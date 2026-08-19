МИРХОНД МОХАММЕД ИБН ХАВАНДШАХ
МИРХОНД МОХАММЕД ИБН ХАВАНДШАХ - иранский историк.
Представитель гератской школы историографии. Провёл большую часть жизни при дворе Тимуридов. Пользовался покровительством А. Навои, по заказу которого в 1474 году приступил к написанию 7-томного труда по всеобщей истории, охватывавшего период от «сотворения мира» до XVI века, под названием «Сад чистоты в жизнеописаниях пророков, царей и халифов» («Раузат ас-сафа фи сират аль-анбийа ва-ль-мулук ва-ль-хулафа»). Последний том - хроника Хусейна Байкары и краткое изложение событий до 1521 года вместе с географическим заключением - был обработан и продолжен внуком Мирхонда - Хондемиром. Оригинальные сведения содержатся только в части 6-го и в 7-м томах, остальные представляют ценность как компиляция более ранних, не дошедших до нас сочинений. Благодаря изысканному стилю и занимательности этот исторический труд считался образцовым в Иране и Средней Азии в XVI-XIX веках, для европейских исследователей долгое время служил почти единственным источником по истории этой области.