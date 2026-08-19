МИРМУХСИН

МИРМУХСИН (пол­ное имя Мир­мух­син Мир­саи­дов, Mirsaidov) - узбекский пи­са­тель, народный пи­сатель Узбекистанской ССР (1981 год).

Окон­чил Таш­кент­ский пе­да­го­гический институт (1941 год). Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1936 году. По­этические сборники «Вер­ность» (1945 год), «Со­оте­че­ст­вен­ни­ки» (1953 год), «Серд­це и фи­ло­со­фия» (1963 год) и др. По­эмы «Ус­та Ги­яс» (1947 год) о хлоп­ко­ро­бах, «Зе­лё­ный киш­лак» (1948 год), «Род­ные» (1953 год, русский перевод 1955 года). Те­ме друж­бы на­ро­дов и по­сле­во­ен­но­го строи­тель­ст­ва по­свя­ще­ны ро­ман в сти­хах «Зи­яд и Ади­ба» (1958 год), по­весть «Джа­ми­ля» (1957 год, русский перевод 1958 года). Ав­тор ис­то­рических по­вес­тей («Бе­лый мра­мор», 1957 год; «Ра­бы­ня», 1962 год; «Ноч­ные мол­нии», 1964 год) и ро­ма­нов («Зод­чий», 1974 год; «Ход­жент­ская кре­пость: Ти­мур Ма­лик», 1985 год; русский перевод 1991 год). Ро­ма­ны «За­кал­ка» (книга 1, 1964 год) и «Сын ли­тей­щи­ка» (1972 год) о ра­бо­чем клас­се, «Умид» (1969 год) о ста­нов­ле­нии узбекской ин­тел­ли­ген­ции. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «Чат­каль­ский тигр» (1977 год, русский перевод 1980 года) о современном Уз­бе­ки­ста­не, рас­ска­зы для де­тей. Пе­ре­во­ды.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. М., 1955;

Из­бран­ное. М., 1981;

Собр. соч. Таш., 1981-1983. Т. 1-4 (на узбекском языке).