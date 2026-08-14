МИРАБО , ОНОРЕ ГАБРИЭЛЬ РИКЕТИ

Мирабо ( фр . Mirabeau) , Оноре Габриэль Рикети , граф де (09.03.1749, Ле Биньон (ныне Ле Биньон-Мирабо) — 02.04.1791, Париж) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в . Происходил из семьи провинциального дворянства. Сын известного философа-физиократа Виктора Рикети де Мирабо. С 1766 находился на военной службе, участвовал в военной экспедиции на о. Корсика (1769—1770), по окончании которой в 1771 был произведен в капитаны, затем вышел в отставку. Вел скандальную жизнь, в связи с чем по просьбам отца не раз заключался в тюрьмы, включая замок Иф и Венсенский замок. Вынужден был скрываться от преследований, жил в эмиграции в Швейцарии, Голландии, Германии. Автор ряда публицистических произведений, в которых выступал против королевского деспотизма и несправедливостей судебной системы. В канун революции приобрел известность критикой Старого порядка . Поддержал Батавскую революцию 1784—1787 (см. Нидерланды ). Один из основателей Общества друзей черных (1788), боровшегося с рабством. Накануне революции выступал за конституционную монархию, против налоговых привилегий и произвола властей. Депутат Генеральных штатов от третьего сословия. Член пяти Комитетов: редакционного, военного, авиньонского, дипломатического и по письмам с печатью (lettre de cachet). В январе 1791 избран председателем Учредительного собрания. Выдающийся оратор М. обладал большой популярностью, один из лидеров собрания, хотя обычно не сам писал свои речи. Высказывался за королевское вето, после вынужденного переезда Людовика XVI из Версаля в Париж 6 октября 1789 предлагал королю бежать из столицы. Стремился к министерским постам, из-за чего Учредительное собрание запретило их совмещение с постом депутата в ноябре 1789. Выступил против гражданского устройства духовенства. Поддерживал тесные контакты с двором, пытаясь примирить королевскую власть с завоеваниями революции, с весны 1790 тайный советник короля. Один из основателей Якобинского клуба (см. Якобинцы ), в 1790 трижды избирался его председателем. Один из основателей Клуба 1789 года. После смерти М. траурные церемонии, прошедшие по всей стране, стали свидетельством его популярности. Захоронен в церкви Св. Женевьевы в Париже (Пантеон). После раскрытия документальных свидетельств его связей с королевским двором останки М. были вынесены из Пантеона в ноябре 1793.

Соч. : Œuvres. 9 vol. Paris, 1826—1827; Correspondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de La Marck pendant les annees 1789, 1790 et 1791. 3 vol. Paris, 1851; La mission secrete de Mirabeau a Berlin, 1786—1787 d’apres les documents originaux des archives des affaires etrangeres. Paris, 1900; Les papiers politiques de Mirabeau dans le fonds d’Arenberg: lettres inedites de Mirabeau. Bruxelles, 1995; Lettres ecrites du donjon de Vincennes: 1777—1778. Arles, 1998.

Лит. : Chaussinand-Nogaret G. Mirabeau. Paris, 1982; De Cock J. Mirabeau et la naissance du regime parlementaire. Lyon, 2001; Quastana F. La pensee politique de Mirabeau, 1771—1789: «republicanisme classique» et regeneration de la monarchie. Aix-en-Provence, 2007; Desprat J.-P. Mirabeau: l’exces et le retrait. Paris, 2008; Zorgbibe Ch. Mirabeau. Paris, 2008; Кастр Р. де. Мирабо: несвершившаяся судьба. М., 2008. Д. Ю. Бовыкин.