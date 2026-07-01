«МИР ИСКУССТВА» (ЖУРНАЛ)
«МИР ИСКУССТВА» (ЖУРНАЛ) - российский художественно-литературный иллюстрированный журнал.
Издавался в Санкт-Петербурге в 1898/99-1904 годах (всего 96 номеров; № 1-2 за 1899 год вышел в ноябре 1898 года). Первые 2 года - двухнедельный, затем ежемесячный. Орган петербургского кружка художежственной молодёжи во главе с А.Н. Бенуа (позднее - художественного объединения «Мир искусства»). Издатели - княгиня М.К. Тенишева и С. . Мамонтов (с 1899 года); редактор С.П. Дягилев (с 1900 года редактор-издатель), соредактор Бенуа (в 1903-1904 годах). В его оформлении (отчасти ориентированном на немецкие журналы «Pan» и «Simplizissimus», английский «The Studio») участвовали многие мастера объединения «Мир искусства» (Л.С. Бакст, А.Я. Головин, К.А. Коровин, Е.Е. Лансере и др.).
Основная часть публикаций посвящена изобразительному искусству. Журнал выступал за «свободу искуства» и «чистую красоту», против академизма и позднего передвижничества (программные статьи С.П. Дягилева, Д.В. Философова, А.Н. Бенуа), пропагандировал творчество русских и западно-европейских художников (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, Д.Г. Левицкого, С.В. Малютина, М.В. Нестерова, Е.Д. Поленовой, В.А. Серова; английских прерафаэлитов, О. Бёрдсли, Ф. Валлотона, П. Пюви де Шаванна, Ф. Ропса, Т. Стейнлена и др.). В литературном отделе, возглавлявшемся Философовым, печатались статьи о литературе (в том числе о творчестве М. Метерлинка, С. Пшибышевского, К. Гамсуна), театре (о спектаклях МХТ, Александринского театра в Санкт-Петербурге и др.), работы религиозно-философского характера; среди авторов - А. Белый, В.Я. Брюсов, З.Н. Гиппиус, П.П. Гнедич, Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, В.В. Розанов, Л. Шестов. Последний номер журнала (№ 12 за 1904 год) вышел в начале 1905 года; издание прекратилось из-за распада одноименного объединения (1903 год) и отказа М.К. Тенишевой продлить его финансирование.
Смотрите также литературу при статье «Мир искусства» (художественное объединение).