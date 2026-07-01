КАСИМ

КАСИМ - хан Ка­зах­ского хан­ст­ва (1511-1524 годы). Из ди­на­стии Джу­чи­дов .

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1480-х годах в свя­зи с вой­на­ми ка­за­хов с узбекским ха­ном Му­хам­ме­дом Шей­ба­ни-ха­ном (1451-1510 годы) в Средней Азии как один из «слав­ных ба­ха­ду­ров», пред­во­ди­тель кон­ни­цы вой­ска Бу­рун­дук-ха­на (1474-1511 годы) - сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка на ка­захском тро­не. В борь­бе с узбекскими ха­на­ми ут­вер­дил своё гос­под­ство над зем­ля­ми пра­во­бе­ре­жья Сыр­да­рьи, го­ро­да­ми Тур­ке­стан и Таш­кент с ок­ру­га­ми, от­вое­вал у Но­гай­ской Ор­ды тер­ри­то­рии у Ура­ла, под­чи­нив ряд но­гай­ских ро­дов. Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ук­ре­п­ле­ние хан­ской вла­сти, со­блю­де­ние обы­ча­ев и за­кон­но­сти; чис­ло его под­дан­ных дос­ти­га­ло свыше 1 миллиона человек. С име­нем Касима свя­зы­ва­ют соз­да­ние пер­вого ка­захского сво­да за­ко­нов «Чис­тая до­ро­га ха­на Ка­си­ма», ко­то­рый не со­хра­нил­ся. Касим пер­вым из ка­захских ха­нов всту­пил в ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Московским государством в прав­ле­ние великого князя Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. При ха­не Касиме ка­за­хи ста­ли из­вест­ны в Западной Ев­ро­пе, о них ос­та­вил свои за­пи­си австрийский ди­пло­мат С. фон Гер­бер­штейн, по­се­тив­ший в 1517 году Мо­ск­ву. Не­смот­ря на зна­чи­тель­ное уп­ро­че­ние вла­сти, Ка­захское хан­ст­во не ста­ло цен­тра­ли­зо­ван­ным го­су­дар­ст­вом - по­сле смер­ти Касима про­явил­ся се­па­ра­тизм ка­захской зна­ти и на­ча­лись усо­би­цы.