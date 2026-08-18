МИРАНДА ФРАНСИСКО ДЕ

МИРАНДА ФРАНСИСКО ДЕ - ве­не­су­эльский пат­ри­от, один из ру­ко­во­ди­те­лей Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке.

Из бо­га­той кре­оль­ской се­мьи. Окон­чил факультет ис­кусств Университета Ка­ра­ка­са. В начале 1771 года пе­ре­ехал в Мад­рид , изу­чал ма­те­ма­ти­ку, английский и французский язы­ки, гео­гра­фию. В 1772-1782 годах слу­жил в испанской ар­мии, с 1780 года адъ­ю­тант гене­рал-гу­бер­на­то­ра Ку­бы. Пы­тал­ся соз­дать тай­ную организацию, ста­вив­шую сво­ей це­лью об­ра­зо­ва­ние на Американском кон­ти­нен­те не­за­ви­си­мой от Ис­па­нии «ко­лум­бий­ской им­пе­рии». В 1783 году, пре­сле­дуе­мый испанскими вла­стя­ми, бе­жал в США, при­ни­мал уча­стие на сто­ро­не британских ко­ло­ний в Вой­не за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. В 1780-х - 1-й половине 1790-х годов по­се­тил Ни­дер­лан­ды, Прус­сию, Фран­цию, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Шве­цию, Нор­ве­гию, Да­нию, Ос­ман­скую им­пе­рию , Швей­ца­рию, Ита­лию. В 1786-1787 годах на­хо­дил­ся в Рос­сии. Встре­чал­ся с Ека­те­ри­ной II, удо­сто­ив­шей Миранда зва­ния пол­ков­ни­ка российской ар­мии. В 1792 году ге­не­рал ре­во­люционной французской ар­мии, сбли­зил­ся с жи­рон­ди­ста­ми. По­сле при­хо­да к вла­сти яко­бин­цев в 1793 году аре­сто­ван, ос­во­бо­ж­дён в 1795 году. Под­пи­сал 22.12.1797 года вме­сте с другими латино-американскими пат­рио­та­ми (в том числе А.Х. де Сук­ре) так называемый Па­риж­ский акт, со­дер­жав­ший при­зыв к раз­вя­зы­ва­нию борь­бы за не­за­ви­си­мость Южной Аме­ри­ки при под­держ­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. Пос­ле пе­ре­во­ро­та 18 фрюк­ти­до­ра (4 сентября) 1797 года аре­сто­ван и вы­слан из Фран­ции. С 1798 года жил в Лон­до­не. В 1806 году при фи­нан­со­вой по­мо­щи британского пре­мьер-министра У. Пит­та Млад­ше­го два­ж­ды ор­га­ни­зо­вы­вал воо­руженные экс­пе­ди­ции с тер­ри­то­рии США на по­бе­ре­жье Ве­не­су­элы с це­лью её ос­во­бо­ж­де­ния, тер­пел по­ра­же­ния. В конце 1810 года вер­нул­ся в Ве­не­су­элу. По­сле про­воз­гла­ше­ния пер­вой ве­не­су­эльской рес­пуб­ли­ки 05.07.1811 года на­зна­чен в апреле 1812 года ге­не­ра­лис­си­му­сом, стал фак­ти­че­ски гла­вой го­су­дар­ст­ва. Обе­щал сво­бо­ду ра­бам, всту­пив­шим в его ар­мию и про­слу­жив­шим в ней 10 лет. Не су­мев ос­та­но­вить про­дви­же­ние испанской ар­мии к Ка­ра­ка­су, был вы­ну­ж­ден на­чать пе­ре­го­во­ры с глав­но­ко­мандующим испанскими си­ла­ми генералом Д. де Мон­те­вер­де. В кон­це ию­ля 1812 года в городе Сан-Ма­тео под­пи­сал акт о ка­пи­ту­ля­ции ве­не­су­эльской ар­мии в об­мен на га­ран­тию латино-американским пат­рио­там не­при­кос­но­вен­но­сти лич­но­сти и соб­ст­вен­но­сти. Был аре­сто­ван со­рат­ни­ка­ми - С. Бо­лива­ром и М. Пенья, об­ви­нив­ши­ми его в пре­да­тель­ст­ве, пе­ре­дан испанским вла­стям. Умер в тюрь­ме. По­хо­ро­нен в об­щей мо­ги­ле, по­зд­нее прах Миранда пе­ре­не­сён в Национальный пан­те­он в Ка­ра­ка­се. В Ве­не­суэ­ле его при­ня­то на­зы­вать Пред­те­чей (El Precur­sor) не­за­ви­си­мо­сти.

Сочинения:

Рос­сий­ский днев­ник. М., 2000;

Пу­те­ше­ст­вие по Рос­сий­ской Им­пе­рии. М., 2001.