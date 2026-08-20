МИРЧА I СТАРЫЙ

Мирча I Старый ( рум. Mircea cel Batran) (1355 — 31.01.1418, Куртя-де-Арджеш) — воевода (1386—1395), затем господарь (1396–1418) Валахии. Второй сын воеводы Валахии из династии Басарабов Раду I и его второй жены Калиницы аристократического происхождения. М. I взошел на престол после смерти их первого сына — Дана I.

В условиях османской и венгерской угроз с конца 1380-х до середины 1390-х проводил активную внешнюю политику, направленную на обеспечение безопасности Валахии: участвовал в битве на Косовом поле , заключил антивенгерский союз с Владиславом Ягеллоном , одержал победу над турками-османами в битве при Ровине.

С середины 1390-х переориентировался и упрочил отношения с Венгрией и, опираясь на союз с Сигизмундом Люксембургским , заключенный в 1395, боролся против своего племянника Влада Узурпатора, претендовавшего на валашский престол и сумевшего при поддержке части крупного боярства и турок-османов взять столицу Валахии — Куртя-де-Арджеш. В рамках этого союза участвовал в Никопольском крестовом походе 1396.

На рубеже XIV—XV вв. М. I сумел не только вернуть себе Валахию, но и в 1404 вновь присоединить к ней Добруджу, воспользовавшись поражением османов в Анкарской битве 1402 . Однако его активная антиосманская политика — укрепление союза с Польшей и Венгрией, в частности, на состоявшейся в 1406 встрече с Сигизмундом Люксембургским в Северине, и прежде всего вмешательство в борьбу за османский престол — создали в 1417 угрозу нового вторжения османов в Валахию. М. I был вынужден согласиться на выплату дани и отправить османам своего племянника Дана в качестве заложника.

Внутренняя политика М. I способствовала стабилизации Валахии. Он, в частности, предоставил торговые привилегии купцам из Литвы и Польши, укрепил обращение серебряной монеты и регламентировал размеры пошлин. При М. I развернулось обширное строительство: были укреплены оборонительные крепости и основаны православные монастыри Снагов и Козья. В последнем М. I был похоронен, и там до настоящего времени находится его саркофаг.

После смерти М. I в 1418 престол унаследовал его единственный сын Михаил I, которого он назначил своим наследником в 1415. Антиосманская политика Михаила I была гораздо менее удачной, чем у его отца, и в 1420 он погиб в бою с османами и своим противником в борьбе за престол Даном II, сыном Дана I.

Лит. : Constantinescu N. Mircea cel Batran. Bucuresti, 1981; Panaitescu P. P. Mircea cel Batran. Bucuresti, 2000. Н. В. Татарчук .