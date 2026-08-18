МИРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПАРТИЯ
МИРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПАРТИЯ - российская умеренно либеральная политическая партия.
Образована 12(25). 06.1906 года как фракция в 1-й Государственной думе под названием Прогрессивная партия мирного обновления. В неё вошли кадеты, левые октябристы, беспартийные депутаты, всего 25-29 человек, и до 40 человек «сочувствующих». В качестве партийной организации официально зарегистрирована 16(29).10.1906 года как Общество мирного обновления (число членов к концу 1906 года - около 2 тысяч человек). Лидеры - граф П.А. Гейден (председатель ЦК), И.Н. Ефремов, Н.Н. Львов, М.А. Стахович, Д.Н. Шипов. В конце 1906 года в состав ЦК партии вошли московские предприниматели П.П. Рябушинский, С.И. Четвериков, А.С. Вишняков и другие, в конце 1907 года - многие члены распавшейся демократических реформ партии. Партия мирного обновления имела организации в Москве, Киеве, Одессе, Смоленске и ряде других городов. Печатные органы - газеты «Слово» (редактор - М.М. Фёдоров) и «Московский еженедельник» (редактор - князь Е.Н. Трубецкой).
Мирнообновленцы стремились нейтрализовать и силы революции, и силы реакции; выступали за мирное, эволюционное развитие страны. Были сторонниками конституционной монархии с двухпалатным парламентом, одна из палат которого должна была избираться всеми гражданами мужского пола старше 25 лет, другая - органами местного самоуправления. Для обеспечения социально-экономического прогресса они считали необходимым наделение землёй малоземельных и безземельных крестьян (за счёт земель казённых, удельных, кабинетских и части частновладельческих), развитие переселенчества, организацию дешёвого кредита, урегулирование арендных отношенй и цен, поднятие культуры земледелия. Требовали отмены смертной казни, выступали за введение всеобщего обязательного и бесплатного начального образования, предоставление свободы стачек, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда и жизни рабочих и др. Лидеры мирнообновленцев участвовали в переговорах с председателем Совета министров П.А. Столыпиным о возможном вхождении в правительство представителей либеральной оппозиции (окончились неудачей). После роспуска 1-й Государственной думы осудили Выборгское воззвание. Во 2-ю Думу избраны 3 мирнообновленца, в 3-ю - не более 8. В 1908 году по инициативе князя Е.Н. Трубецкого в Санкт-Петербурге стали проводиться «экономические беседы» с участием мирнообновленцев и крупных предпринимателей; в ходе «бесед» подготовлено создание партии прогрессистов (1912 год), в которую вошли бывшие мирнообновленцы.