МИРАБО ВИКТОР РИКЕТИ

МИРАБО ВИКТОР РИКЕТИ - французский эко­но­мист, пи­са­тель.

По­то­мок знат­но­го дво­рян­ско­го ро­да. На­чал литературную дея­тель­ность вме­сте со сво­им дру­гом-свер­ст­ни­ком, из­вест­ным со­чи­ни­те­лем мо­раль­ных афо­риз­мов мар­ки­зом Л. Во­ве­нар­гом. Ра­бо­ты Ш.Л. Мон­тес­кьё вы­зва­ли ин­те­рес Мирабо к по­ли­тическим во­про­сам, а «Эс­се о при­ро­де тор­гов­ли во­об­ще» (1755 год) Р. Кан­тиль­о­на - к эко­но­ми­ке. Сни­ска­ло из­вест­ность со­чи­не­ние Мирабо «Друг че­ло­ве­че­ст­ва» (1756 год), в ко­то­ром он при­зы­вал прави­тель­ст­во, «лю­бя силь­ных и под­дер­жи­вая сред­них», «ува­жать ма­лых». По­ри­цал ран­тье и сбор­щи­ков на­ло­гов, тре­бо­вал ве­ро­тер­пи­мо­сти и сво­бо­ды тор­гов­ли. По­сле зна­ком­ст­ва с Ф. Ке­нэ стал его вос­тор­жен­ным уче­ни­ком; ку­пив в 1767 году «Жур­нал сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, ком­мер­ции и фи­нан­сов», пре­вра­тил его в ор­ган шко­лы фи­зио­кра­тов. В мно­го­численных трак­та­тах , не вы­дви­гая собственных ори­ги­наль­ных по­ло­же­ний, по­пу­ля­ри­зо­вал «Эко­но­ми­че­скую таб­ли­цу» Ке­нэ и идею еди­но­го на­ло­га.