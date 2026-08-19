МИРМУХСИН
МИРМУХСИН (полное имя Мирмухсин Мирсаидов, Mirsaidov) - узбекский писатель, народный писатель Узбекистанской ССР (1981 год).
Окончил Ташкентский педагогический институт (1941 год). Дебютировал в печати в 1936 году. Поэтические сборники «Верность» (1945 год), «Соотечественники» (1953 год), «Сердце и философия» (1963 год) и др. Поэмы «Уста Гияс» (1947 год) о хлопкоробах, «Зелёный кишлак» (1948 год), «Родные» (1953 год, русский перевод 1955 года). Теме дружбы народов и послевоенного строительства посвящены роман в стихах «Зияд и Адиба» (1958 год), повесть «Джамиля» (1957 год, русский перевод 1958 года). Автор исторических повестей («Белый мрамор», 1957 год; «Рабыня», 1962 год; «Ночные молнии», 1964 год) и романов («Зодчий», 1974 год; «Ходжентская крепость: Тимур Малик», 1985 год; русский перевод 1991 год). Романы «Закалка» (книга 1, 1964 год) и «Сын литейщика» (1972 год) о рабочем классе, «Умид» (1969 год) о становлении узбекской интеллигенции. Среди других произведений: роман «Чаткальский тигр» (1977 год, русский перевод 1980 года) о современном Узбекистане, рассказы для детей. Переводы.
Сочинения:
Стихотворения и поэмы. М., 1955;
Избранное. М., 1981;
Собр. соч. Таш., 1981-1983. Т. 1-4 (на узбекском языке).