МИРЧА СТАРЫЙ

МИРЧА СТАРЫЙ - гос­по­дарь Ва­ла­хии (1386-1394 годы, с 1397 года), пол­ко­во­дец.

Сын гос­по­да­ря Ра­ду I (1377-1383 годы), на­сле­до­вал пре­стол по­сле смер­ти бра­та Да­на I (1383-1386 годы). За­клю­чив с польским ко­ро­лём и великим князем ли­тов­ским Ягай­ло со­юз про­тив Венг­рии, в 1388 году при­нял уча­стие в борь­бе за Ба­нат, в 1390-1391 годах - за кре­по­сти на Южном Ду­нае. Рас­ши­рил гра­ни­цы Ва­лаш­ско­го княжества, ко­то­рое в го­ды его прав­ле­ния про­сти­ра­лось от реки Олт до Ду­ная и от Же­лез­ных Во­рот до Чёр­но­го мо­ря. Ак­тив­но бо­рол­ся с турецкой экс­пан­си­ей на Бал­ка­нах. В 1388 году уча­ст­во­вал в ан­ти­ту­рец­ком по­хо­де в До­б­руд­жу, Ко­сов­ской бит­ве 1389 года, в 1390-1391 и 1393-1394 годах - в по­хо­дах в Бол­га­рию. В 1395 году воз­глав­ляе­мое Мирчей Старым ва­лаш­ское вой­ско на­нес­ло по­ра­же­ние сул­та­ну Бая­зи­ду I в сра­же­нии при Ро­ви­не. В 1396 году вме­сте со сво­им со­юз­ни­ком венгерским ко­ро­лём Жиг­мон­дом I (бу­ду­щий император Си­гиз­мунд I Люк­сем­бург ) был раз­бит тур­ка­ми у Ни­ко­по­ля.

Мирча Старый по­кро­ви­тель­ст­во­вал гра­до­строи­тель­ст­ву и воз­ве­де­нию кре­по­стей (Джурд­жу). При нём ос­но­ва­ны мо­на­сты­ри Ко­зя, Кот­мя­на, Тис­ма­на, Сна­гов, став­шие цен­тра­ми пра­во­слав­ной куль­ту­ры. Мирча Старый ук­ре­пил центральную власть, упо­ря­до­чил на­ло­го­вую сис­те­му, су­до­про­из­вод­ст­во, на­чал че­кан­ку се­реб­ря­ных ду­ка­тов, сти­му­ли­ро­вал внутреннюю и внеш­нюю тор­гов­лю, пре­дос­та­вил тор­го­вые при­ви­ле­гии куп­цам из Поль­ши и Лит­вы (1409 год) и из Бра­шо­ва (1412 год). В ус­ло­ви­ях уси­лив­ше­го­ся на­тис­ка ос­ма­нов и бо­яр­ских меж­до­усо­биц в 1415 году при­знал вас­саль­ную за­ви­си­мость от турецкого сул­та­на и обя­зал­ся вы­пла­чи­вать ему дань.