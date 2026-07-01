МИРКИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

МИРКИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА - русская поэ­тес­са.

Жена Г.С. Померанца. В 1943-1948 годах учи­лась на фи­ло­ло­гическом факультете МГУ . На­ча­ла пуб­ли­ко­вать­ся как по­эт-пе­ре­во­дчик (1955 год). Ори­ги­наль­ные сти­хи дол­гое вре­мя рас­про­стра­ня­лись в сам­из­да­те . Пер­вый по­этический сборник - «По­те­ря по­те­ри» (1991 год). В цен­тре твор­че­ства Миркиной - те­ма мис­тической встре­чи че­ло­ве­ка с Бо­гом. Для ли­ри­ки Миркиной ха­рак­тер­ны ис­по­ве­даль­ность, бе­зы­скус­ность и вме­сте с тем торже­ст­вен­ность: сборники «Зер­но по­коя» (1994 год), «Мои за­ти­шья» (1999 год), «Один на один» (2002 год), «Не­скон­чае­мая встре­ча» (2003 год), «Из без­мол­вия», «Не­гас­ну­щие да­ли» (оба 2005 года), «Про­ник­но­ве­нье све­та» (2008 год), «Бла­жен­ная ни­ще­та» (2010 год) и др. В со­ав­тор­ст­ве с му­жем на­пи­са­ны книги «Ве­ли­кие ре­ли­гии ми­ра» (1995 год), сборники эс­се «В те­ни Ва­ви­лон­ской баш­ни» (2004 год), «Не­ви­ди­мый про­ти­во­вес» (2005 год) и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Миркиной: ав­то­био­гра­фическая по­весть «Озе­ро Са­рик­лен» (1995 год), сказ­ки, литературно-фи­лософское эс­се о Ф.М. Дос­то­ев­ском, А.С. Пуш­ки­не , Р.М. Риль­ке, М.И. Цве­тае­вой. Пе­ре­во­ды из Риль­ке, Р. Та­го­ра, су­фий­ской по­эзии.

Сочинения:

Ис­ти­на и ее двой­ни­ки. М., 1993;

Не­ви­ди­мый со­бор: О Риль­ке. Из Риль­ке. О Цве­тае­вой. Свя­тая Свя­тых. СПб., 1999;

У ко­ст­ра гно­мов: Сказ­ки. М., 2000; Не­га­си­мые ог­ни: Сказ­ки. М., 2005.