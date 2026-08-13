МИРБАХ, МИРБАХ-ХАРФ ВИЛЬГЕЛЬМ ГРАФ ФОН

МИРБАХ, МИРБАХ-ХАРФ ВИЛЬГЕЛЬМ ГРАФ ФОН - германский ди­пло­мат.

Из ста­рин­но­го рейн­ско­го дво­рян­ско­го ро­да. В 1908-1911 годах со­вет­ник германского по­соль­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны по­ли­тический со­вет­ник шта­ба германского ко­ман­до­ва­ния в Ру­мы­нии, с 1915 года по­сол в Гре­ции. В декабре 1917 - феврале 1918 годов ру­ко­во­ди­тель германского ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­тель­ст­ва в Пет­ро­гра­де, с апреля 1918 года чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр Германской им­пе­рии при пра­ви­тель­ст­ве РСФСР в Мо­ск­ве. Убит ле­вы­ми эсе­ра­ми Я.Г. Блюм­ки­ным и Н.А. Ан­д­рее­вым по по­ру­че­нию ЦК пар­тии ле­вых эсе­ров с це­лью спро­во­ци­ро­вать вой­ну с Гер­ма­ни­ей. Убий­ст­во М.ирбахапо­слу­жи­ло сиг­на­лом к на­ча­лу вос­ста­ния ле­вых эсе­ров 1918 года.