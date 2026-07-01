МИРЧА СТАРЫЙ
МИРЧА СТАРЫЙ - господарь Валахии (1386-1394 годы, с 1397 года), полководец.
Сын господаря Раду I (1377-1383 годы), наследовал престол после смерти брата Дана I (1383-1386 годы). Заключив с польским королём и великим князем литовским Ягайло союз против Венгрии, в 1388 году принял участие в борьбе за Банат, в 1390-1391 годах - за крепости на Южном Дунае. Расширил границы Валашского княжества, которое в годы его правления простиралось от реки Олт до Дуная и от Железных Ворот до Чёрного моря. Активно боролся с турецкой экспансией на Балканах. В 1388 году участвовал в антитурецком походе в Добруджу, Косовской битве 1389 года, в 1390-1391 и 1393-1394 годах - в походах в Болгарию. В 1395 году возглавляемое Мирчей Старым валашское войско нанесло поражение султану Баязиду I в сражении при Ровине. В 1396 году вместе со своим союзником венгерским королём Жигмондом I (будущий император Сигизмунд I Люксембург) был разбит турками у Никополя.
Мирча Старый покровительствовал градостроительству и возведению крепостей (Джурджу). При нём основаны монастыри Козя, Котмяна, Тисмана, Снагов, ставшие центрами православной культуры. Мирча Старый укрепил центральную власть, упорядочил налоговую систему, судопроизводство, начал чеканку серебряных дукатов, стимулировал внутреннюю и внешнюю торговлю, предоставил торговые привилегии купцам из Польши и Литвы (1409 год) и из Брашова (1412 год). В условиях усилившегося натиска османов и боярских междоусобиц в 1415 году признал вассальную зависимость от турецкого султана и обязался выплачивать ему дань.