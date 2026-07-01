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МИРЛИТОНЫ
МИРЛИТОНЫ - группа музыкальных инструментов (точнее, псевдоинструментов) класса мембранофонов.
Основной признак - наличие мембраны, вибрирующей под воздействием человеческого голоса и придающей ему особое жужжащее звучание. Термин введён английским учёным Ф.У. Гэлпином в 1937 году. Различают свободные мирлитоны (например, гребень, покрытый тонкой бумагой, на котором «играют», приложив его к губам и напевая) и имеющие какой-либо корпус (трубка, сосуд; вдувая в него воздух, одновременно поют). Подобные инструменты используются в обрядовой и фольклорной практике многих народов мира.
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