МИРАКЛЬ
МИРАКЛЬ - жанр средневекового театра, изображение жизни какого-либо христианского святого и чудес, творимых им или Девой Марией.
Возник в XII веке; достиг расцвета в XIII-XIV веках. Получил распространение во Франции, Англии, Нидерландах, Германии и Испании (где был близок жанру ауто). Литературную основу миракля составляли главным образом жития; особой популярностью пользовались миракли о Деве Марии, спасающей раскаявшегося грешника, и о святом Николае. Кульминацией миракля был эпизод чуда, которое и приводило действие к благополучной развязке. Наиболее известны миракли: «Игра о Святом Николае» Жана Боделя (поставлен в 1201 году; древнейший из авторских драматических текстов во французской литературе), «Миракль о Теофиле» Рютбё-фа (около 1261 года; в русском перереводе А.А. Блока - под названием «Действо о Теофиле», 1907 год). Постановки мираклей осуществлялись клиром на средства церковного совета, а также братствами «школяров» и гистрионов. В миракле внимание зрителя направлено не на игру актёра, а на постановочные трюки, обеспечивающие эффект зримого воплощения чуда. Тема вмешательства святого в земные дела обусловила включение в миракли уже на ранних этапах его истории жанровых сценок. Для миракля характерно сочетание сверхъестественных и бытовых мотивов, религиозно-дидактического и развлекательного начал. С мираклем связано проникновение в средне-вековую европейскую драму комического элемента, оформившегося со временем в самостоятельный жанр (смотрите Фарс). В Англии термином «миракль» обозначали также мистерию. В XVI-XVII веках форму миракля широко использовали драматурги испанского театра «золотого века». В репертуаре школьного театра миракль сохранялся по меньшей мере до конца XVII века. В начале XX века к мираклю обращались символисты М. Метерлинк («Сестра Беатриса», 1900 год; «Чудо Святого Антония», 1903 год), К.Г. Фольмёллер (мимодрама «Миракль», поставлена в 1911 году, режиссёр М. Рейнхардт; экранизирована в 1912 году) и др.
Издание:
English miracle plays, moralities and interludes / Ed. A. W. Pollard. 8th ed. Oxf., 1978.