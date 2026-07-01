МИРА БАИ
МИ́РА БАИ́ - индийская поэтесса.
Согласно средне-вековым хроникам, происходила из раджпутского клана Ратхоров, правителей княжества Мерта. Достоверных свидетельств о жизни Миры Баи практически не сохранилось. Легенды о Мире Баи, дошедшие в обширном корпусе житийной литературы, частично основаны на её лирике. Согласно этим легендам, Мира Баи рано овдовела; отказавшись совершить обряд самосожжения на погребальном костре умершего мужа, отправилась в длительное паломничество по священным для бхактов-кришнаитов местам Северной Индии - Вриндавану и Браджу. Смерть или чудесное исчезновение Миры Баи обычно связывают с храмом Кришны-Ранчхора в Дварке.
Литературное наследие Миры Баи составляет любовная кришнаитская лирика в духе бхакти на брадже (основном диалекте западного хинди) с элементами раджастхани и гуджарати. Различные источники приписывают Мире Баи от 200 до свыше 1000 лирических стихотворений (падов), а также не менее трёх поэм. Наиболее ранний из сохранившихся сборников падов Миры Баи содержится в так называемой Дакорской рукописи (1585 год). Среди других сочинений - религиозные гимны (бхаджаны) во славу Кришны.
Сочинения:
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. С. 161-163;
Голоса индийского средневековья / Под ред. И.Д. Серебрякова, Е.Ю. Ваниной. М., 2002. С. 141-164.