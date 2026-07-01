«МИР ИСКУССТВА» (ЖУРНАЛ)

«МИР ИСКУССТВА» (ЖУРНАЛ) - российский ху­дожественно-литературный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный жур­нал.

Из­да­вал­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1898/99-1904 годах (все­го 96 но­ме­ров; № 1-2 за 1899 год вы­шел в но­ябре 1898 года). Пер­вые 2 го­да - двух­не­дель­ный, за­тем еже­ме­сяч­ный. Ор­ган пе­тербургского круж­ка ху­дожежственной мо­ло­дё­жи во гла­ве с А.Н. Бе­нуа (позд­нее - ху­дожественного объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва»). Из­да­те­ли - княгиня М.К. Те­ни­ше­ва и С. . Ма­мон­тов (с 1899 года); редактор С.П. Дя­ги­лев (с 1900 года ре­дак­тор-из­да­тель), со­ре­дак­тор Бе­нуа (в 1903-1904 годах). В его оформ­ле­нии (от­час­ти ори­ен­ти­ро­ван­ном на немецкие жур­на­лы «Pan» и «Sim­plizissi­mus», английский «The Studio») уча­ст­во­ва­ли многие мас­те­ра объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (Л.С. Бакст, А.Я. Го­ло­вин, К.А. Ко­ро­вин, Е.Е. Лан­се­ре и др.).

Основная часть пуб­ли­ка­ций по­свя­ще­на изо­бра­зительному искусству. Жур­нал вы­сту­пал за «сво­бо­ду искуства» и «чис­тую кра­со­ту», про­тив ака­де­миз­ма и позд­не­го пе­ре­движ­ни­че­ст­ва (про­грамм­ные ста­тьи С.П. Дя­ги­ле­ва, Д.В. Фи­ло­со­фо­ва, А.Н. Бе­нуа), про­па­ган­ди­ро­вал твор­че­ст­во русских и западно-ев­ропейских ху­дож­ни­ков (В.М. Вас­не­цо­ва, М.А. Вру­бе­ля, И.И. Ле­ви­та­на, Д.Г. Ле­виц­ко­го, С.В. Ма­лю­ти­на , М.В. Не­сте­ро­ва, Е.Д. По­ле­но­вой, В.А. Се­ро­ва; английских пре­ра­фа­эли­тов, О. Бёр­дс­ли, Ф. Вал­ло­то­на, П. Пю­ви де Ша­ван­на, Ф. Роп­са, Т. Стейн­ле­на и др.). В литературном от­де­ле, воз­глав­ляв­шем­ся Фи­ло­со­фо­вым, пе­ча­та­лись ста­тьи о литературе (в том числе о твор­че­ст­ве М. Ме­тер­лин­ка, С. Пши­бы­шев­ско­го, К. Гам­су­на), те­ат­ре (о спек­так­лях МХТ, Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге и др.), ра­бо­ты ре­лигиозно-фи­лософского ха­рак­те­ра; сре­ди ав­то­ров - А. Бе­лый, В.Я. Брю­сов, З.Н. Гип­пи­ус, П.П. Гне­дич, Д.С. Ме­реж­ков­ский, Н.М. Мин­ский, В.В. Ро­за­нов, Л. Шес­тов. По­след­ний но­мер жур­на­ла (№ 12 за 1904 год) вы­шел в начале 1905 года; из­да­ние пре­кра­ти­лось из-за рас­па­да од­но­именного объ­еди­не­ния (1903 год) и от­ка­за М.К. Тени­ше­вой прод­лить его фи­нан­си­ро­ва­ние.

Смотрите так­же литературу при статье «Мир ис­кус­ст­ва» (ху­дожественное объ­е­ди­не­ние).

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