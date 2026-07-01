МИРЛИТОНЫ

МИРЛИТОНЫ - груп­па музыкальных ин­ст­румен­тов (точ­нее, псев­до­ин­ст­ру­мен­тов) клас­са мем­бра­но­фо­нов .

Основной при­знак - на­ли­чие мем­бра­ны, виб­ри­рую­щей под воз­дей­ст­ви­ем че­ло­ве­че­ско­го го­ло­са и при­даю­щей ему осо­бое жуж­жа­щее зву­ча­ние. Тер­мин вве­дён английским учё­ным Ф.У. Гэл­пи­ном в 1937 году. Раз­ли­ча­ют сво­бод­ные мирлитоны (например, гре­бень, по­кры­тый тон­кой бу­ма­гой, на ко­то­ром «иг­ра­ют», при­ло­жив его к гу­бам и на­пе­вая) и имею­щие какой-либо кор­пус (труб­ка, со­суд; вду­вая в не­го воз­дух, од­но­вре­мен­но по­ют). По­доб­ные ин­ст­ру­мен­ты ис­поль­зу­ют­ся в об­ря­до­вой и фольк­лор­ной прак­ти­ке многих на­ро­дов ми­ра.

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