] и площадь 30-ле­тия По­бе­ды [од­но­именный ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс (1975 год; архитектор Ер­мо­ла­ев, скульп­то­ры В.Н. Фро­лов, М.А. Ней­марк и др.), церковь Святой Трои­цы (1996-2000 годы; архитектор С.Ю. Юра­со­ва и др.), те­ат­раль­но-кон­церт­ный центр «Якутск»]. Сре­ди других па­мят­ни­ков - мо­ну­мент пер­во­от­кры­ва­те­лям ал­маз­ных ме­сто­ро­ж­де­ний (1970 год; архитектор Ер­мо­ла­ев, инженер Э.В. Тем­ни­ков, художник Ю.Б. Ка­фен­га­уз), ар­хи­тек­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Ви­люй­ское коль­цо» (2005 год; скульп­то­ры Э.И. Па­хо­мов, А.В. Яки­мен­ко, Г.А. Ни­ки­ти­на и др.), па­мят­ник пер­во­му управ­ляю­ще­му тре­ста «Яку­тал­маз» В.И. Ти­хо­но­ву (2005 год; архитектор С.А. Ми­ро­нов, скульп­то­ры С.Ю. Быч­ков и др.). В 2005 году по­строе­ны: ча­сов­ня в честь апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, спор­тив­ный ком­плекс имени 60-ле­тия По­бе­ды.

В Мирном - научно-исследовательский и про­ект­ный институт «Якут­ни­про­ал­маз» (1961 год; под­раз­де­ле­ние ком­па­нии АЛРОСА). По­ли­тех­нический институт (1994 год; фи­ли­ал Се­ве­ро-Вос­точ­но­го фе­де­раль­но­го университета), фи­ли­ал Но­во­си­бир­ско­го государственного ар­хи­тек­тур­но-строи­тель­но­го университета (Сиб­стрин). Центральная городская библиотека (1960 год). Му­зеи: ис­то­ри­ко-про­из­вод­ст­вен­ный ком­па­нии АЛРОСА, ким­бер­ли­тов (1974 год).

Мирный - центр росссийской ал­маз­ной промышленности; здесь рас­по­ло­же­на штаб-квар­ти­ра ком­па­нии АЛРОСА (ос­но­ва­на в 1957 году как трест «Яку­тал­маз», современный ста­тус и название с 1992 года), до­бы­ваю­щей 94% российских ал­ма­зов (около 25% ми­ро­во­го объ­ё­ма до­бы­чи по стои­мо­сти про­дук­ции, конец 2000-х годов). В Мирном - ряд под­раз­де­ле­ний ком­па­нии: гео­ло­го-раз­ве­доч­ная экс­пе­ди­ция и научно-исследовательское гео­ло­го-раз­ве­доч­ное пред­при­ятие, гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат, цех сор­ти­ров­ки ал­ма­зов (1990 год), транс­порт­ные, строи­тель­ные и другие об­слу­жи­ваю­щие пред­при­ятия. Пи­ще­вая промышленность.

Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да и рай­она осу­ще­ст­в­ля­ет кас­кад гид­ро­элек­тро­стан­ций на реке Ви­люй, в том числе Ви­люй­ские ГЭС-1 и ГЭС-2 (об­щая ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 680 МВт; в со­ста­ве ком­па­нии «Якут­ск­энер­го»), ГЭС-3 (Свет­лин­ская ГЭС; 270 МВт; при­над­ле­жит ком­па­нии АЛРОСА). Близ Мирного - до­бы­ча неф­ти и га­за.

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