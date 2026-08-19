МИРХОНД МОХАММЕД ИБН ХАВАНДШАХ

МИРХОНД МОХАММЕД ИБН ХАВАНДШАХ - иранский ис­то­рик.

Пред­ста­ви­тель ге­рат­ской шко­лы ис­то­рио­гра­фии. Про­вёл большую часть жиз­ни при дво­ре Ти­му­ридов. Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом А. На­вои , по за­ка­зу ко­то­ро­го в 1474 году при­сту­пил к на­пи­са­нию 7-том­но­го тру­да по все­об­щей ис­то­рии, ох­ва­ты­вав­ше­го пе­ри­од от «со­тво­ре­ния ми­ра» до XVI века, под названием «Сад чис­то­ты в жиз­не­опи­са­ни­ях про­ро­ков, ца­рей и ха­ли­фов» («Рау­зат ас-са­фа фи си­рат аль-ан­бийа ва-ль-му­лук ва-ль-ху­ла­фа»). По­след­ний том - хро­ни­ка Ху­сей­на Бай­ка­ры и крат­кое из­ло­же­ние со­бы­тий до 1521 года вме­сте с гео­гра­фическим за­клю­че­ни­ем - был об­ра­бо­тан и про­дол­жен вну­ком Мирхонда - Хон­де­ми­ром. Ори­гиналь­ные све­де­ния со­дер­жат­ся толь­ко в час­ти 6-го и в 7-м то­мах, ос­таль­ные пред­став­ля­ют цен­ность как ком­пи­ля­ция бо­лее ран­них, не до­шед­ших до нас со­чине­ний. Бла­го­да­ря изы­скан­но­му сти­лю и за­ни­ма­тель­но­сти этот ис­то­рический труд счи­тал­ся об­раз­цо­вым в Ира­не и Средней Азии в XVI-XIX веках, для ев­ропейских ис­сле­до­ва­те­лей дол­гое вре­мя слу­жил поч­ти един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии этой об­лас­ти.