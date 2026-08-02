МИРАНДА, СА ДИ МИРАНДА ФРАНСИШКУ

МИРАНДА, СА ДИ МИРАНДА ФРАНСИШКУ - пор­тугальский по­эт.

Пи­сал на испанском и пор­тугальском язы­ках. Сын ка­но­ни­ка , пред­ста­ви­тель древ­не­го ари­сто­кра­тического ро­да. Доктор пра­ва Лис­са­бон­ско­го университета (1516 год). Ран­няя ли­ри­ка (вклю­чён­ная в сборники кан­сь­о­ней­ру) но­сит пре­имущественно кур­ту­аз­ный ха­рак­тер. Во вре­мя пу­те­ше­ст­вия в Ис­па­нию и Ита­лию (1521-1526 годы) ув­лёк­ся итальянской литературой Воз­ро­ж­де­ния , тра­ди­ции ко­то­рой пе­ре­нёс в пор­тугальскую по­эзию. Ав­тор про­ни­зан­ных ме­лан­хо­ли­ей со­не­тов, од, эк­лог, по­сла­ний, в ко­то­рых час­то об­ра­щал­ся к на­сущ­ным про­бле­мам пор­тугальского об­ще­ст­ва; вос­пе­вал лю­бовь в ду­хе пет­рар­киз­ма . Ко­ме­дии Миранда «Ино­зем­цы» («Estran­gei­ros», 1528 год) и «Фан­фа­ро­ны» («Vil­hal­pan­dos», 1560 год), на­пи­сан­ные под влия­ни­ем итальянского ре­нес­санс­но­го те­ат­ра, боль­шо­го ус­пе­ха не име­ли.

Сочинение:

Obras completas. 4 ed. Lisboa, 1976-1977. 1-2