МИРАБО ОНОРЕ ГАБРИЕЛЬ РИКЕТИ, ГРАФ ДЕ

МИРАБО ОНОРЕ ГАБРИЕЛЬ РИКЕТИ, ГРАФ ДЕ - французский по­ли­тический дея­тель, один из ли­де­ров Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века .

Сын В.Р. Ми­ра­бо . Учил­ся в во­енной шко­ле, в 1767 году за­чис­лен в дра­гун­ский полк. Во вре­мя служ­бы на­де­лал дол­гов, по на­стоя­нию от­ца был под­верг­нут аре­сту и тю­рем­но­му за­клю­че­нию в зам­ке на острове Ре (Бис­кай­ский залив). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния уча­ст­во­вал со сво­им пол­ком в экс­пе­ди­ции на остров Кор­си­ка (1769-1770 годы), из ко­то­рой вер­нул­ся в зва­нии ка­пи­та­на. Под дав­ле­ни­ем от­ца в 1772 году же­нил­ся на бо­га­той мар­ки­зе М.Э. де Ко­ве Ма­ри­нян. Рас­тра­тил зна­чительную часть при­да­но­го же­ны. В по­сле­ду­ю­щие го­ды не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ссыл­ке и тю­рем­но­му за­клю­че­нию. За по­хи­ще­ние же­ны мар­ки­за де Мон­нье при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни (за­ме­не­на за­клю­че­ни­ем в зам­ке Вен­сенн; 1777-1780 годы). В эти го­ды ак­тив­но за­ни­мал­ся литературной дея­тель­но­стью, на­пи­сал несколько пуб­ли­ци­стических со­чи­не­ний, об­ли­чав­ших дес­по­тизм ко­ро­лев­ской вла­сти, а так­же ро­ма­нов, сю­же­ты ко­то­рых во мно­гом бы­ли взя­ты из его собственной жиз­ни. Стал тай­ным аген­том пра­ви­тель­ст­ва, в 1786 году на­прав­лен в Бер­лин с це­лью по­лу­че­ния ин­фор­ма­ции о бу­ду­щей внеш­ней по­ли­ти­ке Прус­сии.

В пе­ри­од пред­ре­во­люционного кри­зи­са во Фран­ции при­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность кри­ти­кой су­ще­ст­вую­ще­го ре­жи­ма, ко­то­рый он пред­ла­гал ре­фор­ми­ро­вать на ли­бе­раль­ных на­ча­лах, взяв за об­ра­зец английскую по­ли­тическую сис­те­му. Департамент Ге­не­раль­ных шта­тов от третье­го со­сло­вия, один из са­мых по­пу­ляр­ных его чле­нов. Сыг­рал ре­шаю­щую роль в за­щи­те уч­ре­ж­дён­но­го 17.06.1789 года Национального со­б­ра­ния, стал его не­фор­маль­ным ли­де­ром, за­тем пред­се­да­те­лем (с января 1791 года). По­сле взя­тия Бас­ти­лии ра­то­вал за при­ми­ре­ние Лю­до­ви­ка XVI с Национальным со­б­ра­ни­ем, стре­мил­ся к ус­та­нов­ле­нию во Фран­ции ре­жи­ма кон­сти­туционной мо­нар­хии. Пе­ред ли­цом на­рас­та­ния ра­ди­каль­ных на­строе­ний в об­ще­ст­ве сбли­зил­ся с пар­ти­ей дво­ра, пы­тал­ся ос­та­но­вить даль­ней­шее раз­ви­тие ре­во­лю­ции. С мая 1790 года плат­ный кон­фи­ден­ци­аль­ный со­вет­ник ко­ро­ля. Воз­гла­вив в том же го­ду Ди­пло­ма­тический комитет Национального со­б­ра­ния, вы­сту­пал за про­ве­де­ние ос­то­рож­ной внеш­ней по­ли­ти­ки, что­бы не дать по­во­да иностранным дер­жа­вам к вме­ша­тель­ст­ву во внутренние де­ла Фран­ции. В 1790-1791 годах один из во­ж­дей пар­тии фель­я­нов. Бур­ная жизнь, пе­ре­жи­ва­ния и нерв­ные пе­ре­груз­ки по­дор­ва­ли здо­ро­вье Мирабо. Умер на пи­ке по­пу­ляр­но­сти, был удо­сто­ен об­ще­на­цио­наль­ных по­хо­рон и по­гре­бе­ния в Пан­те­о­не. По­сле аре­ста ко­ро­лев­ской се­мьи и об­на­ру­же­ния до­ку­мен­таль­ных сви­де­тельств со­труд­ни­че­ст­ва Мирабо с дво­ром его ос­тан­ки бы­ли вы­не­се­ны из Пан­те­о­на (сентябрь 1794 года) и пе­ре­за­хо­ро­не­ны на клад­би­ще в Кла­ма­ре (ны­не в департаменте О-де-Сен).

Сочинения:

Œuvres. P., 1834. Vol. 1-8;

Cor­res­pondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de La Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791. P., 1851. Vol. 1-2.