МИРАНДА ФРАНСИСКО ДЕ
МИРАНДА ФРАНСИСКО ДЕ - венесуэльский патриот, один из руководителей Войны за независимость в Латинской Америке.
Из богатой креольской семьи. Окончил факультет искусств Университета Каракаса. В начале 1771 года переехал в Мадрид, изучал математику, английский и французский языки, географию. В 1772-1782 годах служил в испанской армии, с 1780 года адъютант генерал-губернатора Кубы. Пытался создать тайную организацию, ставившую своей целью образование на Американском континенте независимой от Испании «колумбийской империи». В 1783 году, преследуемый испанскими властями, бежал в США, принимал участие на стороне британских колоний в Войне за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. В 1780-х - 1-й половине 1790-х годов посетил Нидерланды, Пруссию, Францию, Великобританию, Швецию, Норвегию, Данию, Османскую империю, Швейцарию, Италию. В 1786-1787 годах находился в России. Встречался с Екатериной II, удостоившей Миранда звания полковника российской армии. В 1792 году генерал революционной французской армии, сблизился с жирондистами. После прихода к власти якобинцев в 1793 году арестован, освобождён в 1795 году. Подписал 22.12.1797 года вместе с другими латино-американскими патриотами (в том числе А.Х. де Сукре) так называемый Парижский акт, содержавший призыв к развязыванию борьбы за независимость Южной Америки при поддержке Великобритании и США. После переворота 18 фрюктидора (4 сентября) 1797 года арестован и выслан из Франции. С 1798 года жил в Лондоне. В 1806 году при финансовой помощи британского премьер-министра У. Питта Младшего дважды организовывал вооруженные экспедиции с территории США на побережье Венесуэлы с целью её освобождения, терпел поражения. В конце 1810 года вернулся в Венесуэлу. После провозглашения первой венесуэльской республики 05.07.1811 года назначен в апреле 1812 года генералиссимусом, стал фактически главой государства. Обещал свободу рабам, вступившим в его армию и прослужившим в ней 10 лет. Не сумев остановить продвижение испанской армии к Каракасу, был вынужден начать переговоры с главнокомандующим испанскими силами генералом Д. де Монтеверде. В конце июля 1812 года в городе Сан-Матео подписал акт о капитуляции венесуэльской армии в обмен на гарантию латино-американским патриотам неприкосновенности личности и собственности. Был арестован соратниками - С. Боливаром и М. Пенья, обвинившими его в предательстве, передан испанским властям. Умер в тюрьме. Похоронен в общей могиле, позднее прах Миранда перенесён в Национальный пантеон в Каракасе. В Венесуэле его принято называть Предтечей (El Precursor) независимости.
Сочинения:
Российский дневник. М., 2000;
Путешествие по Российской Империи. М., 2001.