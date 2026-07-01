МИР ВАЙС ХОТАКИ

Мир Вайс Хотаки (1673, Герат — 11.1715, Кандагар) — основатель первого самостоятельного афганского государства — Кандагарского княжества и родоначальник династии Хотаки, правившей в Кандагаре (1709—1738) и Иране (1722—1730). Был вождем рода хотаки племени гильзаев, одного из крупнейших среди пуштунских племен. Кандагарская провинция входила в состав империи Сефевидов . М. В. Х., наживший большое состояние на торговле с Индией, занимал пост калантара (купеческого старшины) города Кандагара. Население Кандагарской провинции страдало от произвола и вымогательств присланных из Исфахана (столицы империи) наместников — Абдуллы-хана, а затем Гурген-хана (грузинского царя Георгия XI). Последний, заподозрив М. В. Х. в подготовке мятежа против властей, арестовал его и отправил под конвоем в Исфахан ко двору шаха Солтана Хосейна. М. В. Х. убедил шаха и его окружение в своей лояльности и был отпущен в паломничество в Мекку, где получил от авторитетных богословов фетву, одобрявшую восстание суннитов-­афганцев против власти шиитов Сефевидов. Вернувшись в Кандагар, стал готовить восстание. Оно началось в апреле 1709 в 60 км от Кандагара нападением гильзайских отрядов на войско Гурген-хана, в результате чего тот был убит. Кандагарская область фактически отложилась от Ирана и стала независимым афганским княжеством под управлением М. В. Х. Шах Солтан Хосейн еще дважды посылал войска в Кандагар для усмирения гильзаев, но оба раза безуспешно. После кончины М. В. Х. в 1715 власть унаследовал его брат Мир Абдулазиз, которого в 1717 убил сын М. В. Х. Мир Махмуд.

Лит .: Krusinski T. J. Histoire de la derniere revolution de Perse [Composee sur les memoires de J. Krusinski et continuee par J. A. Ducerceau]. Paris, 1728; Lockhart L. The Fall of the Safavi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia. Cambridge, 1958; Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 2: Афганистан в Новое время. М., 1965. В. Н. Зайцев.