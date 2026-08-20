МИРАКЛЬ

МИРАКЛЬ - жанр средневекового те­ат­ра, изо­бра­же­ние жиз­ни какого-либо хри­сти­ан­ско­го свя­то­го и чу­дес, тво­ри­мых им или Де­вой Ма­ри­ей .

Воз­ник в XII веке; дос­тиг рас­цве­та в XIII-XIV веках. По­лу­чил рас­про­стра­не­ние во Фран­ции, Анг­лии, Ни­дер­лан­дах, Гер­ма­нии и Ис­па­нии (где был бли­зок жан­ру ау­то). Литературную ос­но­ву миракля со­став­ляли главным образом жи­тия; осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись миракли о Де­ве Ма­рии, спа­саю­щей рас­ка­яв­ше­го­ся греш­ни­ка, и о святом Ни­ко­лае. Куль­ми­на­ци­ей миракля был эпи­зод чу­да, ко­то­рое и при­во­ди­ло дей­ст­вие к бла­го­по­луч­ной раз­вяз­ке. Наи­бо­лее из­вест­ны миракли: «Иг­ра о Святом Ни­ко­лае» Жа­на Бо­деля (поставлен в 1201 году; древ­ней­ший из ав­тор­ских дра­ма­тических тек­стов во французской литературе), «Ми­ракль о Тео­фи­ле» Рют­бё­-фа (около 1261 года; в русском перереводе А.А. Бло­ка - под названием «Дей­ст­во о Тео­фи­ле», 1907 год). По­ста­нов­ки мираклей осу­ще­ст­в­ля­лись кли­ром на сред­ст­ва цер­ков­но­го со­ве­та, а так­же брат­ст­ва­ми «шко­ля­ров» и ги­ст­рио­нов. В миракле вни­ма­ние зри­те­ля на­прав­ле­но не на иг­ру ак­тё­ра, а на по­ста­но­воч­ные трю­ки, обес­пе­чи­ваю­щие эф­фект зри­мо­го во­пло­ще­ния чу­да. Те­ма вме­ша­тель­ст­ва свя­то­го в зем­ные де­ла обу­сло­ви­ла вклю­че­ние в миракли уже на ран­них эта­пах его ис­то­рии жан­ро­вых сце­нок. Для миракля ха­рак­тер­но со­че­та­ние сверхъ­ес­те­ст­вен­ных и бы­то­вых мо­ти­вов, ре­ли­ги­оз­но-ди­дак­ти­че­ско­го и раз­вле­ка­тель­но­го на­чал. С мираклем свя­за­но про­ник­но­ве­ние в средне-вековую ев­ропейскую дра­му ко­мического эле­мен­та, офор­мив­ше­го­ся со вре­ме­нем в са­мо­сто­ятельный жанр (смотрите Фарс). В Анг­лии тер­ми­ном «миракль» обо­зна­ча­ли так­же мис­те­рию . В XVI-XVII веках фор­му миракля ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли дра­ма­тур­ги испанского те­ат­ра «зо­ло­то­го ве­ка». В ре­пер­туа­ре школь­но­го те­ат­ра миракль со­хра­нял­ся по мень­шей ме­ре до конца XVII века. В начале XX века к мираклю об­ра­ща­лись сим­во­ли­сты М. Ме­тер­линк («Се­ст­ра Бе­ат­ри­са», 1900 год; «Чу­до Святого Ан­то­ния», 1903 год), К.Г. Фоль­мёллер (ми­мод­ра­ма «Ми­ракль», поставлена в 1911 году, режиссёр М. Рейн­хардт; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1912 году) и др.

Издание:

English miracle plays, moralities and in­terludes / Ed. A. W. Pollard. 8th ed. Oxf., 1978.

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