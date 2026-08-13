МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Мир-системный анализ — подход в исторических исследованиях, рассматривающий эволюцию обществ не по отдельности, как в ­классической социально-политической истории, ориентированной на национальный контекст, но в их взаимодействии друг с другом, так как социумы крайне редко существуют изолированно и исторические изменения часто вызывают внешние воздействия. Становление М.-с. а. относят к середине ХХ в. и связывают с именем Ф. Броделя . Изучая историю Средиземноморья и генезис капиталистической цивилизации, он ввел понятия «мир-экономик», противопоставляя их «мир-империям». Последние охватывали большие регионы, чье единство поддерживалось военной мощью, политическим и культурным доминированием, административной централизацией, которые оказывались сильнее экономических факторов (примеры — Османская империя, Китай, Российская империя). Мир-экономики связывали единое макроэкономическое пространство за счет торговых и информационных коммуникаций, для которых проницаемыми были политические, культурные и даже конфессиональные границы. Одним из примеров мир-экономики для Броделя являлось Средиземноморье (начиная с XIII в. роль центра здесь оспаривали Венеция и Генуя), уступившее в XVI в. первенство Северо-Западной Атлантике, где роль центра («сверхгорода») переходила от Антверпена к Амстердаму, затем к Лондону и, наконец, к Нью-Йорку.

В 1970-х И. Валлерстайн ввел понятие «Мир-система» — он употреблял заглавную букву, поскольку речь шла об единственной системе, зародившейся на рубеже XV—XVI вв. и затем охватившей весь мир. Используя понятия Броделя, Валлерстайн подчеркивал, что мир-экономики обычно в итоге поглощались мир-империями, и лишь европейская атлантическая мир-экономика успешно преобразовалась в Мир-систему модерна, решавшую свои задачи без политической централизации и редко прибегавшую к прямому принуждению. Попытки превратить ее в мир-империю, сопровождавшиеся длительными конфликтами, не увенчались успехом (Тридцатилетняя война, Наполеоновские войны, две Мировые войны XX в.).

Внутри Мир-системы Валлерстайн выделяет три зоны. Центр, или ядро — зона экономического, военно-политического и культурно-технологического преобладания. Центр концентрирует материальные ресурсы, обеспечивает лидерство в политико-идеологической сфере, перераспределяя в свою пользу ресурсы внутри Мир-системы. Основой могущества ядра служит неэквивалентный обмен с другими зонами. Периферию составляют относительно отсталые сообщества, обычно (но не всегда) отдаленные от центра. Периферия находится в экономической, культурной, а иногда и политической зависимости от центра и подвергается эксплуатации, однако может стать источником потенциальных угроз для центра, когда тот переживает период смены гегемона. Из экономик или обществ, занимающих промежуточное положение, формируется полупериферия. Она может состоять как из бывших лидеров, утративших гегемонию, так и из динамично развивающихся обществ и политических образований, способных к экспансии. Полупериферия способна иногда выступать источником инновационных изменений и занимает важную роль в перераспределении ресурсов, выполняя роль амортизатора между центром и периферией. В центре за роль гегемона идет постоянна борьба, кто-то из периферийных участников Мир-системы может пробиться в ядро (например, в XX в. Сингапур, ОАЭ, Южная Корея), кто-то — понизить свой статус до периферии (например, некоторые из бывших республик СССР).

Концепция И. Валлерстайна вызывает споры. Сторонники теорий глобализации полагают, что о реальном экономическом и коммуникационном единстве мира можно говорить не ранее XIX в. (Кевин О’Рурк) или даже 1980-х (В. Робинсон, выступающий последовательным критиком концепции Валлерстайна), под со­мнение берется и тезис о системном характере колониальной эксплуатации стран центра (Э. Вулф). Однако и среди сторонников М.-с. а., многие относят возникновение Мир-системы к более раннему периоду. Для Валлерстайна Мир-система неразрывно связана с капитализмом, обеспечивая обмен товарами широкого потребительского спроса. Сторонники применения этого понятия к более ранним эпохам ссылаются на исследования археологов и антропологов, согласно которым для доиндустриальных обществ обмен престижными товарами играл важнейшую роль в функционировании социальных систем и в политогенезе. Дж. Абу-Луход (1989) важнейшим фактором создания первой глобальной Мир-системы считала монгольские завоевания Чингисхана, связавшие в одно макроэкономическое пространство 5 независимых ядер: Зап. Европу, арабский мир, зону Индийского океана, Китай и Великую степь. А. Гундер Франк считал, что Мир-система возникает в Зап. Европе не 500 лет назад, но насчитывает не менее 5 тыс. лет. Зародившись на Ближнем Востоке, она распространилась на всю Евразию, и центр ее вскоре переместился на Дальний Восток, в Китай. Также и Дж. Арриги стремился показать, что роль Китая в мировой экономике недооценена Валлерстайном, и что только Опиумные войны на некоторое время отбросили Китай назад. Л. Е. Гринин и А. В. Коротаев относят возникновение Мир-системы к неолитической революции.

Некоторые исследователи полагают, что можно говорить не об одной Мир-системе, возникнувшей единожды и распространившейся затем по всему миру, но о множественности Мир-систем, сосуществовавших в прошлом (К. Чейз-Дан и Т. Холл).

Исследователей, строго придерживающихся М.-с. а., не так много, но элементы этого подхода оказались востребованы в условиях интереса к проблематике глобальной истории, повышенного внимания к вопросам синхронизации исторического процесса. М.-с. а. позволяет лучше интегрировать отдельные регионы в общий исторический контекст, придать их взаимодействию системный характер, выявить новые взаимосвязи. Так, например, в контексте М.-с. а. кочевникам отводится роль не только разрушителей, но и трансляторов информации между оседлыми цивилизациями, генераторов новаций в области транспорта, кочевники также сыграли важную роль в динамике подъемов и упадков цивилизаций, входящих в Мир-систему Евразии (Н. Н. Крадин). М.-с. а. был использован и в работе над некоторыми разделами «Всемирной истории» (6 т., 2019).

Лит. : Abu-Lughod J. L. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250—1350. New York, 1989; Chase-Dunn Ch., Hall Т. Rise and Demise: Comparing World-Systems Boulder. Colorado, 1997; Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм / Пер. с фр. Л. Куббеля. 2-е изд. Т. 1—3. М., 2007; Арриги Дж. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век? / Пер. с англ. Т. Менской. М., 2009; Валлерстайн И. Мир-Система Модерна / Пер. Н. Проценко. Т. 1—4. М., 2015—2016; Всемирная история. В 6 т. / Под ред. А. О. Чубарьяна. М., 2019; Крадин Н. Н. Кочевники и всемирная история. СПб., 2020; Уваров П. Ю. Мир накануне раннего Нового времени. СПб., 2022. П. Ю. Уваров .