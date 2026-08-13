МИРИОКЕФАЛ

МИРИОКЕФАЛ - кре­пость на за­па­де Ма­лой Азии.

Кре­пость на за­па­де Ма­лой Азии, близ ко­то­рой 17.09.1176 года про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду ви­зантийской ар­ми­ей под ко­мандованием императора Ма­нуи­ла I Ком­ни­на и вой­ска­ми сель­джук­ско­го сул­та­на Кы­лыч-Арс­ла­на II. Тур­ки-сель­джу­ки (10-40 тысяч человек) ор­га­ни­зо­ва­ли за­са­ду в од­ном из гор­ных уще­лий око­ло кре­по­сти Мириокефал. Ко­гда аван­гард ви­зантийской ар­мии (25-80 тысяч человек) про­шёл уще­лье, вы­шел в до­ли­ну и при­сту­пил к строи­тель­ст­ву ук­ре­п­лён­но­го ла­ге­ря, сель­джу­ки ата­ко­ва­ли её арь­ер­гард и обоз. Ви­зантийские вой­ска ох­ва­ти­ла па­ни­ка, ко­то­рую уси­ли­ла на­чав­шая­ся пес­ча­ная бу­ря. Толь­ко на сле­дую­щий день им­пе­ра­тор вос­ста­но­вил кон­троль над ар­ми­ей, но по­те­ря осад­ных ору­дий и поч­ти всех про­до­воль­ст­вен­ных за­па­сов сде­ла­ла про­дол­же­ние во­енных дей­ст­вий бес­смыс­лен­ным. По­ра­же­ние при Мириокефале вы­ну­ди­ло императора Ма­нуи­ла I Ком­ни­на раз­ру­шить ви­зантийские кре­по­сти До­ри­лей и Суб­лей; кро­ме то­го, оно ли­ши­ло Ви­зан­тию на­де­ж­ды на вы­тес­не­ние сель­джу­ков из Ма­лой Азии, од­на­ко и сель­джу­ки не смог­ли ис­поль­зо­вать свой во­енный ус­пех.

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