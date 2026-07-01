МИРКИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
МИРКИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА - русская поэтесса.
Жена Г.С. Померанца. В 1943-1948 годах училась на филологическом факультете МГУ. Начала публиковаться как поэт-переводчик (1955 год). Оригинальные стихи долгое время распространялись в самиздате. Первый поэтический сборник - «Потеря потери» (1991 год). В центре творчества Миркиной - тема мистической встречи человека с Богом. Для лирики Миркиной характерны исповедальность, безыскусность и вместе с тем торжественность: сборники «Зерно покоя» (1994 год), «Мои затишья» (1999 год), «Один на один» (2002 год), «Нескончаемая встреча» (2003 год), «Из безмолвия», «Негаснущие дали» (оба 2005 года), «Проникновенье света» (2008 год), «Блаженная нищета» (2010 год) и др. В соавторстве с мужем написаны книги «Великие религии мира» (1995 год), сборники эссе «В тени Вавилонской башни» (2004 год), «Невидимый противовес» (2005 год) и др. Среди произведений Миркиной: автобиографическая повесть «Озеро Сариклен» (1995 год), сказки, литературно-философское эссе о Ф.М. Достоевском, А.С. Пушкине, Р.М. Рильке, М.И. Цветаевой. Переводы из Рильке, Р. Тагора, суфийской поэзии.
Сочинения:
Истина и ее двойники. М., 1993;
Невидимый собор: О Рильке. Из Рильке. О Цветаевой. Святая Святых. СПб., 1999;
У костра гномов: Сказки. М., 2000; Негасимые огни: Сказки. М., 2005.