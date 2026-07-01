МИРА БАИ

МИ́РА БАИ́ - индийская по­этес­са.

Со­глас­но средне-вековым хро­ни­кам, про­ис­хо­ди­ла из рад­жпут­ско­го кла­на Рат­хо­ров, пра­ви­те­лей княжества Мер­та. Дос­то­вер­ных сви­де­тельств о жиз­ни Миры Баи прак­ти­че­ски не со­хра­ни­лось. Ле­ген­ды о Мире Баи, до­шед­шие в об­шир­ном кор­пу­се жи­тий­ной литературы, час­тич­но ос­но­ва­ны на её ли­ри­ке. Со­глас­но этим ле­ген­дам, Мира Баи ра­но ов­до­ве­ла; от­ка­зав­шись со­вер­шить об­ряд са­мо­со­жже­ния на по­гре­баль­ном ко­ст­ре умер­ше­го му­жа, от­пра­ви­лась в дли­тель­ное па­лом­ни­че­ст­во по свя­щен­ным для бхак­тов-криш­наи­тов мес­там Северной Ин­дии - Врин­да­ва­ну и Брад­жу. Смерть или чу­дес­ное ис­чез­но­ве­ние Миры Баи обыч­но свя­зы­ва­ют с хра­мом Криш­ны-Ранч­хо­ра в Двар­ке.

Литературное на­сле­дие Миры Баи со­став­ля­ет лю­бов­ная криш­на­ит­ская ли­ри­ка в ду­хе бхак­ти на брад­же (основном диа­лек­те западного хин­ди) с эле­мен­та­ми рад­жаст­ха­ни и гуд­жара­ти. Различные ис­точ­ни­ки при­пи­сы­ва­ют Мире Баи от 200 до свыше 1000 ли­рических сти­хо­тво­ре­ний (па­дов), а так­же не ме­нее трёх по­эм. Наи­бо­лее ран­ний из со­хра­нив­ших­ся сборников па­дов Миры Баи со­дер­жит­ся в так называемой Да­кор­ской ру­ко­пи­си (1585 год). Сре­ди других со­чи­не­ний - ре­лигиозные гим­ны (бхад­жа­ны) во сла­ву Криш­ны.

Сочинения:

Клас­си­че­ская по­эзия Ин­дии, Ки­тая, Ко­реи, Вьет­на­ма, Япо­нии. М., 1977. С. 161-163;

Го­ло­са ин­дий­ско­го сред­не­ве­ко­вья / Под ред. И.Д. Се­реб­ря­ко­ва, Е.Ю. Ва­ни­ной. М., 2002. С. 141-164.